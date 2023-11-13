США стремятся помешать амбициям рф стать ведущим экспортером сжиженного природного газа, - FT

США пытаются не позволить россии стать ведущим экспортером сжиженного природного газа (СПГ), что может повлечь за собой перебои на мировых энергетических рынках, которых Вашингтон до сих пор пытался избежать.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, санкции США против ООО "Арктик СПГ 2" фактически запретили продажу российского СПГ в европейские и азиатские страны, и это первый случай, когда поставки сжиженного природного газа подверглись непосредственному влиянию санкций.

В то время как европейские страны продолжали импортировать российский СПГ даже после полномасштабного вторжения в Украину в прошлом году, США пытались избегать перебоев в поставках, чтобы не усиливать давление на союзников, которые до недавнего времени боролись с дефицитом газа.

Соединенные Штаты пока не нацелились непосредственно на другие крупные российские СПГ-проекты – "Ямал СПГ" и "Сахалин-2", поставляющие топливо в Европу и Азию.

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"Арктик СПГ 2" может стать третьим крупномасштабным российским проектом по добыче СПГ, подкрепляя амбиции Кремля стать ведущим экспортером в этой отрасли.

При полной добыче на него будет приходиться пятая часть от запланированного рф объема производства СПГ в 100 млн тонн в год до 2030 года. Ожидалось, что проект приступит к поставкам в первом квартале 2024 года.