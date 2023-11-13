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Новости
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В случае роста заболеваемости COVID-19 возможен карантин во время зимнего периода, - Кузин

карантин

В Минздраве считают, что из-за роста заболеваемости COVID-19 карантин во время зимнего периода вполне возможен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью РБК-Украина.

"Если посмотреть на общие нормы, то карантин во время зимнего периода вполне возможен. И во многих регионах он применялся как в "доказательный" период, так и, скорее всего, будет применяться даже и сейчас", - сказал Кузин.

По его словам, начиная с конца сентября и начала октября, Украина сталкивается с повышенным уровнем заболеваемости как гриппом, так и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.

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"Есть посчитанные определенные так называемые эпидемические пороги - то есть уровни заболеваемости, когда мы можем сказать, что уже в этой области происходит довольно существенная вспышка. То есть все больше и больше детей вовлекается в этот процесс, все больше взрослых начинает болеть. Поэтому для таких регионов, если там превышение эпидемического порога, применяются локальные противоэпидемические меры", - пояснил главный санитарный врач.

Он напомнил, что обычно эти локальные противоэпидемические меры сводились к закрытию школ. Учащихся отправляли на так называемый карантин в течение двух недель и затем возвращались к учебе. Это позволяло уменьшить уровень инфицирования подростков, детей, во время пика заболеваемости - снизить распространение вируса в коллективах.

По словам Кузина, после того, как коронавирусная инфекция была убрана из групп особо опасных инфекционных заболеваний, и общий карантин в Украине отменили, эта норма единственная, которая сейчас остается работоспособной.

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"То есть, если превышается эпидемический порог (а он считается суммарно "ковид" + грипп + другие респираторные вирусные инфекции), в таком случае по решению местных властей могут быть применены локальные противоэпидемические меры" - пояснил он.

О том, будет ли это закрытие школ, масочный режим, ограничение какой-либо торговли или более жесткие нормы решения, должны принимать местные эпидемиологи.

"И точно также это ответственность местной комиссии ТЭБ и ЧС (комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям), которая рассматривает такие ситуации и принимает финальные решения. Поэтому это вполне возможно", - добавил Кузин.

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Автор: 

карантин (16729) Игорь Кузин (284) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
не знаю чи я правий на 100, але нашій владі, чим гірше тим краще
свобода дій, *********...
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13.11.2023 11:39 Ответить
+9
агааа...
то ж, я дивлюсь, на багатьох магазинах, не познімали об'яви про маски.
герега, завіз овердохера китайських масок. треба якось розпродати. копійчина не буде зайвою.
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13.11.2023 11:46 Ответить
+9
Дуже лякаються можливого Майдану ! Вони ще й холеру нам вигадають !
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13.11.2023 11:48 Ответить
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Далі буде чергове обов'язкове щеплення?
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13.11.2023 11:38 Ответить
Для тих, хто в'їжджає до Києва з інших міст буде обов'язкове щеплення.
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13.11.2023 11:50 Ответить
Щороку восени завжди було загострення грипу через підвищену вологість і люди більше хворіли і при цьому набували імунітету... як же ви зае...али зі своїм ковідом...
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13.11.2023 12:23 Ответить
не знаю чи я правий на 100, але нашій владі, чим гірше тим краще
свобода дій, *********...
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13.11.2023 11:39 Ответить
УРА!!!!!!!!!!!!
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13.11.2023 11:42 Ответить
агааа...
то ж, я дивлюсь, на багатьох магазинах, не познімали об'яви про маски.
герега, завіз овердохера китайських масок. треба якось розпродати. копійчина не буде зайвою.
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13.11.2023 11:46 Ответить
Дуже лякаються можливого Майдану ! Вони ще й холеру нам вигадають !
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13.11.2023 11:48 Ответить
На тлі таких подій як у Вінниці, може і вигадувати нікому, нічого, не потрібно буде, водосховище ще нагадає про себе,
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13.11.2023 11:59 Ответить
Тобто всі по норах вночі(комендантська), а тепер щоб по норах вдень.
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13.11.2023 11:49 Ответить
Вирішили про себе нагадати, бо їм треба теж десь харчуватися
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13.11.2023 11:56 Ответить
зелені покидьки йдуть нах...й
клован прибери зрадника та фсбшного крота - козиря

досить вже народ лякати!
перестаньте красти та зраджувати
Свободу полковнику Червінському
пдорів зелених - на нари
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13.11.2023 12:03 Ответить
Ніяк не заспокояться ці рептілоїди зі своїм чіпірованієм.
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13.11.2023 12:09 Ответить
Все ... КАРАНТИН.
Війна на паузу?!
Чі як?
Клоунада продовження...
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13.11.2023 12:37 Ответить
Знову по вулицях будуть розгулювали рептилоїди, ховаючись під масками.
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13.11.2023 12:41 Ответить
зескоты теперь будут списывать погибших на ковид-сопли?
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13.11.2023 13:24 Ответить
Як же ж він за грошиками скучив. А ще ж і страх перед знесенням.
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13.11.2023 13:32 Ответить
"Мрію" ********* - теперь нечем возить по миру никому не нужные повязки.
Свободны.
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13.11.2023 13:38 Ответить
Пішов кузін на х#й.
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13.11.2023 13:52 Ответить
Дограєтесь, суки!
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13.11.2023 13:59 Ответить
Ми не боремось за якість життя, за якісне харчування для міцного імунітету за рахунок здешевлення продуктів.
Ми показуємо шлях до аптеки, і обмежуємо громадян де тільки можна.
А потім вийде ручний Ляшко і скаже -
Не хвилюйтеся, якщо прострочена вакцина буде не ефективна більше ні 75% нам повернуть гроші ))).
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13.11.2023 14:31 Ответить
Кузіну відробляє бонуси від астрозенеки і файзеру.
Цікаво а в траншеях також карантин введуть?
От йо@нута влада.
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13.11.2023 17:01 Ответить
 
 