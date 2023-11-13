В случае роста заболеваемости COVID-19 возможен карантин во время зимнего периода, - Кузин
В Минздраве считают, что из-за роста заболеваемости COVID-19 карантин во время зимнего периода вполне возможен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью РБК-Украина.
"Если посмотреть на общие нормы, то карантин во время зимнего периода вполне возможен. И во многих регионах он применялся как в "доказательный" период, так и, скорее всего, будет применяться даже и сейчас", - сказал Кузин.
По его словам, начиная с конца сентября и начала октября, Украина сталкивается с повышенным уровнем заболеваемости как гриппом, так и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.
"Есть посчитанные определенные так называемые эпидемические пороги - то есть уровни заболеваемости, когда мы можем сказать, что уже в этой области происходит довольно существенная вспышка. То есть все больше и больше детей вовлекается в этот процесс, все больше взрослых начинает болеть. Поэтому для таких регионов, если там превышение эпидемического порога, применяются локальные противоэпидемические меры", - пояснил главный санитарный врач.
Он напомнил, что обычно эти локальные противоэпидемические меры сводились к закрытию школ. Учащихся отправляли на так называемый карантин в течение двух недель и затем возвращались к учебе. Это позволяло уменьшить уровень инфицирования подростков, детей, во время пика заболеваемости - снизить распространение вируса в коллективах.
По словам Кузина, после того, как коронавирусная инфекция была убрана из групп особо опасных инфекционных заболеваний, и общий карантин в Украине отменили, эта норма единственная, которая сейчас остается работоспособной.
"То есть, если превышается эпидемический порог (а он считается суммарно "ковид" + грипп + другие респираторные вирусные инфекции), в таком случае по решению местных властей могут быть применены локальные противоэпидемические меры" - пояснил он.
О том, будет ли это закрытие школ, масочный режим, ограничение какой-либо торговли или более жесткие нормы решения, должны принимать местные эпидемиологи.
"И точно также это ответственность местной комиссии ТЭБ и ЧС (комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям), которая рассматривает такие ситуации и принимает финальные решения. Поэтому это вполне возможно", - добавил Кузин.
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то ж, я дивлюсь, на багатьох магазинах, не познімали об'яви про маски.
герега, завіз овердохера китайських масок. треба якось розпродати. копійчина не буде зайвою.
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Ми показуємо шлях до аптеки, і обмежуємо громадян де тільки можна.
А потім вийде ручний Ляшко і скаже -
Не хвилюйтеся, якщо прострочена вакцина буде не ефективна більше ні 75% нам повернуть гроші ))).
Цікаво а в траншеях також карантин введуть?
От йо@нута влада.