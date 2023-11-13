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Новости Война
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Необходимо подготовить серьезный пакет помощи для Украины и подтвердить, что "усталости" нет, - глава МИД Румынии Одобеску

одобеску

Страны ЕС должны направить мощный политический сигнал, что пространства для колебаний и усталости в поддержке Украины нет.

Об этом заявила глава МИД Румынии Луминица Одобеску, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Я буду подчеркивать необходимость подготовить комплексный и серьезный пакет помощи для Украины, чтобы одобрить его на заседании Евросовета в декабре. Мы должны послать мощный политический сигнал о том, что нет простора для колебаний, для усталости в нашей поддержке Украины", - подчеркнула она.

Одобеску отметила, что речь идет в том числе о специальном пакете в рамках Европейского фонда мира.

Министр также высказалась за то, чтобы ЕС согласовал политическое решение об открытии переговоров о членстве с Украиной и Молдовой до конца года на основе рекомендаций Еврокомиссии.

Глава МИД добавила, что Румыния также будет выступать за одобрение 12-го пакета санкций против россии.

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Автор: 

Румыния (1126)


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Необхідно підготувати серйозний пакет допомоги для України та підтвердити, що "втоми" немає

Так чого саме немає: реальної втоми чи втоми в лапках?
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13.11.2023 11:43 Ответить
Які є притомні та розумні люди в ЄС.
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13.11.2023 11:46 Ответить
Румуни брати.
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13.11.2023 11:52 Ответить
Тобто, до цьго, були Несерйозні??,--- Дякуємо,
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13.11.2023 11:52 Ответить
"Запад уже 20 месяцев думает, что Украина должна победить Россию за счёт морального превосходства. Это так не работает", - полковник Генштаба Австрии Маркус Райснер

По его словам, каждую неделю в Украину должны ехать 3-4 состава с военным грузом. Есть целая палитра вооружений, которые можно поставить.

Иначе - нужно самокритично признаться, что это невозможно. Тогда нужно сказать это украинцам и начинать переговоры.
Видео - https://t.me/insiderUKR/64713
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13.11.2023 11:54 Ответить
Одно сигнали надсилають. Потужні.
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13.11.2023 11:56 Ответить
Хоть так . Добре що румини не мадяри, у них теж під боком є придністров'я, воно їх непокоїть. Доречі Руминія допомогає досить потужно але про це не говорять що є добре
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13.11.2023 12:09 Ответить
''Серйозний пакет'' це добре. Але бажано щоб у тому пакеті були ті речі про які ЗСУ вже давно просить. Про про**би зелених вже мовчатиму..
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13.11.2023 11:59 Ответить
Смотрите как бывает. Румыны меньше всех издят и просто делают.
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13.11.2023 12:10 Ответить
 
 