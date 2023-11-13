Необходимо подготовить серьезный пакет помощи для Украины и подтвердить, что "усталости" нет, - глава МИД Румынии Одобеску

Страны ЕС должны направить мощный политический сигнал, что пространства для колебаний и усталости в поддержке Украины нет.

Об этом заявила глава МИД Румынии Луминица Одобеску, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Я буду подчеркивать необходимость подготовить комплексный и серьезный пакет помощи для Украины, чтобы одобрить его на заседании Евросовета в декабре. Мы должны послать мощный политический сигнал о том, что нет простора для колебаний, для усталости в нашей поддержке Украины", - подчеркнула она.

Одобеску отметила, что речь идет в том числе о специальном пакете в рамках Европейского фонда мира.

Министр также высказалась за то, чтобы ЕС согласовал политическое решение об открытии переговоров о членстве с Украиной и Молдовой до конца года на основе рекомендаций Еврокомиссии.

Глава МИД добавила, что Румыния также будет выступать за одобрение 12-го пакета санкций против россии.

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