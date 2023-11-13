ЕС уже предоставил Украине военную помощь в 27 миллиардов евро, - Боррель

ЕС уже предоставил Украине беспрецедентную сумму военной помощи в 27 миллиардов евро и продолжит финансовую и военную поддержку нашей страны.

Об этом сегодня в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по внешним отношениям заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На фоне событий на Ближнем Востоке… нельзя забывать об Украине, где продолжается борьба. Киев уже снова бомбят, россия в Черноморском коридоре атакует гражданские суда, транспортирующие зерно. Наша поддержка (Украины. - Ред.) растет. Я могу сказать вам, что наша помощь Украине достигла 27 миллиардов военной поддержки. Это самая большая цифра, которой мы никогда не достигали. Мы продолжаем тренировать украинских солдат. Мы продолжаем стоять рядом с Украиной", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, он отметил, что страны ЕС согласовали общую позицию по поводу событий в Газе. Они признали право Израиля на оборону и одновременно призвали к максимальной сдержанности и введению заранее объявленных "пауз" в ведении боевых действий для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирного населения из зоны конфликта.

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Отвечая на вопрос журналистов относительно того, как ситуация на Ближнем Востоке будет влиять на поддержку ЕС для Украины, Высокий представитель ЕС подчеркнул, что эти два конфликта полностью отличаются по своей природе.

"Оба конфликта полностью отличаются по природе. В любом случае, это вряд ли возможно - сравнивать то, что происходит в Украине, и то, что происходит в Газе. Но очевидно, что существующие в мире подходы должны очень внимательно учитываться, чтобы избежать обвинений в двойных стандартах", - сказал Жозеп Боррель.

Он также сообщил, что кроме обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и в Украине, министры рассмотрят развитие событий в отношениях между Арменией и Азербайджаном, встретятся с министрами иностранных дел стран Западных Балкан и обсудят подготовку к следующей "климатической" конференции под эгидой ООН.

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