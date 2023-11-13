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Новости
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ЕС уже предоставил Украине военную помощь в 27 миллиардов евро, - Боррель

боррель

ЕС уже предоставил Украине беспрецедентную сумму военной помощи в 27 миллиардов евро и продолжит финансовую и военную поддержку нашей страны.

Об этом сегодня в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по внешним отношениям заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На фоне событий на Ближнем Востоке… нельзя забывать об Украине, где продолжается борьба. Киев уже снова бомбят, россия в Черноморском коридоре атакует гражданские суда, транспортирующие зерно. Наша поддержка (Украины. - Ред.) растет. Я могу сказать вам, что наша помощь Украине достигла 27 миллиардов военной поддержки. Это самая большая цифра, которой мы никогда не достигали. Мы продолжаем тренировать украинских солдат. Мы продолжаем стоять рядом с Украиной", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, он отметил, что страны ЕС согласовали общую позицию по поводу событий в Газе. Они признали право Израиля на оборону и одновременно призвали к максимальной сдержанности и введению заранее объявленных "пауз" в ведении боевых действий для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирного населения из зоны конфликта.

Читайте также: ЕС должен быть готов продолжать помогать Украине, поскольку поддержка США, скорее всего, уменьшится, - Боррель

Отвечая на вопрос журналистов относительно того, как ситуация на Ближнем Востоке будет влиять на поддержку ЕС для Украины, Высокий представитель ЕС подчеркнул, что эти два конфликта полностью отличаются по своей природе.

"Оба конфликта полностью отличаются по природе. В любом случае, это вряд ли возможно - сравнивать то, что происходит в Украине, и то, что происходит в Газе. Но очевидно, что существующие в мире подходы должны очень внимательно учитываться, чтобы избежать обвинений в двойных стандартах", - сказал Жозеп Боррель.

Он также сообщил, что кроме обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и в Украине, министры рассмотрят развитие событий в отношениях между Арменией и Азербайджаном, встретятся с министрами иностранных дел стран Западных Балкан и обсудят подготовку к следующей "климатической" конференции под эгидой ООН.

Читайте также: Война на Ближнем Востоке оказывает негативное влияние на международную поддержку Украины, - Боррель

Автор: 

помощь (7903) Евросоюз (17328) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+3
ВВП ЕС за 2022 год - 16641 млрд долларов
Доход на душу населения 33942 доллара
Говорят, из - за помощи нам европейцы обеднели
Отнимите цифру 27 миллиардов от 16641 миллиардов
И вы поймете ,что европейцы обеднели на две чашки кофе в день - примерно
Зато получили миллионы украинских молодых женщин с детьми
Из которых 70 % работают
То есть приносят Европе доход
И в этих 27 миллиардах помощи есть и труд украинских беженцев
Я много слышала о жадности немцев ,французов
Считала ,что это больше рациональночто
А сейчас понимаю - они - таки жадные
Им важнее их чашка кофе с круасссаном
А не быстрое окончание войны
Чужая кровь - водица...
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13.11.2023 12:29 Ответить
+2
Це добре ,
щиро дякуємо ЄС за фінансову допомогу 👍🏼🙏🏼❤️
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13.11.2023 11:56 Ответить
+1
Я звичайно дякую, але щось тут підсмерджує брехнею.
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13.11.2023 12:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це добре ,
щиро дякуємо ЄС за фінансову допомогу 👍🏼🙏🏼❤️
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13.11.2023 11:56 Ответить
Що ти копійки рахуешь, борель!?!

Украіна закрила своїм тілом Европу.

Втрати України в ціеі війни не можно вимірювати грошима!
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13.11.2023 17:54 Ответить
Я звичайно дякую, але щось тут підсмерджує брехнею.
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13.11.2023 12:27 Ответить
ВВП ЕС за 2022 год - 16641 млрд долларов
Доход на душу населения 33942 доллара
Говорят, из - за помощи нам европейцы обеднели
Отнимите цифру 27 миллиардов от 16641 миллиардов
И вы поймете ,что европейцы обеднели на две чашки кофе в день - примерно
Зато получили миллионы украинских молодых женщин с детьми
Из которых 70 % работают
То есть приносят Европе доход
И в этих 27 миллиардах помощи есть и труд украинских беженцев
Я много слышала о жадности немцев ,французов
Считала ,что это больше рациональночто
А сейчас понимаю - они - таки жадные
Им важнее их чашка кофе с круасссаном
А не быстрое окончание войны
Чужая кровь - водица...
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13.11.2023 12:29 Ответить
очевидно же, что в политике нету сочувствия, сострадания и каких либо моральных принципов. есть только лицемерие и ложь.
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13.11.2023 14:23 Ответить
Краще б написали "ЄС надає Україні військову допомогу аж 3 євро на місяць з кожного громадянина", так воно більш відображає реальність, а не пафосні висловлювання.
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13.11.2023 12:29 Ответить
росія атакує цивільні судна у Чорноморському коридорі, які транспортують зерно. Джерело:
А от Україна чомусь не атакує цивільні судна у Чорноморському коридорі, які транспортують нафту.
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13.11.2023 12:39 Ответить
Скільки за той же період ЄС заплатив РФ за газ та нафту?
Особливо цікава сума по СПГ, за останні півтора року РФ збільшила свою частку на европейському ринку з ~30% до майже 70%. І все це штучно, зусиллям самого ЄС.
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13.11.2023 14:47 Ответить
 
 