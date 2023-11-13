Писториус подтвердил планы Германии удвоить военную помощь Украине до €8 млрд
Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил планы страны удвоить военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро, отметив, что "Германия не оставит Украину в одиночестве".
Об этом он заявил в эфире телеканалу ARD, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, такое решение Германии не связано ни с тем, что ВСУ из-за нехватки ресурсов вынуждены перейти к обороне, ни с тем, что США уменьшают свою помощь.
"Это – реакция на осознание того, что средства, которые мы выделили в этом году, были быстро исчерпаны. В следующем году мы не хотим оказаться в ситуации, когда будет необходимо требовать дополнительных средств", - объяснил он.
Министр назвал решение важным сигналом того, что "Германия не оставит Украину в одиночестве", особенно сейчас, когда Украина должна продолжать свою борьбу, и в то же время часть внимания мирового сообщества направлена на Израиль.
Ранее сообщалось, что партии правящей коалиции в ФРГ согласились увеличить военный бюджет для Украины с 4 млрд до 8 млрд евро. Решение еще предстоит утвердить на бюджетном комитете Бундестага на этой неделе.
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Де Тауриси? Піздоріус?
Бажаєш зайцем попрацювати, тікаючи від ракет ?
Я не хочу вас задеть, но то что вы предложили - это фантазия на вольную тему.
Простите, но вы пишите о том, в чем даже поверхностно не разбираетесь, но рад, что знаете аббревиатуру "ЧПУ".
2. гроші на такі заводи виділе Захід. Фінонсування буде.
3. Найти справний менеджмент- можливо. Організувати трансфер технології з заходу в Україну , запуск, безпеку- це їх відповідальність.
Проблема е тільки одна- « політична воля».
Дуже велика завада нагріти руки у багатех ділків від влади…