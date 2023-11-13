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Новости Помощь Украине
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Писториус подтвердил планы Германии удвоить военную помощь Украине до €8 млрд

борис,писториус

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил планы страны удвоить военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро, отметив, что "Германия не оставит Украину в одиночестве".

Об этом он заявил в эфире телеканалу ARD, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, такое решение Германии не связано ни с тем, что ВСУ из-за нехватки ресурсов вынуждены перейти к обороне, ни с тем, что США уменьшают свою помощь.

"Это – реакция на осознание того, что средства, которые мы выделили в этом году, были быстро исчерпаны. В следующем году мы не хотим оказаться в ситуации, когда будет необходимо требовать дополнительных средств", - объяснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть война, - министр обороны Германии Писториус

Министр назвал решение важным сигналом того, что "Германия не оставит Украину в одиночестве", особенно сейчас, когда Украина должна продолжать свою борьбу, и в то же время часть внимания мирового сообщества направлена на Израиль.

Ранее сообщалось, что партии правящей коалиции в ФРГ согласились увеличить военный бюджет для Украины с 4 млрд до 8 млрд евро. Решение еще предстоит утвердить на бюджетном комитете Бундестага на этой неделе.

Автор: 

Германия (7093) помощь (7903) Писториус Борис (237)


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Топ комментарии
+7
Дякуємо Німеччині!
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13.11.2023 11:56 Ответить
+1
Вигідніше, швидше та безпечніше, робити це у них,
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13.11.2023 12:04 Ответить
+1
У вас примитивное мишление, єти стаки давно не Ф-35, и обучить инжинеру неделя времени, или ви думаете в Украине нет специалистов по станкам с ЧПУ ,( компьютеризированними) Украина 4 или 5 по производству ПО в мире!
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13.11.2023 14:56 Ответить
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Дякуємо Німеччині!
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13.11.2023 11:56 Ответить
Все у майбутнему часі … колись… плани..,

Де Тауриси? Піздоріус?
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13.11.2023 16:51 Ответить
А тобі навіщо, ведмедчуківський?
Бажаєш зайцем попрацювати, тікаючи від ракет ?
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13.11.2023 21:19 Ответить
Якщо ЕС не встигає виробляти зброю та **********, побудуйте лінію в Україні в кредит, тільки завести обладнання, десяток фур зі станками і через місяць працює, це прискоре виробництво, пару ліній треба зразу запускати, от хай німецька та французська компані запустять по пару ліній 120 мм мін та ще шось
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13.11.2023 12:00 Ответить
Вигідніше, швидше та безпечніше, робити це у них,
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13.11.2023 12:04 Ответить
В Україні на ту лінію або ДБР припреться перевіряти щось з повною зупинкою, або аудиторська служба заблокує роботу, чи ще хтось з безкінченної верениці державних нероб.
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13.11.2023 12:40 Ответить
Тоді краще в Румунії чі Чехії чі Польщі( але там проблеми)
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13.11.2023 14:58 Ответить
Через месяц? О_о А учиться на станках работать не нужно? Они сами будут работать, без помощи человека? Почитайте на досуге сроки обучения для работы с большей частью промышленных станков Германии. И это я про не оборонные станки вам написал. Второй момент - это порох. Украина производит пороха по стандартам НАТО? Первый раз слышу. Их тоже в фурах привезти?
Я не хочу вас задеть, но то что вы предложили - это фантазия на вольную тему.
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13.11.2023 12:59 Ответить
У вас примитивное мишление, єти стаки давно не Ф-35, и обучить инжинеру неделя времени, или ви думаете в Украине нет специалистов по станкам с ЧПУ ,( компьютеризированними) Украина 4 или 5 по производству ПО в мире!
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13.11.2023 14:56 Ответить
по производству ПО в мире!.... При чем здесь ЧПУ? Причем здесь ПО? Про что Вы? Ладно, не хочу спорить. Скажу кратко - уверен, что завод по вашему проекту (с ЧПУ для производства снарядов) останется только в вашей голове. Сталь, порохи и т.д. на завод будут возить на велосипеде из Польши (только у вас в голове).
Простите, но вы пишите о том, в чем даже поверхностно не разбираетесь, но рад, что знаете аббревиатуру "ЧПУ".
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13.11.2023 15:09 Ответить
А на Кацапію Германії не стидно станки слати щоб ті ракети робили, як кказав Ленін, буржуї продадуть вєрьовку на якій ми будемо їх давити ))) це про ******** бізнесменів ( буржуїв) Германії , Франції , США Швейцарії, чі я може щось видумав
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13.11.2023 15:02 Ответить
Как ваш вопрос соотносится с темой вашего первого комментария? Я написал о том, что производство чего-либо требует обученных людей и цепочки поставок. Я нигде не писал, что продажа станков сраше - это хорошо. Я писал, что все не так легко, как вам хотелось бы.
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13.11.2023 15:12 Ответить
1. Кадри в Україні ще е. Знайти їх не велика проблема.

2. гроші на такі заводи виділе Захід. Фінонсування буде.

3. Найти справний менеджмент- можливо. Організувати трансфер технології з заходу в Україну , запуск, безпеку- це їх відповідальність.

Проблема е тільки одна- « політична воля».

Дуже велика завада нагріти руки у багатех ділків від влади…
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13.11.2023 17:02 Ответить
Собеседник выше написал - тільки завести обладнання, десяток фур зі станками і через місяць працює.
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13.11.2023 17:57 Ответить
Ну місяць я пришвидчів трохи) але смисл допису, що при бажанні цю проблему можливо вирішити, в найближчій час, якщо Верховний Головнокомандовач України Зеленский Володимир, візьме це під свій особистий контроль, але є маленьке але, якщо це будуть американські інвестиції то ніяка с..ка на них не задиветься, шо скажите)
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13.11.2023 22:57 Ответить
Согласен с Вами, что строить предприятия нужно и важно. Это было бы прекрасно во всех отношениях (оборонном, экономическом, социальном), но я не могу придумать, зачем это Америке или Германии. Уже же был скандал с заводом байрактар (подключение к энергосети).
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14.11.2023 08:46 Ответить
Не будемо розділяти Германію і США, буду називати їх НАТо, на данний час, як вони заявляють, вони не згодні щоб Україна віддавала частину країни перше, друге вони самі не встигають, а виробництво в Україні по перше, це дешевше, по друге це прискорить зменшення дефіциту, і третє захід постійно відповідає на удари рашки, виходе вони в ролі відбивающихся, а трнба перехоплювати ініциативу, щоб досягти успіху, і четверте після кожної війни йде економ. Зріст в економіках, то єсть чим скоріше закінчиться війна тим скоріше всі почнуть заробляти, а на данний час НАТО з його потужністью, в ролі студента якого лупцює грабіжник, він б'ється іноді і влучає, але програє
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14.11.2023 11:20 Ответить
І ще саме головне, із за того що в України нехватка ***********, збільшуються втрати і техніки і людей, а чим більші втрати зараз, тим більше прийдеться давати для перемоги потім, якщо НАТО взагалі збирається вигравати, якщо ні, то треба сказати, своїм виборцям-- ми витратили багато мілл'яардів і все насмарку бо ми сцикуни и жмоти і нікчеми а наші аналітики повні делетанти!
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14.11.2023 11:29 Ответить
Тебе ведмедчук вчора зарєєстрував для цього вкиду ?
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13.11.2023 21:22 Ответить
а що сталося ? ***** вночі наснився ?
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13.11.2023 13:04 Ответить
 
 