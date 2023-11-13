Писториус подтвердил планы Германии удвоить военную помощь Украине до €8 млрд

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил планы страны удвоить военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро, отметив, что "Германия не оставит Украину в одиночестве".

Об этом он заявил в эфире телеканалу ARD, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, такое решение Германии не связано ни с тем, что ВСУ из-за нехватки ресурсов вынуждены перейти к обороне, ни с тем, что США уменьшают свою помощь.

"Это – реакция на осознание того, что средства, которые мы выделили в этом году, были быстро исчерпаны. В следующем году мы не хотим оказаться в ситуации, когда будет необходимо требовать дополнительных средств", - объяснил он.

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Министр назвал решение важным сигналом того, что "Германия не оставит Украину в одиночестве", особенно сейчас, когда Украина должна продолжать свою борьбу, и в то же время часть внимания мирового сообщества направлена на Израиль.

Ранее сообщалось, что партии правящей коалиции в ФРГ согласились увеличить военный бюджет для Украины с 4 млрд до 8 млрд евро. Решение еще предстоит утвердить на бюджетном комитете Бундестага на этой неделе.