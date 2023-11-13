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Находящиеся в укрытии АКХЗ жители Авдеевки не соглашаются на эвакуацию, - начальник ГВА Барабаш

акхз

В укрытии Авдеевского коксохимического завода остаются 17 работников, их продолжают уговаривать эвакуироваться.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Пока люди не соглашаются на эвакуацию. Не понятно, почему они там сидят. Я никакого адекватного объяснения от них не услышал. В ближайшие дни будет вторая попытка их уговорить. Надеюсь, люди примут решение", - сказал он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в укрытии Авдеевского коксохима остаются горожане, отказывающиеся от эвакуации. При этом 7 ноября эвакуировали 16 работников, которые обеспечивали консервацию предприятия.

Читайте также: Гражданские начали активно выезжать из Авдеевки, оккупанты целенаправленно бьют по укрытиям, - начальник ГВА Барабаш

Автор: 

эвакуация (2117) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+25
Це ж "ждуни". Нахрена їх вмовляти.
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13.11.2023 11:59 Ответить
+18
Вони на "братушєк" чекають, не чіпайте. І нагору теж бажано не випускати, а то позиції позливають.
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13.11.2023 12:01 Ответить
+12
Під розписку...і сидіть дятли. Потім без претензій...Ждуни ********
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13.11.2023 12:12 Ответить
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Це ж "ждуни". Нахрена їх вмовляти.
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13.11.2023 11:59 Ответить
бригада наводчиків Аль-Акси

курви !
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13.11.2023 12:11 Ответить
вони -- каравай для встрєчі -- там печуть, ось і не потрібно їм заважати,),
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13.11.2023 12:15 Ответить
Вони на "братушєк" чекають, не чіпайте. І нагору теж бажано не випускати, а то позиції позливають.
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13.11.2023 12:01 Ответить
Нехай сидять. Аби не здавали позиції, як в маріуполі.
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13.11.2023 12:03 Ответить
у ізраільтян є такі хитрі бомби, які герметично запінюють входи в тунелі
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13.11.2023 12:13 Ответить
та ви шо. невже так можна.... це вже ніяка не демократія. це диктатура - примушувати людей. які чекають не дочекаються визволителів. міняти своє рішення...
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13.11.2023 12:04 Ответить
Що значить хочуть-нехочуть? Держава це примус - силою вивезти а хто буде ображати військових чи Українську державу - стаття ККУ та суд.
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13.11.2023 12:05 Ответить
Що значить "вмовлять"? Люди дорослі - дорослі... свої вчинки здатні усвідомлювати - здатні... відповідати за них здатні - здатні. Які прблеми - хай сидять.
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13.11.2023 12:05 Ответить
Ценітєлі руського міра, навіщо іх сюди
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13.11.2023 12:09 Ответить
Під розписку...і сидіть дятли. Потім без претензій...Ждуни ********
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13.11.2023 12:12 Ответить
Отпустите их
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13.11.2023 12:15 Ответить
Ждуни. В Сєвєродонецку такі самі були. Потім виїхали до України, оформили себе переселенцями, а через пару місяців повернулися до міста, щоб отримувати подвійну пенсію.
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13.11.2023 12:23 Ответить
Скажу банальность:
Раньше в эту игру играли в четыре руки.
Ушлые жители, не только прифронтовой территории, а главное, жители Донецкой и луганской области ездили на оккупированные территории. Оформляли временную прописку.
Давали вкладыш в укр. паспорт, сам паспорт не портили. И получали так же две пенсии.
Так сказать для сохранения баланса.
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13.11.2023 13:47 Ответить
Так воно і було, що викликало велику заздрість у пенсов з неокупованих теріторій.
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13.11.2023 13:51 Ответить
чекають на своїх, вистачить їх умовляти, вистачить із себе корчить рятувальників, раз сказали і ху на них чи зе=чмо свій електорат рятує?
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13.11.2023 12:25 Ответить
То і х... на них! Кацапи не розбираючись довго швидко відправлять їх в путінський рай.
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13.11.2023 12:28 Ответить
Ну то нехай собі сидять. Ми їх завжди жалієм, а може їм це зовсім не потрібно, вони ждуни. То не витрачайте на них нерви та ресурси, то самий справжній лугандон!
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13.11.2023 12:31 Ответить
а **** там понимать........................свинособачьи ждуны................да и похер на них.............................
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13.11.2023 12:41 Ответить
У них вдома припасені трицвєти зустрічать асвабадітєлєй від бандерівської мови
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13.11.2023 12:53 Ответить
Азовсталь-2?
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13.11.2023 13:01 Ответить
Ну не хотят так не хотят. Пусть просто расписку напишут.
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13.11.2023 13:44 Ответить
таких полно по всем городам завезенных, а это самые стойкие ждуны
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13.11.2023 14:38 Ответить
 
 