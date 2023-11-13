Находящиеся в укрытии АКХЗ жители Авдеевки не соглашаются на эвакуацию, - начальник ГВА Барабаш
В укрытии Авдеевского коксохимического завода остаются 17 работников, их продолжают уговаривать эвакуироваться.
Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
"Пока люди не соглашаются на эвакуацию. Не понятно, почему они там сидят. Я никакого адекватного объяснения от них не услышал. В ближайшие дни будет вторая попытка их уговорить. Надеюсь, люди примут решение", - сказал он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в укрытии Авдеевского коксохима остаются горожане, отказывающиеся от эвакуации. При этом 7 ноября эвакуировали 16 работников, которые обеспечивали консервацию предприятия.
Топ комментарии
+25 Gary Grant
показать весь комментарий13.11.2023 11:59 Ответить Ссылка
+18 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий13.11.2023 12:01 Ответить Ссылка
+12 vsbu vsbu
показать весь комментарий13.11.2023 12:12 Ответить Ссылка
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курви !
Раньше в эту игру играли в четыре руки.
Ушлые жители, не только прифронтовой территории, а главное, жители Донецкой и луганской области ездили на оккупированные территории. Оформляли временную прописку.
Давали вкладыш в укр. паспорт, сам паспорт не портили. И получали так же две пенсии.
Так сказать для сохранения баланса.