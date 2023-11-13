Находящиеся в укрытии АКХЗ жители Авдеевки не соглашаются на эвакуацию, - начальник ГВА Барабаш

В укрытии Авдеевского коксохимического завода остаются 17 работников, их продолжают уговаривать эвакуироваться.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Пока люди не соглашаются на эвакуацию. Не понятно, почему они там сидят. Я никакого адекватного объяснения от них не услышал. В ближайшие дни будет вторая попытка их уговорить. Надеюсь, люди примут решение", - сказал он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в укрытии Авдеевского коксохима остаются горожане, отказывающиеся от эвакуации. При этом 7 ноября эвакуировали 16 работников, которые обеспечивали консервацию предприятия.

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