Армия рф перешла в активную оборону на Бахмутском направлении, стратегических успехов у оккупантов нет на всей линии столкновения, - Сухопутные силы

Оккупанты перешли к активной обороне на Бахмутском направлении, пытаются разведать слабые участки в обороне ВСУ и отбить утраченные позиции. Впрочем, стратегических успехов на всей линии столкновения от Купянска до Бахмута в армии рф нет.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказал начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо, информирует Цензор.НЕТ.

"На данном участке фронта враг от обороны перешел к активной обороне. Пытается отбить позиции, которые он потерял предварительно. Наши военнослужащие при лучшей возможности переходят к атакующим действиям, улучшают свое тактическое положение. Так за прошедшие сутки отбили наши воины 10 атак противника. Это Клещиевка, Андреевка", - заметил он.

В ВСУ подготовку армии рф к активным боевым действиям, отмечает Фитьо, видели еще перед октябрем. Подготовка продолжалась около трех месяцев. Но вместе с тем готовились и в ВСУ.

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"Мы укреплялись, укрепляли инженерные сооружения свои. Подтягивали также резервы. И мы видели, что сначала атаки происходили более активно на Лимано-Купянском направлении, а сейчас они перешли на Бахмутское направление. То есть противник пробует хоть где-то добиться успехов", - добавил Фитьо.