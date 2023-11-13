На Донетчине из-за российских обстрелов обесточена шахта, под землей находились 28 человек, - Минэнерго

Оккупанты повредили воздушную линию и электроподстанцию в Донецкой области, в результате чего без света осталась одна из шахт.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"На Донетчине из-за обстрелов обесточилась воздушная линия и электроподстанция, в результате чего без света осталась одна из шахт. На момент отключения под землей находились 28 человек. Все выведены на поверхность", - говорится в сообщении.

На Харьковщине энергетики восстановили свет для более 1,6 тысяч потребителей, которые были обесточены в результате российских обстрелов. В Черниговской области полностью и частично обесточены 18 населенных пунктов.

Без света из-за боевых действий остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

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