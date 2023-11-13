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Новости Агрессия России против Украины
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На Донетчине из-за российских обстрелов обесточена шахта, под землей находились 28 человек, - Минэнерго

шахта

Оккупанты повредили воздушную линию и электроподстанцию в Донецкой области, в результате чего без света осталась одна из шахт.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"На Донетчине из-за обстрелов обесточилась воздушная линия и электроподстанция, в результате чего без света осталась одна из шахт. На момент отключения под землей находились 28 человек. Все выведены на поверхность", - говорится в сообщении.

На Харьковщине энергетики восстановили свет для более 1,6 тысяч потребителей, которые были обесточены в результате российских обстрелов. В Черниговской области полностью и частично обесточены 18 населенных пунктов.

Без света из-за боевых действий остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

Также читайте: В результате обстрелов повреждены ЛЭП на Донетчине, Днепропетровщине, Харьковщине и Черниговщине, - Минэнерго

Автор: 

обстрел (28195) энергетика (2579) Минэнерго (367)


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Нехай постукають касками по асфальту
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13.11.2023 12:50 Ответить
Ничего страшного. Пешком до ствола дойдут. А там клеть рано или поздно вывезет. Не первый раз.
Дома почитают совет уважаемого Сірого и скажут дружно нах... нужно. И не будет в Украине какого то кол-ва угля. А чё? Сірому з Польщі привезуть.
Тока не ной зимой.
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13.11.2023 14:24 Ответить
Вважаю, що спалювати вугілля, то не корисно. Краще його переробляти.
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13.11.2023 16:01 Ответить
 
 