На Донетчине из-за российских обстрелов обесточена шахта, под землей находились 28 человек, - Минэнерго
Оккупанты повредили воздушную линию и электроподстанцию в Донецкой области, в результате чего без света осталась одна из шахт.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"На Донетчине из-за обстрелов обесточилась воздушная линия и электроподстанция, в результате чего без света осталась одна из шахт. На момент отключения под землей находились 28 человек. Все выведены на поверхность", - говорится в сообщении.
На Харьковщине энергетики восстановили свет для более 1,6 тысяч потребителей, которые были обесточены в результате российских обстрелов. В Черниговской области полностью и частично обесточены 18 населенных пунктов.
Без света из-за боевых действий остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.
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Дома почитают совет уважаемого Сірого и скажут дружно нах... нужно. И не будет в Украине какого то кол-ва угля. А чё? Сірому з Польщі привезуть.
Тока не ной зимой.