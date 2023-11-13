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В течение недели оккупанты 63 раза обстреляли приграничье Черниговщины, зафиксировано 569 взрывов

черниговщина

Российские военные за неделю обстреляли 17 приграничных населенных пунктов Черниговской области.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"За неделю враг 63 раза обстрелял 17 приграничных населенных пунктов Черниговской области, в ходе которых зафиксировано 569 взрывов.

В результате обстрела г. Семеновка повреждены административные здания, жилой дом и хозяйственное здание. К счастью, без пострадавших", – написал он.

Также читайте: Оккупанты обстреляли центр Семеновки Черниговской области

Автор: 

обстрел (28195) Черниговщина (1486)


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