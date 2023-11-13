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Новости Война
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США против идеи "территории в обмен на мир" для Украины, уступки имперским аппетитам рф - не путь к миру, - посол в ОБСЕ Карпентер

майкл,карпентер

Соединенные Штаты против идеи территориальных уступок украинских территорий россии в обмен на мир, поскольку уступки имперским аппетитам государства-агрессора – не путь к устойчивому миру. Вашингтон и союзники будут поддерживать Киев, чтобы этого не произошло.

Об этом заявил в ОБСЕ постоянный представитель США Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

В интересах США, чтобы Украина победила, а россия проиграла эту войну и не смогла оккупировать территории, подчеркнул он.

По его словам, Вашингтон будет поддерживать Киев до победы и полной деоккупации всех украинских территорий.

"Они (россияне – Ред.) просто должны покинуть эти территории, которые они незаконно оккупировали, и вернуться в россию", - заметил Карпентер.

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Комментируя предложения, звучащие в частности и в США, с призывом заключить соглашение "территории в обмен на мир" между Украиной и рф, посол подчеркнул, что путь к миру – это устойчивое, крепкое, справедливое решение, которое сохранит суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы не поддерживаем подобную идею, потому что, на мой взгляд, это почти оксюморон: "земля в обмен на мир". Уступка имперским аппетитам россии – это не путь к миру", - подчеркнул дипломат.

"Украина не упадет. Я думаю, что мы исходим из того, что США будет поддерживать Украину вместе со всеми нашими партнерами и союзниками, включая примерно 50 стран, участвующих в контактной группе по Украине, известной также как формат "Рамштайн", поэтому мы не допустим, чтобы это произошло", - константировал Карпентер.

Также читайте: Прекращение огня в Украине может привести ко "дню победы" для москвы, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Автор: 

россия (96413) США (27316) Карпентер Майкл (76)


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Топ комментарии
+22
А какой вообще может быть мир в обмен на территорию? Вы представьте себе что впустили в свою квартиру маньяка который зарезал половину вашей семьи, и вы с ним сели и договорились о мире если вы отдадите маньяку половину своей квартиры и кухню. И дальше вы надеетесь что будете жить мирно сидя за одним столом и лежа в одной постели с маньяком? Да даже приличные люди когда разводятся и договариваются мирно, почему то продают общее жилье и разьезжаются друг от друга подальше чтобы не видеть потому что понимают что мира и жизни уже не будет в одном доме.
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13.11.2023 12:44 Ответить
+17
Абсолютно правильні речі говорить посол в ОБСЄ Карпентер, браво 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
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13.11.2023 12:45 Ответить
+10
З такою допомогою не буде ні миру ні територій. Про людські втрати я взагалі мовчу. Просто Штати не хочуть приймати Україну в НАТО в будь-якому вигляді.
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13.11.2023 14:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А какой вообще может быть мир в обмен на территорию? Вы представьте себе что впустили в свою квартиру маньяка который зарезал половину вашей семьи, и вы с ним сели и договорились о мире если вы отдадите маньяку половину своей квартиры и кухню. И дальше вы надеетесь что будете жить мирно сидя за одним столом и лежа в одной постели с маньяком? Да даже приличные люди когда разводятся и договариваются мирно, почему то продают общее жилье и разьезжаются друг от друга подальше чтобы не видеть потому что понимают что мира и жизни уже не будет в одном доме.
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13.11.2023 12:44 Ответить
Ви не зрозуміли більшість пересічних.Мир любою ціной-яка різниця де-головне щоб щось давали,а жити можна і в контаборі або пайку давали(таріфи,зарплати,щоб не стріляли).Доказано виборами 2019 року.
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13.11.2023 13:20 Ответить
Ви зараз на сході ? Як там обстановка на фронті, хотілося би почути з перших вуст.
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13.11.2023 13:46 Ответить
а ти чому цікавишся, ти не на сході? от коли там будеш, тодій питатимеш.
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13.11.2023 20:48 Ответить
Ну так ти на сході, я в тебе і питаю.
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13.11.2023 21:10 Ответить
С чего вы взяли что Запад предлагает мир, где, когда. Придется до победного конца, или просто конца.
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13.11.2023 14:12 Ответить
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13.11.2023 17:37 Ответить
Любые "договорщики" позиционируют себя как "жертву".
Как результат: ни мира, ни территорий, ни жизни ...
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13.11.2023 18:10 Ответить
Говорити про мир після всього, що натворили кацапи, це взагалі нонсенс. Навіть після перемоги буде не мир, а припинення бойових дій.
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13.11.2023 21:52 Ответить
Абсолютно правильні речі говорить посол в ОБСЄ Карпентер, браво 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
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13.11.2023 12:45 Ответить
Язиком триндіти - не мішки зі зброєю ворочати!
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13.11.2023 13:20 Ответить
ті мішки ще потрібно мати, і бажано повні... а не напівпорожні
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13.11.2023 15:48 Ответить
А как же ,,великий,, политик трамп? Имеет большую возможность избраться президентом США и грозит уничтожить Украину?
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13.11.2023 13:04 Ответить
Так то воно, пан Карпентер, так, але ж де, мать Вашу разтак, ота сама, так необхідна вже сьогодні, воєнна підтримка? Де вона, як ось вже два останні місяці від США - жодного снаряда та патрона???
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13.11.2023 13:19 Ответить
Карпентер з госдепом відоси не знімає.
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13.11.2023 13:22 Ответить
Патроны можно делать в любом гараже. В Украине не осталось больше гаражей?
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13.11.2023 22:49 Ответить
А США не хочуть направити війська в Україну? А то співчуття і побажання на хліб не намажеш.
"Буде погано. Значно гірше, ніж хтось може собі уявити. Варіація прогнозу на 2033 рік, на 10 років ми робили, - від 26 до 35 млн у кордонах 1991 року" (c)
І це за результатами лише 2-х років війни, в кордонах 91-го року, по факту все буде ще гірше.
Може це якийсь план переманити біженцями 10-20 млн людей на захід, замість бикуватих арабів?
І от у нас вже намічається пятикратна перевага росії по населенню і військовому бюджету. Нафту Китай та Індія не перестануть купляти. Не дуже зрозумілий стратегічний план, бо виглядає так... "ну хай нескінченно воюють, бо то правильно і справедливо"
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13.11.2023 13:50 Ответить
Україна це 51й штат США?Чи може являється членом НАТО шо ви задаєте такі питання.
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13.11.2023 14:00 Ответить
Ніколи не відправлять США своїх вояків. Ми для них мов пішаки на шаховій дошці, життя українського солдата і життя американського то нажаль дві великі різниці......
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13.11.2023 16:23 Ответить
Якщо США відправлять війська, то через 1-2 роки, получиться як з В'єтнамом: антивоєнні демонстрації, 90 % пітримки ідеї "Пішли вони нахрін ті вонючі українці" (зараз таких думок у американців нема, хоча приблизно половина не хоче ділитися з нами своїми грошима), і т.п.
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13.11.2023 17:16 Ответить
Так, скоріше за все, підозрюю уся "ідея перемоги", що кцпи через 10 років задовбуться як в Афганістані і самі підуть. Що доволі сумнівно.
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13.11.2023 22:01 Ответить
Так дайте оружия по полной а то по чайной ложке
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13.11.2023 13:56 Ответить
З такою допомогою не буде ні миру ні територій. Про людські втрати я взагалі мовчу. Просто Штати не хочуть приймати Україну в НАТО в будь-якому вигляді.
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13.11.2023 14:02 Ответить
З якою "з такою"? Що ти мелешь, кацапє?
А в НАТО Украину США брали в 2008 году, скажите спасибо Меркель и Саркози что вы не в НАТО, да и своим рыгам и другим депутатам
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13.11.2023 22:41 Ответить
Мы, знаете ли, тоже против, но без оружия это всё как то мало осуществимо, как и дальнейшее существование Украины рядом с рф.
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13.11.2023 14:04 Ответить
Все це пусті слова, чергового глашатого. Вірить їм, все одно що собі в душу насрати.
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13.11.2023 15:45 Ответить
Автор цієї ідеї -Єрмак. Но бажано щоб думали що це керівники НАТО нам такую думку підкинули. Ясно що після здачи теріторії НАТО нам теж не бачити.
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13.11.2023 16:19 Ответить
Всі ці тези про багаторічну повномаштабну війну без будь-яких поступок і компромісів мають місце доки до влади в США не прийшов Дональд Трамп. Якщо старий дід Джо не виграє наступні президентські вибори то ця риторика західних спікерів буде зовсім інша...........
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13.11.2023 16:21 Ответить
А зараз що?

Вимагання грошей у Конгреса
А навіщо?

Скоротили термін лендліза до 1 жовтня 2023 - а зараз могли би давати згідно лендліза, та не просити грошей. Скоротили демократи, коли підтримали лендліз

На поставити зброї на 5.5млрд, 38% від виділених коштів Конгресом на 2023 рік
Це що Конгрес винен?
Тому дайте ще грошей, і тільки в пакеті - щоб знову поставити тільки половину в Україну,
а інші кошти використати на 100%
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13.11.2023 16:36 Ответить
Але наш бубочка часу не втрачає же !
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14.11.2023 07:37 Ответить
А які території він має на увазі _ якщо Крим і Лугандонію ,то вони окуповані ще з 2014 року і навряд чи Україна їх колись поверне , може повернути в кращому випадку хіба що окуповані в 2022 році,аж занадто велика перевага у техніці і живій силі на боці рашки ,(Це я пишу для наших ура-патріотів які дивляться гівномарафон)
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13.11.2023 17:32 Ответить
А ты сдаваться хочешь? Ну так или сдавайся, так и в Крым поедешь погреешься. Может быть, потом, пару дней, когда отсидишь свое
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13.11.2023 22:46 Ответить
Саме дивовижне те що ті, хто показують єдиний марофон самі в в цю перемогу не вірять.
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14.11.2023 07:35 Ответить
Щоб був ''стійкий мир'' мордор як країна має перестати існувати! А для цього нам (ЗСУ) потрібна велика кількість зброї, ви нам її даєте дозовано і з обмеженням по цілях(свою зброю ми про**ли). То про який ''стійкий мир'' отой пан говорить?
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13.11.2023 18:03 Ответить
Дай Боже, щоб мудрі слова американських мужів , були негайно підкріпленні мудрими реальними справами.
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13.11.2023 18:33 Ответить
В принципі він правильно сказав, в світі повно проблем між державами стосовно спірних територій. І якщо вони почнуть виникати то ніяка Америка(та і світ в цілому) не стягне вселенського бардака. А для цього потрібно "поднапрячься", а не декларації вкидувати. І тут виникає маленьке "але" -ядрьонка в руках шизанутих москалів. Вибір між хреновим і взагалі ху...вим. А Україна опинилась якраз посередині-що виберуть американці покаже час...
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14.11.2023 04:31 Ответить
насправді вихід із території України включно з Кримом та приєднання нашої країни до НАТО раші, як країні ніяк не загрожує. навіть виплата певних репарацій не розвалить країну. Бо якщо не витрачати на війну, то економіка раші відновиться за рахунок продажу природних ресурсів. Та й продовольства там виробляється досить немало.
Але втратять оті всі гівнюки, що цю війну розв'язали. А саме тому вони, що зараз при владі і не хочуть відступати назад. Бо трибунал - річ досить неприємна для злочинців. Отож заходу прийдеться якось пробачити (ну дати можливість свідчити на покійного пуйла взамін прикриття і фальшивих паспортів для родини). Командирам ракетних частин обіцяти мільйони. а от рядових ваньок можна і судити. разом із телепропагандонами. Інакше раша буде впиратися аж до дійсно ядерного протистояння. А якщо гарантувати гівнюкам, що тримають руку на кнопці, безпеку після зміни кгбістського режиму, то навряд чи ці гівнюки захочуть загинути за ту дурню, яку вони ванькам несуть із телевізора.
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14.11.2023 08:45 Ответить
 
 