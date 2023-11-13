США против идеи "территории в обмен на мир" для Украины, уступки имперским аппетитам рф - не путь к миру, - посол в ОБСЕ Карпентер
Соединенные Штаты против идеи территориальных уступок украинских территорий россии в обмен на мир, поскольку уступки имперским аппетитам государства-агрессора – не путь к устойчивому миру. Вашингтон и союзники будут поддерживать Киев, чтобы этого не произошло.
Об этом заявил в ОБСЕ постоянный представитель США Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
В интересах США, чтобы Украина победила, а россия проиграла эту войну и не смогла оккупировать территории, подчеркнул он.
По его словам, Вашингтон будет поддерживать Киев до победы и полной деоккупации всех украинских территорий.
"Они (россияне – Ред.) просто должны покинуть эти территории, которые они незаконно оккупировали, и вернуться в россию", - заметил Карпентер.
Комментируя предложения, звучащие в частности и в США, с призывом заключить соглашение "территории в обмен на мир" между Украиной и рф, посол подчеркнул, что путь к миру – это устойчивое, крепкое, справедливое решение, которое сохранит суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Мы не поддерживаем подобную идею, потому что, на мой взгляд, это почти оксюморон: "земля в обмен на мир". Уступка имперским аппетитам россии – это не путь к миру", - подчеркнул дипломат.
"Украина не упадет. Я думаю, что мы исходим из того, что США будет поддерживать Украину вместе со всеми нашими партнерами и союзниками, включая примерно 50 стран, участвующих в контактной группе по Украине, известной также как формат "Рамштайн", поэтому мы не допустим, чтобы это произошло", - константировал Карпентер.
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"Буде погано. Значно гірше, ніж хтось може собі уявити. Варіація прогнозу на 2033 рік, на 10 років ми робили, - від 26 до 35 млн у кордонах 1991 року" (c)
І це за результатами лише 2-х років війни, в кордонах 91-го року, по факту все буде ще гірше.
Може це якийсь план переманити біженцями 10-20 млн людей на захід, замість бикуватих арабів?
І от у нас вже намічається пятикратна перевага росії по населенню і військовому бюджету. Нафту Китай та Індія не перестануть купляти. Не дуже зрозумілий стратегічний план, бо виглядає так... "ну хай нескінченно воюють, бо то правильно і справедливо"
А в НАТО Украину США брали в 2008 году, скажите спасибо Меркель и Саркози что вы не в НАТО, да и своим рыгам и другим депутатам
Вимагання грошей у Конгреса
А навіщо?
Скоротили термін лендліза до 1 жовтня 2023 - а зараз могли би давати згідно лендліза, та не просити грошей. Скоротили демократи, коли підтримали лендліз
На поставити зброї на 5.5млрд, 38% від виділених коштів Конгресом на 2023 рік
Це що Конгрес винен?
Тому дайте ще грошей, і тільки в пакеті - щоб знову поставити тільки половину в Україну,
а інші кошти використати на 100%
Але втратять оті всі гівнюки, що цю війну розв'язали. А саме тому вони, що зараз при владі і не хочуть відступати назад. Бо трибунал - річ досить неприємна для злочинців. Отож заходу прийдеться якось пробачити (ну дати можливість свідчити на покійного пуйла взамін прикриття і фальшивих паспортів для родини). Командирам ракетних частин обіцяти мільйони. а от рядових ваньок можна і судити. разом із телепропагандонами. Інакше раша буде впиратися аж до дійсно ядерного протистояння. А якщо гарантувати гівнюкам, що тримають руку на кнопці, безпеку після зміни кгбістського режиму, то навряд чи ці гівнюки захочуть загинути за ту дурню, яку вони ванькам несуть із телевізора.