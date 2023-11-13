США против идеи "территории в обмен на мир" для Украины, уступки имперским аппетитам рф - не путь к миру, - посол в ОБСЕ Карпентер

Соединенные Штаты против идеи территориальных уступок украинских территорий россии в обмен на мир, поскольку уступки имперским аппетитам государства-агрессора – не путь к устойчивому миру. Вашингтон и союзники будут поддерживать Киев, чтобы этого не произошло.

Об этом заявил в ОБСЕ постоянный представитель США Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

В интересах США, чтобы Украина победила, а россия проиграла эту войну и не смогла оккупировать территории, подчеркнул он.

По его словам, Вашингтон будет поддерживать Киев до победы и полной деоккупации всех украинских территорий.

"Они (россияне – Ред.) просто должны покинуть эти территории, которые они незаконно оккупировали, и вернуться в россию", - заметил Карпентер.

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Комментируя предложения, звучащие в частности и в США, с призывом заключить соглашение "территории в обмен на мир" между Украиной и рф, посол подчеркнул, что путь к миру – это устойчивое, крепкое, справедливое решение, которое сохранит суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы не поддерживаем подобную идею, потому что, на мой взгляд, это почти оксюморон: "земля в обмен на мир". Уступка имперским аппетитам россии – это не путь к миру", - подчеркнул дипломат.

"Украина не упадет. Я думаю, что мы исходим из того, что США будет поддерживать Украину вместе со всеми нашими партнерами и союзниками, включая примерно 50 стран, участвующих в контактной группе по Украине, известной также как формат "Рамштайн", поэтому мы не допустим, чтобы это произошло", - константировал Карпентер.

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