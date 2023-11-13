В большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу: была угроза применения крылатых ракет (обновлено)

В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть угроза применения врагом крылатых ракет Х-22 с восточного направления! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!" – сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 12.58 было объявлено об отбое угрозы.

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