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Новости Война
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В большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу: была угроза применения крылатых ракет (обновлено)

тривога

В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть угроза применения врагом крылатых ракет Х-22 с восточного направления! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!" – сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 12.58 было объявлено об отбое угрозы.

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Автор: 

воздушная тревога (815)


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Знову міг іде на «патрулювання» 🤦🏻‍♂️
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13.11.2023 12:53 Ответить
Не міг а ту .
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13.11.2023 12:54 Ответить
Міг в Чорному морі 😕

Відбій ‼️
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13.11.2023 12:57 Ответить
❗️Уточнено: Загроза пусків Х-22🚀 з Ту-22 ✈️у районі Воронежу.
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13.11.2023 12:59 Ответить
 
 