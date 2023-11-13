В большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу: была угроза применения крылатых ракет (обновлено)
В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Есть угроза применения врагом крылатых ракет Х-22 с восточного направления! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!" – сообщили в Воздушных силах.
По состоянию на 12.58 было объявлено об отбое угрозы.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Відбій ‼️