В 2033 году население Украины может составлять от 26 до 35 млн человек, - Институт демографии и социсследований НАНУ
Директор Института демографии и социальных исследований им. М.Птухи Элла Либанова заявила, что численность населения Украины в 2033 году будет в пределах от 26 до 35 млн человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.
"Будет плохо. Значительно хуже, чем кто-то может себе представить. Вариация прогноза на 2033 год, на 10 лет мы делали, - от 26 до 35 млн в границах 1991 года", - говорится в сообщении.
Директор Института демографии подчеркнула, что о возвращении к показателю 45 млн человек речь не идет.
"Это долгий разговор о потенциале демографического роста, о старом населении, о потерях из-за низкой рождаемости, о потерях из-за высокой преждевременной смертности, особенно мужчин, к этому добавилась миграция, которая на сегодняшний день превратилась в главный драйвер демографической динамики - все плохо, очень плохо" , – добавила она.
Как ранее писал Цензор.НЕТ, Либанова считает, что в Украину вернется только половина граждан, выехавших из страны из-за войны войны.
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чи виїхавші українці повернуться щоб заробити?
стільки образ "гнилого ситого безтурботного життя, третьосортний гастарбайтер"
як тоді назвати пенсіонерів, котрі все це будували, до війни не мали достойної пенсії та лікування, і зараз не мають, і вже не матимуть
ті хто зараз 40-50 років, скоріш за все теж не матимуть
популістські лозунги
А те що українці за кородоном - люди третього сорту - то це реальність ... Якщо навіть в очі вам це не кажуть .
В мене племінник має бізнес в Польщі , нормально заробляє - але навіть при цьому , коли дотикається серйозних питань - то йому часто дають поляки зрозуміти - що він ніхто ....
Про 3й сорт и "не станешь своим", это вообще кацапское фуфло, рассчитанное на рсуких дебилов.
Що стосується переселенців - це наукові спостереження - що емігранти соціалізуються лише в другому -третьому поколінні . А перше покоління - це завжди "чужф" - через ментальну та культурну різницю.