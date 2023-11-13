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В 2033 году население Украины может составлять от 26 до 35 млн человек, - Институт демографии и социсследований НАНУ

демографія,населення,популяція

Директор Института демографии и социальных исследований им. М.Птухи Элла Либанова заявила, что численность населения Украины в 2033 году будет в пределах от 26 до 35 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Будет плохо. Значительно хуже, чем кто-то может себе представить. Вариация прогноза на 2033 год, на 10 лет мы делали, - от 26 до 35 млн в границах 1991 года", - говорится в сообщении.

Директор Института демографии подчеркнула, что о возвращении к показателю 45 млн человек речь не идет.

"Это долгий разговор о потенциале демографического роста, о старом населении, о потерях из-за низкой рождаемости, о потерях из-за высокой преждевременной смертности, особенно мужчин, к этому добавилась миграция, которая на сегодняшний день превратилась в главный драйвер демографической динамики - все плохо, очень плохо" , – добавила она.

Читайте: Половина военных мигрантов не вернется в Украину, – директор Института демографии Либанова

Как ранее писал Цензор.НЕТ, Либанова считает, что в Украину вернется только половина граждан, выехавших из страны из-за войны войны.

Автор: 

демография (298) Либанова Элла (40) население (155)


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Топ комментарии
+16
Разброс зависит от того, за кого опять проголосует "мудрий нарiд".
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13.11.2023 12:54 Ответить
+13
А може не становити. Ні про що...
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13.11.2023 12:53 Ответить
+12
Тільки не мрійте "піднятись" за рахунок мігрантів.
Виплат за личинки від держави мізерні, рівень життя низький, тож кормової бази немає і тому вони тут не затримаються. Хіба що самий відбірний непотріб.
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13.11.2023 13:02 Ответить
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да Ви батєнька песиміст
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13.11.2023 19:55 Ответить
Нічого, Верещучка з Безумною ще нарожають...
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13.11.2023 14:41 Ответить
Є інша сторона . Буде відновлення - буде багато роботи і робочих місць . Зайдуть великі кошти . Сюди будуть їхати хоробрі та відчайдушні . Як козаки в Дике поле . Нація оновиться - тут будуть жити люди з озацькою кров'ю та безстрашністю . А хто хоче гнилого ситого безтурботного життя - буде їхати на захід . Але от халепа - імігрантське життя це не мед з цукром . ти там завжди - третьосортний гастарбайтер . І ніколи ти там не станеш своїм .
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13.11.2023 15:07 Ответить
Край географії і менталітет населення
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13.11.2023 15:20 Ответить
побачимо)))
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13.11.2023 15:24 Ответить
зайшли, ще й які
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13.11.2023 19:56 Ответить
Ірак ?
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13.11.2023 20:34 Ответить
Щось не зрозуміло: імігранти приїдуть заробити та поідуть,
чи виїхавші українці повернуться щоб заробити?

стільки образ "гнилого ситого безтурботного життя, третьосортний гастарбайтер"

як тоді назвати пенсіонерів, котрі все це будували, до війни не мали достойної пенсії та лікування, і зараз не мають, і вже не матимуть

ті хто зараз 40-50 років, скоріш за все теж не матимуть

популістські лозунги
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13.11.2023 15:34 Ответить
Що набудували - те і маємо ...

А те що українці за кородоном - люди третього сорту - то це реальність ... Якщо навіть в очі вам це не кажуть .

В мене племінник має бізнес в Польщі , нормально заробляє - але навіть при цьому , коли дотикається серйозних питань - то йому часто дають поляки зрозуміти - що він ніхто ....
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13.11.2023 15:53 Ответить
Не те значить будували "******* пенсіонери". Хто перетворив Україну на "податкове пекло" (4 місце в світі з найгірших для бізнесу країн!), хто нічого не зробив коли жидобільшовики перетворювали Україну в найбільш корумповану державу в світі? Хто голосував за злочинця Януковича і блазня Зєлєнського? Нинішні пенсіонери. "Заслужені довбойоби" які віддавали за совка 93% заробленого державі, а за Незалежності близько 80% в обмін на "обіцянку-цяцянку" медицини на старість та гідної пенсії... ******* пенсіонери заслужили своїм рабським існуванням на рабську старість в розйобаній ворогами корумпованій державі і мають усвідомлювати що сьогодні їх діти і внуки гинуть на війні з їх персональної вини...
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13.11.2023 16:03 Ответить
+100
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13.11.2023 19:57 Ответить
глупости вы написали, честно говоря даже комментировать не хочется. Но и мимо пройти трудно. В двух словах: чем дольше будет идти война, тем меньше % народа, который вернется из-за кордона.
Про 3й сорт и "не станешь своим", это вообще кацапское фуфло, рассчитанное на рсуких дебилов.
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13.11.2023 21:29 Ответить
Ну ви вже визначтесь - хочеться чи ні ) А то ніби трохи вагітні .. З таким відношенням до дій диктаторів - так званими демократичними країнами - війна стане звичною реальністю для багатьох країн , а не тільки для України. Особливо не сховаєшся ніде .
Що стосується переселенців - це наукові спостереження - що емігранти соціалізуються лише в другому -третьому поколінні . А перше покоління - це завжди "чужф" - через ментальну та культурну різницю.
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13.11.2023 22:02 Ответить
Хоч паржом, і майскіє шашлічкі в купі.
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13.11.2023 17:06 Ответить
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