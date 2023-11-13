В 2033 году население Украины может составлять от 26 до 35 млн человек, - Институт демографии и социсследований НАНУ

Директор Института демографии и социальных исследований им. М.Птухи Элла Либанова заявила, что численность населения Украины в 2033 году будет в пределах от 26 до 35 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Будет плохо. Значительно хуже, чем кто-то может себе представить. Вариация прогноза на 2033 год, на 10 лет мы делали, - от 26 до 35 млн в границах 1991 года", - говорится в сообщении.

Директор Института демографии подчеркнула, что о возвращении к показателю 45 млн человек речь не идет.

"Это долгий разговор о потенциале демографического роста, о старом населении, о потерях из-за низкой рождаемости, о потерях из-за высокой преждевременной смертности, особенно мужчин, к этому добавилась миграция, которая на сегодняшний день превратилась в главный драйвер демографической динамики - все плохо, очень плохо" , – добавила она.

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Как ранее писал Цензор.НЕТ, Либанова считает, что в Украину вернется только половина граждан, выехавших из страны из-за войны войны.