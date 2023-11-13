Кулеба встретится с главами МИД ЕС из-за проблем с поставкой боеприпасов для Украины, - Вloomberg

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие во встрече с главами МИД стран ЕС на фоне проблем поставок артиллерийских снарядов Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба присоединится к встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, которая состоится сегодня, 13 ноября, по видеосвязи.

Как добавляет агентство, такое решение принято "на фоне признаков того, что поддержку блока становится все труднее обеспечить".

"Несмотря на обещания продолжать помощь, ЕС вовсю пытается договориться о различных пакетах финансирования и не выполнит обещание отправить Киеву 1 миллион артиллерийских снарядов до конца марта", - говорится в статье.

Также отмечается, что планы по 12-му пакету санкций против россии были отложены.

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Напомним, Европейский Союз сообщил странам-членам, что вряд ли выполнит обязательство по предоставлению Украине 1 миллиона артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года.