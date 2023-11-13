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Новости Помощь Украине
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Кулеба встретится с главами МИД ЕС из-за проблем с поставкой боеприпасов для Украины, - Вloomberg

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие во встрече с главами МИД стран ЕС на фоне проблем поставок артиллерийских снарядов Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба присоединится к встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, которая состоится сегодня, 13 ноября, по видеосвязи.

Как добавляет агентство, такое решение принято "на фоне признаков того, что поддержку блока становится все труднее обеспечить".

"Несмотря на обещания продолжать помощь, ЕС вовсю пытается договориться о различных пакетах финансирования и не выполнит обещание отправить Киеву 1 миллион артиллерийских снарядов до конца марта", - говорится в статье.

Также отмечается, что планы по 12-му пакету санкций против россии были отложены.

Читайте также: ЕС планирует обсудить ситуацию с боеприпасами для Украины на заседании министров обороны стран-членов, - СМИ

Напомним, Европейский Союз сообщил странам-членам, что вряд ли выполнит обязательство по предоставлению Украине 1 миллиона артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года.

Автор: 

боеприпасы (2374) Евросоюз (17328) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
Чому ніхто не їде до Резнікова? спитати куди поділися виділені гроші на снаряди? купа контрактів є, а снарядів досі нема.
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13.11.2023 13:27 Ответить
+2
які гори. в нас є підземні приміщення. які можна прилаштувати під виробництво снарядів... та ще багато чого є. було б бажання...
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13.11.2023 13:40 Ответить
+1
умерову там уже не вірять?
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13.11.2023 13:04 Ответить
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умерову там уже не вірять?
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13.11.2023 13:04 Ответить
До чого тут Умеров?

Йдеться про зброю, а не про гроші!
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13.11.2023 13:09 Ответить
Чому ніхто не їде до Резнікова? спитати куди поділися виділені гроші на снаряди? купа контрактів є, а снарядів досі нема.
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13.11.2023 13:27 Ответить
Невже за 10 років не можна було побудувати снарядний завод десь у горах? Дивився колись відео, у якому показували, як німці побудували у Польщі виробництво вибухівки під час 2-ї Світової війни, про яке дізналися тільки після того, як туди потрапили радянські війська.
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13.11.2023 13:19 Ответить
які гори. в нас є підземні приміщення. які можна прилаштувати під виробництво снарядів... та ще багато чого є. було б бажання...
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13.11.2023 13:40 Ответить
А де наші снаряди? Де наші ракети? І взагалі, де всі оті що ЗАКРИВАЛИ наші оборонні проекти? Чому з них не запитають?
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13.11.2023 13:32 Ответить
Если он начнет спрашивать у тех, кто отвечает за производство нашего оружия, тем более публично, то его снимут с должности и сфабрикуют уголовное дело.
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13.11.2023 14:30 Ответить
Та ото ж бо й воно! І саме цікаве те, що вже майже всі це розуміють.
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13.11.2023 14:32 Ответить
Хм, а ще тиждень тому він був за Ікею та H&M відповідальний - ось це так просування по службі …
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13.11.2023 14:04 Ответить
А почему он не встретился с главой Укроборонпрома или с Министорм обороны?
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13.11.2023 14:28 Ответить
 
 