путин слишком рано радуется драматической ситуации в мире, Германия продолжит поддержку Украины, - глава МИД Бербок

Германия расширит и увеличит помощь Украине.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"путин радуется слишком рано из-за драматической ситуации по всему миру. Ведь мы не просто продолжим нашу поддержку Украины, мы ее расширим и увеличим, именно со стороны ФРГ. Не только учитывая защитный щит в течение ближайших недель и месяцев, когда понятно, что российский президент снова вероломным способом будет использовать потребности людей во время холодной зимы, наша поддержка будет массированно увеличена в следующем году", - сказала министерша.

Также Бербок упомянула о теме расширения ЕС. По ее словам, это в геополитических интересах самого Евросоюза. Для безопасности и мира в Европе не должно быть "серых зон", добавила она.

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