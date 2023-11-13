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Новости Война
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путин слишком рано радуется драматической ситуации в мире, Германия продолжит поддержку Украины, - глава МИД Бербок

бербок

Германия расширит и увеличит помощь Украине.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"путин радуется слишком рано из-за драматической ситуации по всему миру. Ведь мы не просто продолжим нашу поддержку Украины, мы ее расширим и увеличим, именно со стороны ФРГ. Не только учитывая защитный щит в течение ближайших недель и месяцев, когда понятно, что российский президент снова вероломным способом будет использовать потребности людей во время холодной зимы, наша поддержка будет массированно увеличена в следующем году", - сказала министерша.

Также Бербок упомянула о теме расширения ЕС. По ее словам, это в геополитических интересах самого Евросоюза. Для безопасности и мира в Европе не должно быть "серых зон", добавила она.

Читайте: Шольц готов на переговоры с путиным после полного вывода войск рф из Украины

Автор: 

путин владимир (31649) россия (96413) Анналена Бербок (349)


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Бажано , щоби кремлівський пиня поскоріше відкинув лапті 😡
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13.11.2023 13:02 Ответить
История с его "смертью" показывает, что путин - как "ветераны": будет "жить" ещё сто лет после того, как всё первое поколение двойников передòхнет.
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13.11.2023 13:07 Ответить
Путин радуется ,потому что хорошо знает продажность отдельного человека
И целой страны
И отдельные немецкие политики подтверждают радость путина
А есть даже целые европейские страны
Которые подтверждают радость путина
И пока что ЕС не поставил на место продажных.
Не пора ли поменять законы ЕС?
Чтобы исключить саму возможность
Продажности европейских ценностей
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13.11.2023 13:04 Ответить
Європа буде допомагати Україні, іншого вибору вона вже немає. ху-ло стало васалом китайців і його посилення, за рахунок навіть частини території України, це недопустима розкіш для європейців. Хоча на початку 2022 їх влаштовувало швидке захоплення України кацапами, бо вони мали надію на посилення ху-ла і його сутичку з китайцями.
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13.11.2023 13:15 Ответить
--в )(уйла вош хворіє?
--її лікують в Шаріте.
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13.11.2023 13:08 Ответить
 
 