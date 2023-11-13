путин слишком рано радуется драматической ситуации в мире, Германия продолжит поддержку Украины, - глава МИД Бербок
Германия расширит и увеличит помощь Украине.
Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"путин радуется слишком рано из-за драматической ситуации по всему миру. Ведь мы не просто продолжим нашу поддержку Украины, мы ее расширим и увеличим, именно со стороны ФРГ. Не только учитывая защитный щит в течение ближайших недель и месяцев, когда понятно, что российский президент снова вероломным способом будет использовать потребности людей во время холодной зимы, наша поддержка будет массированно увеличена в следующем году", - сказала министерша.
Также Бербок упомянула о теме расширения ЕС. По ее словам, это в геополитических интересах самого Евросоюза. Для безопасности и мира в Европе не должно быть "серых зон", добавила она.
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И целой страны
И отдельные немецкие политики подтверждают радость путина
А есть даже целые европейские страны
Которые подтверждают радость путина
И пока что ЕС не поставил на место продажных.
Не пора ли поменять законы ЕС?
Чтобы исключить саму возможность
Продажности европейских ценностей
--її лікують в Шаріте.