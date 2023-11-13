ЕС будет помогать Украине для ее победы в войне и достижения мира, - МИД Швеции
На встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе сегодня, 13 ноября, будет обсуждаться дальнейшая помощь для Украины, необходимая для победы государства в войне против рф.
Об этом сегодня в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по внешним отношениям заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Сегодня мы будем, разумеется, обсуждать Ближний Восток и проблемы между Израилем и Палестиной. Мы также будем говорить об Украине. Безусловно, мы должны поддержать Украину и посмотреть, как помочь ей победить в этой войне, а также достичь мира - это и есть главной целью. Мы поздравим министра Кулебу во время этого обсуждения. Мы очень счастливы, что доклад о расширении, обнародованный Европейской комиссией, был положительным в отношении Украины. Это то, что мы очень мощно поддерживаем со стороны Швеции", - подчеркнул шведский чиновник.
Дипломатические источники сообщают, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня примет участие в работе Совета министров ЕС по иностранным делам в части, касающейся Украины, в режиме телеконференции.
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