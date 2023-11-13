Прокуратура Португалии ошибочно обвинила в коррупции премьер-министра страны Кошту, что повлекло за собой досрочные выборы парламента

В Португалии состоятся перевыборы парламента из-за коррупционного скандала, в котором упоминалось имя премьер-министра страны Антониу Кошту. Выборы назначены даже несмотря на то, что впоследствии выяснилось – премьера перепутали с министром экономики Антониу Коштой Силвой.

В ходе расследования дела о коррупции в правительстве Португалии премьер-министра страны Антониу Кошту перепутали с министром экономики Антониу Коштой Силвой. Об этом сообщают Euronews и Euractive, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Премьер-министр подал в отставку на прошлой неделе - после того, как пять человек, в том числе глава его администрации, были арестованы по делу о коррупции. Прокуратура установила, что "подозреваемые ссылались на имя премьер-министра" во время осуществления своей деятельности.

Через несколько дней прокуратура признала ошибку с именами. По словам адвокатов, ее ввела в заблуждение расшифровка перехваченного телефонного разговора. Отмечается, что в самой записи слышно слово "Силва".

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Объявляя о своей отставке, Кошта говорил, что невиновен, но его должность не должна быть запятнана расследованием. Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза в четверг объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов после отставки премьера Антониу Кошты на фоне коррупционного скандала. Новые выборы планируют провести 10 марта.

"Я принял решение о роспуске Ассамблеи (парламента. - Ред.) Республики и назначении выборов на 10 марта 2024 года", - объявил президент, подчеркнув, что принял решение после консультаций с парламентскими партиями и Государственным советом (совещательным органом при президенте Португалии).

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До проведения выборов Антониу Кошта будет оставаться исполняющим обязанности премьер-министра Португалии, что позволит одобрить бюджет и выполнить необходимые для получения средств ЕС обязательства.