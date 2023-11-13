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Прокуратура Португалии ошибочно обвинила в коррупции премьер-министра страны Кошту, что повлекло за собой досрочные выборы парламента

кошта

В Португалии состоятся перевыборы парламента из-за коррупционного скандала, в котором упоминалось имя премьер-министра страны Антониу Кошту. Выборы назначены даже несмотря на то, что впоследствии выяснилось – премьера перепутали с министром экономики Антониу Коштой Силвой.

В ходе расследования дела о коррупции в правительстве Португалии премьер-министра страны Антониу Кошту перепутали с министром экономики Антониу Коштой Силвой. Об этом сообщают Euronews и Euractive, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Премьер-министр подал в отставку на прошлой неделе - после того, как пять человек, в том числе глава его администрации, были арестованы по делу о коррупции. Прокуратура установила, что "подозреваемые ссылались на имя премьер-министра" во время осуществления своей деятельности.

Через несколько дней прокуратура признала ошибку с именами. По словам адвокатов, ее ввела в заблуждение расшифровка перехваченного телефонного разговора. Отмечается, что в самой записи слышно слово "Силва".

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Объявляя о своей отставке, Кошта говорил, что невиновен, но его должность не должна быть запятнана расследованием. Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза в четверг объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов после отставки премьера Антониу Кошты на фоне коррупционного скандала. Новые выборы планируют провести 10 марта.

"Я принял решение о роспуске Ассамблеи (парламента. - Ред.) Республики и назначении выборов на 10 марта 2024 года", - объявил президент, подчеркнув, что принял решение после консультаций с парламентскими партиями и Государственным советом (совещательным органом при президенте Португалии).

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До проведения выборов Антониу Кошта будет оставаться исполняющим обязанности премьер-министра Португалии, что позволит одобрить бюджет и выполнить необходимые для получения средств ЕС обязательства.

Автор: 

выборы (24763) коррупция (8584) Португалия (200)


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Топ комментарии
+10
звинувачення в корупції, відставка, перевибори...
Дикі люди...
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13.11.2023 13:50 Ответить
+5
Єрмак з братом- торговцем посадами, передають Антоніу Кошту найщиріші вітання. До вітань приєднуються урядовці та фракція Слуги Народу в повному складі. І десь на задньому плані, Зеленський теж просив передати вітання.
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13.11.2023 13:55 Ответить
+4
а в нас владу захопили виродки, які відкрито марородерять, узурпують владу, розправляються з неугідними і збираються на наступний термін.
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13.11.2023 13:52 Ответить
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звинувачення в корупції, відставка, перевибори...
Дикі люди...
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13.11.2023 13:50 Ответить
Отлично сказано!
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13.11.2023 13:59 Ответить
а в нас владу захопили виродки, які відкрито марородерять, узурпують владу, розправляються з неугідними і збираються на наступний термін.
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13.11.2023 13:52 Ответить
Не захопили а отримали на виборах. Ніхто з пістолетом над мудрим нарідом не стояв, як у цапії...
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13.11.2023 13:57 Ответить
Україні - це не зхагрожує!
Хоть буде тричі доведено з усіма свідками.
P.S. Хитра комбінація або владне ноу-хау:
ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
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13.11.2023 14:31 Ответить
Єрмак з братом- торговцем посадами, передають Антоніу Кошту найщиріші вітання. До вітань приєднуються урядовці та фракція Слуги Народу в повному складі. І десь на задньому плані, Зеленський теж просив передати вітання.
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13.11.2023 13:55 Ответить
Зачетно!
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13.11.2023 13:58 Ответить
Висновок з цієї історії: не треба, щоб занадто багато людей у країні носили прізвище Costa.
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13.11.2023 13:57 Ответить
Висновок тут такий що у нормальному світі при найменших ознаках корупції влада іде нах підстрибом...
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13.11.2023 14:02 Ответить
Рузьге теж часто-густо плутають Іванова, Пєтрова та Сідорова. Как аднафамільцеф.
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13.11.2023 14:08 Ответить
У них свої традиції, у нас- свої. Чого б це 32 роки було по-одному, а тут має змінитися
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13.11.2023 14:12 Ответить
 
 