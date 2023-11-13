Обсуждается вариант финансирования военной помощи для Украины не всеми странами-членами ЕС, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Страны Евросоюза обсуждают вариант финансирования военной помощи для Украины с участием не всех стран-членов, если планируемый формат через Европейский фонд мира не получится согласовать.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Журналисты спросили главу МИД Литвы о перспективах одобрения средств для финансирования военной помощи Украине через Европейский фонд мира.
Ландсбергис отметил, что в этом вопросе "есть шансы двигаться дальше".
"Есть предложения, чтобы страны, которые не хотят участвовать, могли не участвовать. Это значит, что моя и другие страны, которые будут участвовать, примут на себя большую нагрузку. Мы, Литва, готовы на это… То есть это будут не 27 стран-членов, а меньшая группа стран", – объяснил он.
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Черчілля ?
так він не балотувався на минулих виборах президента США
ставити на перемогу того, хто навіть не йде на вибори - це прояв клінічного ідиотизму
Як домовиться, так і буде.
А якщо ***** порушить домовленості, то... буде так, як захоче *****.
Що йому Трамп зробить? Ядерную бімбу скине?
Десь я це вже чув...
- "санкції із ада", тільки на імпорт. чому без єкспорта*
- пропозиція керівництву тікати - була б допомога в такому випадку?
- лендліз - не використати. Чому?
а так як запропонували республіканці, і вони також хочуть його подовжити
то демократи, чомусь зменшили термін дії закону з безстрокового до 1 жовтня 2023,
та видалили звітність президента, як він надає допомогу згідно лендліза
чому скоротили термін?
а коли термін підходив допомогли зняти спікера, щоб заблокувати ухвалення законів?
- чому не підтримують поправку республіканців - подовжити лендліз на 1 рік?
і це вже було, та від діючого президента
на іншому боці
звичайний громадянин щось пропонує в майбутньому
арестович теж вже таке пропонує
Пруф?
замість поставки зброї, або підтримки лендліза в січні 2022
Байден запропонував тікати на 2й день, коли почалась війна
лендліз підтримали, через 3 місяця - та не надали
Можливо, Україні доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну, - Трамп Джерело:
Якщо стану президентом США, буду вимагати від Європи відшкодування коштів за поставлену Україні зброю, - Трамп Джерело:
Трамп засудив надання Україні касетних *********** Джерело:
https://www.foxnews.com/politics/trump-describes-how-he-could-solve-russia-ukraine-conflict-24-hours
"I know Zelenskyy very well, and I know Putin very well, even better. And I had a good relationship, very good with both of them. I would tell Zelenskyy, no more. You got to make a deal. I would tell Putin, if you don't make a deal, we're going to give him a lot. We're going to [give Ukraine] more than they ever got if we have to. I will have the deal done in one day. One day," Trump responded.
Він не сказав, як повинна виглядати deal.
Deal може бути, повертаєте все включно з Кримом, та забираєтесь на кордон 91 року
Якщо не згодні - тоді я дам Україні більше зброї, щоб досягти deal
Що не так?
Мається на увазу, що він проти касет, а дав би більше звичайної зброї: літаків, танків, гармат, ракет
В чому проблема?
"вимагати від Європи компенсації" - а до чого тут Україна?
якщо дивитись зі сторони НАТО - то логічно, це превентивний захист НАТО
Європа мало вкладала грошей в НАТО
Звідки така впевненість? Пруфи є, що саме це він мав на увазі? Чи лише домисли?
З іншої сторони, також слова "будемо скільки потрібно", проте при владі,
та скорочує військову підтримку за останні 4 місяці скоротилась вдвічі,
при не витрачених 5.5млрд
Можна пояснити, в чому полягає підтримка, коли Конгрес виділяє 14.5млрд до 1 жовтня 2023р
Літом знаходять "помилку" на 5.5млрд, проте місячну допомогу скорочують вдвічі
Та станом на 1 жовтня 2023р замість 14.5млрд поставлено 9млрд, на 38% менше запланованого
Такі самі, як і слова Байдена про "тікати". Які так само змінились з часом.
Але це не заважає нам посилатись на них як на доказ. Бо інших доказів, крім намірів, у кандидата немає.
Хто блокує великий пакет підтримки України, який просуває Байден? Сам Байден?
Україні потрібна зброя - лендліз це вирішує
В чому проблема?
Виходить що Трамп та його республіканська партія все плутає
- запропонувала безстроковий лендліз в січні 2022
- намагається подовжити на 2024 рік
- змусили не підписати 1.6млрд допомоги в 2022, та 5.5млрд в 2023
- регулярно вкидує, що лендліз не безкоштовний, не вигідний, проти республіканців
- змушує не надавати літаки, а танків тільки 31шт за 9 місяців
- регулярно вкидує компромат на діючого президента, в Конгрес та ФБР
котрий безкоштовний, безмежний, та був обмежений демократами у часі до 1 жовтня 2023
Цього було б достатньо
А для лендліза гроші в бюджеті не потрібні
Згідно умов лендліза для України - повернення зброї в 2072 році
50 років не достатньо?
Відправляючи F16 на утилізацію, або консервацію
Тому навіть в рамках бюджету не обіцяють застарілу техніку F16, не кажучи про лендліз
Країни ЄС, котрі пообіцяли F16, тому що замінюють на F35
потрібно звільнити місце для нових літаків
Маючи надлишок військової техніки, котру потрібно утилізувати, маючи права на передачу - адміністрація вирішила не скористатись правом.
Ну...
Право це право, а не обов'язок
Зато Трамп сказазв
Коли стане президентом, то вже побачимо. І відчуємо.
Старого Трампа вначале сдерживало расследование Мюллера, затем - Конгресс, где руководила Пелоси и тд.
Нового Трампа не будет сдерживать ничего.
Внутри страны поднимут голову и расцветут поборники "традиционных ценностей" в интерпретации Путина.
Что касается Украины, то вся помощь в первый же день будет прекращена и руководству Украины Трамп скажет - Хотите хотя бы какие-то формальные отношения с США - идите на поклон к Путину.
Также новый Трамп начнет преследования всех, кто расследовал и судил его в 2021-24.
Также Трамп прекратит сотрудничество с союзниками в рамках G-7, НАТО, США-ЕС и тд. Вместо этого он создаст негласный клуб с Путиным, Си, Ыном, Орбаном, Эрдоганом и другими диктаторами\авторитариями.
Вот такая картина - если Трамп победит.. (с)
или ты считаешь, что будучи избранным Трамп пошлёт нахрен своих избирателей и изменит на 180 градусов своё поведение ?
Трамп даёт обещания своим избирателям прекратить помощь Украине ?
даёт.
Трамп кинет своих избирателей ?
не кинет
это - аксиома
а всё остальное - это твои мечты и не более
Байден еще год будет президентом
что он даст за этот год?
был лендлиз от Конгресса, где не нужны деньги - ничего не дал.
сейчас опять просит деньги
но деньги давали в 2022 и 2023
почему в 2022 - он не подписал 1.6млрд и деньги вернулись в бюджет?
кто виноват?
почему найдя ошибку в 6.2 или 5.5 млрд в поставках на 2023 года - ничего не было поставлено, согласно закона до 1 октября 2023?
Тем самым занизив разрешенные поставки Конгрессом на 38% в 2023 году
Наступление наверное планируют всегда из половины обещанного?
"Санкции из ада" - если они только на импорт. То куда девать огромные деньги от экспорта? На обход санкций, на подкуп, на войну
Кто бы не стал президентом, все равно деньги дает Конгресс и их придется тратить любому президенту
Но вот лендлиз, другое дело.
Дали право президенту выделять помощь, сколько он посчитает нужным по запросу Украины
В итоге у когото не возникло желания
А может наоборот, если бы на эти 6 миллиардов была поставлено оружие, когда приняли закон - гдето в конце 2022
может в начале 2023 и был бы результат...
кто предлагал руководству Украины бежать?
если бы сбежало - то кому бы помогали?
и помогали бы в этом случае?
правила у них такие - всё делать по букве закона.
а если бы сбежало, то с кем бы ***** капитуляцию подписывал ?
В 1945 - гитлера не было, а капитуляцию подписали
кому помогать, если руководства нету?
какая цель была этого предложения?
договариваются ведь о помощи с руководством, а не с народом или армией
стесняюсь спросить, в какую страну сбежал гитлер, когда подписывали капитуляцию ?
может её таки подписывали с тем наивысшим руководством, кто на тот момент был жив ?
коли організм ЄС побачив, що зсередини його роз'їдає якась гидота на ім'я Угорщина, то організм ЄС включає імунну систему і шукає способу жити без залежності від гидот