Обсуждается вариант финансирования военной помощи для Украины не всеми странами-членами ЕС, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Страны Евросоюза обсуждают вариант финансирования военной помощи для Украины с участием не всех стран-членов, если планируемый формат через Европейский фонд мира не получится согласовать.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Журналисты спросили главу МИД Литвы о перспективах одобрения средств для финансирования военной помощи Украине через Европейский фонд мира.

Ландсбергис отметил, что в этом вопросе "есть шансы двигаться дальше".

"Есть предложения, чтобы страны, которые не хотят участвовать, могли не участвовать. Это значит, что моя и другие страны, которые будут участвовать, примут на себя большую нагрузку. Мы, Литва, готовы на это… То есть это будут не 27 стран-членов, а меньшая группа стран", – объяснил он.

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