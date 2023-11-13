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Обсуждается вариант финансирования военной помощи для Украины не всеми странами-членами ЕС, - глава МИД Литвы Ландсбергис

ландсбергіс

Страны Евросоюза обсуждают вариант финансирования военной помощи для Украины с участием не всех стран-членов, если планируемый формат через Европейский фонд мира не получится согласовать.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Журналисты спросили главу МИД Литвы о перспективах одобрения средств для финансирования военной помощи Украине через Европейский фонд мира.

Ландсбергис отметил, что в этом вопросе "есть шансы двигаться дальше".

"Есть предложения, чтобы страны, которые не хотят участвовать, могли не участвовать. Это значит, что моя и другие страны, которые будут участвовать, примут на себя большую нагрузку. Мы, Литва, готовы на это… То есть это будут не 27 стран-членов, а меньшая группа стран", – объяснил он.

Также читайте: Прекращение огня в Украине может привести ко "дню победы" для москвы, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Автор: 

помощь (7903) Евросоюз (17328) Габриэлюс Ландсбергис (158)


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Топ комментарии
+6
Мільйон снарядів-наї@али. Грошей від ЄС немає. Від США немає. Ленд-ліз -наї@али. Суцільні обговоренні і толочіння води в ступі. Що за нах?
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13.11.2023 13:58 Ответить
+2
Трамп, при владі!?! - це реальний пистець для Штатів, Це навіть Тупий! сьогодні розуміє,(
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13.11.2023 14:07 Ответить
+2
З нашою зевладою дочекаємось, що скоро нам хєр по всій морді розмажуть🤔🤔🧐😁 Так що, хто ще вважає, що Українацеєвропа🤔 До речі, хто українцям сказав, що їх ждуть у Європі 🤔 Ющенко щось з бодуна бовкнув, а вся отара дружньо забекало і понеслась "п*и*зда по кочкам" за главбараном, сказати, що бджілки полетіли за маткою, язик не повертається, бо 73% бджілок при більш детальному огляді виявились трутнями, а трутневі головне потрахатись, пожрати, поспати, поржати і на все посрати😝 До речі, трутні в Європейському вулику і нахєр непотрібні, там не знають, як від своїх зальотних з арабської пасіки вивести😁 Так що, що маєте, те маєте, продовжуйте робити їх разом далі, бажано не в штани, дибіли...*** 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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13.11.2023 14:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
При цьому питання військової допомоги росії з боку КНДР, Ірану та КНР навіть не стоїть. Будуть допомагати у необхідному обсязі стільки, скільки треба для остаточної перемоги.
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13.11.2023 13:56 Ответить
Мільйон снарядів-наї@али. Грошей від ЄС немає. Від США немає. Ленд-ліз -наї@али. Суцільні обговоренні і толочіння води в ступі. Що за нах?
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13.11.2023 13:58 Ответить
Ну байден пришел - порядок навёл, только это порядок в его понимании, а не в нашем, а как кричали как кричали тут все любители байдена, ох, крик стоял аж до США.
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13.11.2023 14:02 Ответить
Трамп, при владі!?! - це реальний пистець для Штатів, Це навіть Тупий! сьогодні розуміє,(
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13.11.2023 14:07 Ответить
Я за Трампа ничего не говорил вроде, у меня к нему претензий нет.
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13.11.2023 14:11 Ответить
а кого ти ставиш в альтернативу до Байдена ?

Черчілля ?

так він не балотувався на минулих виборах президента США
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13.11.2023 14:15 Ответить
Я ставлю - Никки Хейли, но шансов у нее нет, ну и Трамп будет в любом случае - лучше байдена, в разы, не смотря на его заявления, реальная политика будет другая.
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13.11.2023 14:17 Ответить
ага, а після виборів в Кацапії в березні наступного року реальна політика ***** буде іншою )))
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13.11.2023 14:23 Ответить
Я ставлю - Никки Хейли

ставити на перемогу того, хто навіть не йде на вибори - це прояв клінічного ідиотизму
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13.11.2023 14:26 Ответить
Трамп буде з ****** домовлятись за Україну.
Як домовиться, так і буде.
А якщо ***** порушить домовленості, то... буде так, як захоче *****.
Що йому Трамп зробить? Ядерную бімбу скине?
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13.11.2023 14:16 Ответить
Политику байдена мы уже увидели, хуже точно быть не может.
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13.11.2023 14:20 Ответить
хуже точно быть не может.
Десь я це вже чув...
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13.11.2023 14:21 Ответить
Можете пояснити політику Байдена:

- "санкції із ада", тільки на імпорт. чому без єкспорта*
- пропозиція керівництву тікати - була б допомога в такому випадку?
- лендліз - не використати. Чому?
а так як запропонували республіканці, і вони також хочуть його подовжити
то демократи, чомусь зменшили термін дії закону з безстрокового до 1 жовтня 2023,
та видалили звітність президента, як він надає допомогу згідно лендліза
чому скоротили термін?
а коли термін підходив допомогли зняти спікера, щоб заблокувати ухвалення законів?
- чому не підтримують поправку республіканців - подовжити лендліз на 1 рік?
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13.11.2023 15:56 Ответить
Байден пропонує вирішити "украінскій вопрос" за 24 часа шляхом перемовин з ******?
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13.11.2023 16:00 Ответить
він пропонував керівництву тікати - це вирішило би питання, як планувалось за 3 дні

і це вже було, та від діючого президента
на іншому боці
звичайний громадянин щось пропонує в майбутньому
арестович теж вже таке пропонує
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13.11.2023 16:20 Ответить
він пропонував керівництву тікати
Пруф?
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14.11.2023 09:01 Ответить
https://lb.ua/news/2022/02/26/506932_ssha_zaproponuvali_zelenskomu.html
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14.11.2023 11:12 Ответить
Зєля відмовився. Подальші дії правительства Байдена? Сказали: ну ок, розбирайтесь самі?
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14.11.2023 11:15 Ответить
Тобто доказано
замість поставки зброї, або підтримки лендліза в січні 2022
Байден запропонував тікати на 2й день, коли почалась війна
лендліз підтримали, через 3 місяця - та не надали
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14.11.2023 11:42 Ответить
Якщо стану президентом, то зможу примирити Україну та Росію за один день, - Трамп Джерело:
Можливо, Україні доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну, - Трамп Джерело:
Якщо стану президентом США, буду вимагати від Європи відшкодування коштів за поставлену Україні зброю, - Трамп Джерело:
Трамп засудив надання Україні касетних *********** Джерело:
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14.11.2023 11:53 Ответить
Берем перше

https://www.foxnews.com/politics/trump-describes-how-he-could-solve-russia-ukraine-conflict-24-hours

"I know Zelenskyy very well, and I know Putin very well, even better. And I had a good relationship, very good with both of them. I would tell Zelenskyy, no more. You got to make a deal. I would tell Putin, if you don't make a deal, we're going to give him a lot. We're going to [give Ukraine] more than they ever got if we have to. I will have the deal done in one day. One day," Trump responded.

Він не сказав, як повинна виглядати deal.
Deal може бути, повертаєте все включно з Кримом, та забираєтесь на кордон 91 року
Якщо не згодні - тоді я дам Україні більше зброї, щоб досягти deal

Що не так?
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14.11.2023 12:07 Ответить
Дасть більше зброї той, хто вже засудив постачання касет (від яких русня виє) і збирається вимагати від Європи компенсації за вже надану Байденом зброю? Серйозно?
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14.11.2023 12:13 Ответить
Ми розбирали, що він сказав - дослівно, якщо не підтримаєте deal з Україною - то я дам більше зброї. А deal не уточнювався, та вибирає Україна

Мається на увазу, що він проти касет, а дав би більше звичайної зброї: літаків, танків, гармат, ракет

В чому проблема?

"вимагати від Європи компенсації" - а до чого тут Україна?
якщо дивитись зі сторони НАТО - то логічно, це превентивний захист НАТО
Європа мало вкладала грошей в НАТО
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14.11.2023 12:28 Ответить
Мається на увазу, дав би більше звичайної зброї: літаків, танків, гармат, ракет
Звідки така впевненість? Пруфи є, що саме це він мав на увазі? Чи лише домисли?
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14.11.2023 12:31 Ответить
Це лише слова, котрі міняються з часом, та людини котра зараз ніхто, проте хоче стати президентом

З іншої сторони, також слова "будемо скільки потрібно", проте при владі,
та скорочує військову підтримку за останні 4 місяці скоротилась вдвічі,
при не витрачених 5.5млрд

Можна пояснити, в чому полягає підтримка, коли Конгрес виділяє 14.5млрд до 1 жовтня 2023р
Літом знаходять "помилку" на 5.5млрд, проте місячну допомогу скорочують вдвічі
Та станом на 1 жовтня 2023р замість 14.5млрд поставлено 9млрд, на 38% менше запланованого
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14.11.2023 12:58 Ответить
Це лише слова, котрі міняються з часом
Такі самі, як і слова Байдена про "тікати". Які так само змінились з часом.
Але це не заважає нам посилатись на них як на доказ. Бо інших доказів, крім намірів, у кандидата немає.
Хто блокує великий пакет підтримки України, який просуває Байден? Сам Байден?
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14.11.2023 13:07 Ответить
Байден мав та має - лендліз
Україні потрібна зброя - лендліз це вирішує

В чому проблема?
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14.11.2023 13:15 Ответить
Проблема в тому, що Трамп нічого не казав про надання зброї Україні, принаймні прямим текстом. Навпаки, він обіцяв прийняти рішення, що де-факто зупинять постачання зброї Україні.
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14.11.2023 13:18 Ответить
Знову змінили тему - на Трампа
Виходить що Трамп та його республіканська партія все плутає
- запропонувала безстроковий лендліз в січні 2022
- намагається подовжити на 2024 рік
- змусили не підписати 1.6млрд допомоги в 2022, та 5.5млрд в 2023
- регулярно вкидує, що лендліз не безкоштовний, не вигідний, проти республіканців
- змушує не надавати літаки, а танків тільки 31шт за 9 місяців
- регулярно вкидує компромат на діючого президента, в Конгрес та ФБР
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14.11.2023 13:30 Ответить
Покажіть мені, де з боку трампістів звучало щось типу "якщо це ***** не забереться з України, ми дамо нашим союзникам стільки зброї, що вони і *****, і всіх його посіпак на нуль помножать". Якщо Трамп, звісно, хоче зробити Америку "great again". Поки що з його політики сміються і *****, і Кім, от невдовзі "Хезболла" приєднається.
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14.11.2023 13:47 Ответить
Вони дали закон про лендліз для України
котрий безкоштовний, безмежний, та був обмежений демократами у часі до 1 жовтня 2023

Цього було б достатньо
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14.11.2023 14:08 Ответить
Чому б їм просто не підтримати пропозицію Байдена щодо незворотної допомоги? Чи вони настільки жадібні, що сподіваються після перемоги України отримати всю зброю назад? І не виникало думки, що вона нам і надалі буде потрібна, щоб стримувати русню від наступного походу, принаймні до того часу, поки ми не відновимо свою техніку.
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14.11.2023 14:11 Ответить
Тому що грошей немає в бюджеті, потрібно позичати, або друкувати, або скорочувати наприклад програму демократів по боротьбі з кліматом
А для лендліза гроші в бюджеті не потрібні

Згідно умов лендліза для України - повернення зброї в 2072 році
50 років не достатньо?
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14.11.2023 14:16 Ответить
Ленд-ліз - це не тільки техніка. Це ще й запчастини, БК, паливо, медицина. Це транспортування всього цього. Та й техніку не можна просто так зняти, треба робити їй заміну, тому що вона буде втрачатись у боях. Так що гроші потрібні у будь-якому разі.
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14.11.2023 14:19 Ответить
США замінюють потроху застарілу техніку на нову, наприклад F16, на F35
Відправляючи F16 на утилізацію, або консервацію

Тому навіть в рамках бюджету не обіцяють застарілу техніку F16, не кажучи про лендліз

Країни ЄС, котрі пообіцяли F16, тому що замінюють на F35
потрібно звільнити місце для нових літаків

Маючи надлишок військової техніки, котру потрібно утилізувати, маючи права на передачу - адміністрація вирішила не скористатись правом.
Ну...
Право це право, а не обов'язок

Зато Трамп сказазв
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14.11.2023 14:30 Ответить
Так, сказав. Поки що.
Коли стане президентом, то вже побачимо. І відчуємо.
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14.11.2023 14:35 Ответить
хуже може бути ЗАВЖДИ
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13.11.2023 14:25 Ответить
Начнем с того, что, если победит Трамп, то это будет совсем другой Трамп, чем был в 2016-20. Новый Трамп будет намного опаснее, наглее, злее, смелее и тд.

Старого Трампа вначале сдерживало расследование Мюллера, затем - Конгресс, где руководила Пелоси и тд.

Нового Трампа не будет сдерживать ничего.

Внутри страны поднимут голову и расцветут поборники "традиционных ценностей" в интерпретации Путина.

Что касается Украины, то вся помощь в первый же день будет прекращена и руководству Украины Трамп скажет - Хотите хотя бы какие-то формальные отношения с США - идите на поклон к Путину.

Также новый Трамп начнет преследования всех, кто расследовал и судил его в 2021-24.

Также Трамп прекратит сотрудничество с союзниками в рамках G-7, НАТО, США-ЕС и тд. Вместо этого он создаст негласный клуб с Путиным, Си, Ыном, Орбаном, Эрдоганом и другими диктаторами\авторитариями.

Вот такая картина - если Трамп победит.. (с)
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13.11.2023 17:02 Ответить
Вы не можете знать как будет действовать Трамп в отношении Украины, никто этого не знает. А Вы говорите уже как о свершившемся факте.
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14.11.2023 14:05 Ответить
А от ви знаєте напевно: Трамп для України краще за Байдена.
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14.11.2023 14:12 Ответить
Я знаю. будет так как я написал. Он этого не скрывает.
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15.11.2023 03:38 Ответить
Не потеряйся с форума, когда не дай бог выберут рыжего идиота и США кинут Украину.
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13.11.2023 14:26 Ответить
байден кинул Украину еще до 24.02.2022, давал оружие только под большим давлением на него, сейчас это давление снижается и он может выдохнуть спокойно, настроить новостной фон как ему надо и всё забудется.
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13.11.2023 14:28 Ответить
Трамп до Байдена сколько оружия дал Украине ?
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13.11.2023 14:30 Ответить
Это не корректное сравнение, Трамп первый дал летальное оружие. Война началась при обаме и обама не дал ничего, кроме одеял, Трамп дал Джавелины, прорвав завесу на поставки летального оружия, байден не дал бы и одеял, действовал бы как обама, но давление на него заставило его двигаться хоть как то. Если бы вместо байдена был бы Трамп на момент полномасштабного, то Трамп сделал бы в разы больше байдена, да и путин бы просто не напал, так как он знал что Трамп может действовать решительно.
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13.11.2023 14:34 Ответить
ну так Трамп и сейчас действует решительно, выступая против помощи Украине, чем и нравится своим избирателям.

или ты считаешь, что будучи избранным Трамп пошлёт нахрен своих избирателей и изменит на 180 градусов своё поведение ?
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13.11.2023 14:49 Ответить
Трамп сейчас - никто, он просто кандидат в президенты, а у байдена были все шансы дать Украине всё для победы, он и сам не делал и другим не давал, чего только стоит его блокировка передачи самолётов МИГ-29 из Польши на начальном этапе войны, он похоронил ленд-лиз, по которому Украина не получили ни патрона, ни гвоздя. А Трамп прекрасно обнимался с путиным, поставим Украине Джавелины и разбив группировку вагнера в Сирии, а джо сцит ответить за сбитый беспилотник самолётом вс рф.
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13.11.2023 14:53 Ответить
Трамп сейчас - никто, он просто кандидат в президенты

Трамп даёт обещания своим избирателям прекратить помощь Украине ?

даёт.

Трамп кинет своих избирателей ?

не кинет

это - аксиома

а всё остальное - это твои мечты и не более
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13.11.2023 14:59 Ответить
Что Вам так покоя не даёт Трамп? Он сейчас в белом доме? Он лично заблокировал уже поставки по факту? Зеленский его пригласил, он сказал что президент сейчас байден - с ним и веди беседу и это правильно.
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13.11.2023 15:02 Ответить
Трамп кинет своих избирателей, которым обещает прекратить поддержку Украины ?
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13.11.2023 15:04 Ответить
Все верно

Байден еще год будет президентом
что он даст за этот год?

был лендлиз от Конгресса, где не нужны деньги - ничего не дал.
сейчас опять просит деньги

но деньги давали в 2022 и 2023
почему в 2022 - он не подписал 1.6млрд и деньги вернулись в бюджет?
кто виноват?

почему найдя ошибку в 6.2 или 5.5 млрд в поставках на 2023 года - ничего не было поставлено, согласно закона до 1 октября 2023?
Тем самым занизив разрешенные поставки Конгрессом на 38% в 2023 году
Наступление наверное планируют всегда из половины обещанного?

"Санкции из ада" - если они только на импорт. То куда девать огромные деньги от экспорта? На обход санкций, на подкуп, на войну
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13.11.2023 16:06 Ответить
байден не даст ничего, скажет - что в Украине коррупция, они взорвали северные потоки, они нас обманули и вообще они виноваты и по этому проиграли, процесс формирования информационного поля в этом направлении уже идёт полным ходом.
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13.11.2023 16:33 Ответить
Пока можно оправдываться, что Конгресс не дает пакетом деньги

Кто бы не стал президентом, все равно деньги дает Конгресс и их придется тратить любому президенту

Но вот лендлиз, другое дело.
Дали право президенту выделять помощь, сколько он посчитает нужным по запросу Украины
В итоге у когото не возникло желания
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13.11.2023 16:42 Ответить
Ты не прав. Вот эти найденных 6 миллиардов, с них сейчас по чуть-чуть и поставляется. Эти "найденыши" не ограничены сроком 1 октября. Если бы их не было, уже вообще труба была бы.
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14.11.2023 13:01 Ответить
Замечательно оправдывать не выполненные обязательства - тем как хорошо теперь, что не выполнили.

А может наоборот, если бы на эти 6 миллиардов была поставлено оружие, когда приняли закон - гдето в конце 2022
может в начале 2023 и был бы результат...
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14.11.2023 13:24 Ответить
кто закрыл посольство?
кто предлагал руководству Украины бежать?

если бы сбежало - то кому бы помогали?
и помогали бы в этом случае?
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13.11.2023 16:22 Ответить
посольство закрыли по протоколу, а не по чьему-то желанию.

правила у них такие - всё делать по букве закона.

а если бы сбежало, то с кем бы ***** капитуляцию подписывал ?
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13.11.2023 17:07 Ответить
В 1941 - по протоколу не закрыли
В 1945 - гитлера не было, а капитуляцию подписали

кому помогать, если руководства нету?
какая цель была этого предложения?

договариваются ведь о помощи с руководством, а не с народом или армией
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13.11.2023 17:56 Ответить
В 1945 - гитлера не было, а капитуляцию подписали

стесняюсь спросить, в какую страну сбежал гитлер, когда подписывали капитуляцию ?

может её таки подписывали с тем наивысшим руководством, кто на тот момент был жив ?
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13.11.2023 18:57 Ответить
Набор субъективных фантазий.
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13.11.2023 15:27 Ответить
Дуже поганий дзвіночок для самого ЄС, дуже поганий....
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13.11.2023 14:04 Ответить
нормальний дзвіночок.

коли організм ЄС побачив, що зсередини його роз'їдає якась гидота на ім'я Угорщина, то організм ЄС включає імунну систему і шукає способу жити без залежності від гидот
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13.11.2023 14:18 Ответить
З нашою зевладою дочекаємось, що скоро нам хєр по всій морді розмажуть🤔🤔🧐😁 Так що, хто ще вважає, що Українацеєвропа🤔 До речі, хто українцям сказав, що їх ждуть у Європі 🤔 Ющенко щось з бодуна бовкнув, а вся отара дружньо забекало і понеслась "п*и*зда по кочкам" за главбараном, сказати, що бджілки полетіли за маткою, язик не повертається, бо 73% бджілок при більш детальному огляді виявились трутнями, а трутневі головне потрахатись, пожрати, поспати, поржати і на все посрати😝 До речі, трутні в Європейському вулику і нахєр непотрібні, там не знають, як від своїх зальотних з арабської пасіки вивести😁 Так що, що маєте, те маєте, продовжуйте робити їх разом далі, бажано не в штани, дибіли...*** 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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13.11.2023 14:12 Ответить
Я тае розумію що ЄС & НАТО це мильни бульбашки, які аже сдулися і смердять !
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13.11.2023 14:51 Ответить
подібне до того,що куйло таки розвалить і ЄС І НАТО в крайньому випадку натівсько- єсовське корито кидає з одного борту на інший ??
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13.11.2023 15:18 Ответить
 
 