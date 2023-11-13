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Новости Война
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Рашисты ударили по автомобилю в пригороде Херсона: Травмирована двухмесячная девочка и женщина, погиб мужчина. ВИДЕО

Российские оккупационные войска нанесли удар по пригороду Херсона, травмированы двухмесячная девочка и женщина.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

Глава МВД Игорь Клименко также обнародовал видео, на котором 2-месячную девочку везут в больницу.

"Около полудня армия рф с временно оккупированного левого берега ударила по пригороду Херсона. Попали в автомобиль на въезде в населенный пункт, после чего он загорелся. Травмы получила женщина 1987 года рождения и 2-месячная девочка. У ребенка минновзрывное непроницаемое ранение головы. Состояние средней тяжести. Сейчас они госпитализированы", - говорится в сообщении.

После тушения пожара в машине обнаружено тело мужчины 1959 г.р.

Рашисты ударили по автомобилю в пригороде Херсона: Травмирована двухмесячная девочка и женщина, погиб мужчина 01

Смотрите: Последствия российских ударов по Херсону. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28195) Херсон (2917)


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Ублюдки кацапські. Нежить.
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13.11.2023 13:59 Ответить
Дроном?
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13.11.2023 14:01 Ответить
И где ООН? Где визги евролиберастов и Борреля что рашисты убивают детей и мирное население?
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13.11.2023 14:24 Ответить
Це сім'я волонтерів ЗСУ, жінці ампутували ноги. повідомляли, що поранення дитини теж виявилось серйозним.
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13.11.2023 21:04 Ответить
Потвори, нелюді...
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14.11.2023 01:27 Ответить
 
 