Рашисты ударили по автомобилю в пригороде Херсона: Травмирована двухмесячная девочка и женщина, погиб мужчина. ВИДЕО

Российские оккупационные войска нанесли удар по пригороду Херсона, травмированы двухмесячная девочка и женщина.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

Глава МВД Игорь Клименко также обнародовал видео, на котором 2-месячную девочку везут в больницу.

"Около полудня армия рф с временно оккупированного левого берега ударила по пригороду Херсона. Попали в автомобиль на въезде в населенный пункт, после чего он загорелся. Травмы получила женщина 1987 года рождения и 2-месячная девочка. У ребенка минновзрывное непроницаемое ранение головы. Состояние средней тяжести. Сейчас они госпитализированы", - говорится в сообщении.

После тушения пожара в машине обнаружено тело мужчины 1959 г.р.

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