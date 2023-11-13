Рашисты ударили по автомобилю в пригороде Херсона: Травмирована двухмесячная девочка и женщина, погиб мужчина. ВИДЕО
Российские оккупационные войска нанесли удар по пригороду Херсона, травмированы двухмесячная девочка и женщина.
Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
Глава МВД Игорь Клименко также обнародовал видео, на котором 2-месячную девочку везут в больницу.
"Около полудня армия рф с временно оккупированного левого берега ударила по пригороду Херсона. Попали в автомобиль на въезде в населенный пункт, после чего он загорелся. Травмы получила женщина 1987 года рождения и 2-месячная девочка. У ребенка минновзрывное непроницаемое ранение головы. Состояние средней тяжести. Сейчас они госпитализированы", - говорится в сообщении.
После тушения пожара в машине обнаружено тело мужчины 1959 г.р.
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Чайка Київ
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