Всех первоклассников на оккупированной территории Херсонщины принудительно зачислили в "орлята россии", - Центр нацсопротивления
Россияне проводят активную политику уничтожения самоидентификации целого поколения украинцев на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"В школах ВОТ Херсонщины все первоклассники были зачислены в "орлята россии" - детское крыло псевдоволонтерского движения - "движение первых", которое финансируется кремлем. Фактически "орлята" - это аналог советских "октябрят".
Вступление в организацию - принудительное, а в рамках программы первоклассники будут посещать пропагандистские мероприятия, где им будут промывать мозги с самого раннего детства", - говорится в сообщении.
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+3 частный сектор
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+2 Людмила Полякова #573716
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+2 Сергей Трофимов #428890
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