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Всех первоклассников на оккупированной территории Херсонщины принудительно зачислили в "орлята россии", - Центр нацсопротивления

орлята,цнс

Россияне проводят активную политику уничтожения самоидентификации целого поколения украинцев на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В школах ВОТ Херсонщины все первоклассники были зачислены в "орлята россии" - детское крыло псевдоволонтерского движения - "движение первых", которое финансируется кремлем. Фактически "орлята" - это аналог советских "октябрят".

Вступление в организацию - принудительное, а в рамках программы первоклассники будут посещать пропагандистские мероприятия, где им будут промывать мозги с самого раннего детства", - говорится в сообщении.

Также читайте: В оккупированном Алчевске захватчики проводят рейды в школах: проверяют телефоны учащихся на "запрещенный" контент, - ОВА

Автор: 

оккупация (10209) школа (3023) Центр национального сопротивления (584)


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Топ комментарии
+3
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13.11.2023 14:44 Ответить
+2
Мова і українська патріотична культура має значення. Але не тоді, коли недостатнім володінням укр мовою попрікають тих хто може кожен день стати інвалідом чи загинути в бою.
Мовою і патріотизмом потрібно з дитинства займатися. А дорослі можуть самостійно правильний вибір зробити, розум є.
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13.11.2023 14:44 Ответить
+2
Путлерюгенд.
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13.11.2023 14:52 Ответить
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пропаганда любителей кацапского , это болезнь
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13.11.2023 14:40 Ответить
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13.11.2023 14:44 Ответить
Мова і українська патріотична культура має значення. Але не тоді, коли недостатнім володінням укр мовою попрікають тих хто може кожен день стати інвалідом чи загинути в бою.
Мовою і патріотизмом потрібно з дитинства займатися. А дорослі можуть самостійно правильний вибір зробити, розум є.
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13.11.2023 14:44 Ответить
Путлерюгенд.
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13.11.2023 14:52 Ответить
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13.11.2023 14:53 Ответить
Це працює.
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13.11.2023 14:54 Ответить
- Ах, орлуша, орлуша, большая ты стерва!

(И. Ильф и Е. Петров, "Двенадцать стульев")
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13.11.2023 14:56 Ответить
півні росії
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13.11.2023 15:03 Ответить
И наверняка вынуждают слушать Любэ с их песней про рэкетиров.
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13.11.2023 15:04 Ответить
Ні, не Любе, а репера Гнілого с піснею «По йух».
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13.11.2023 15:07 Ответить
може не репер, тріпер?
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13.11.2023 15:45 Ответить
Може і так, яка різниця, всерівно повна гидота!
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13.11.2023 23:10 Ответить
А значків з молодим путлєром у середині червоної зірочки, скоро вже дадуть? Як октябрятам за часів совка.Будуть називатися «синки дідуся Кабаєва». Дуже сміявся коли на ютубі наш український блогер показував фото молодого С.Бандери і запитував у кацапів хто це то ті відповідали це молодий путін.
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13.11.2023 15:06 Ответить
Цього і треба було чекати.А через 12 років такі «орлята»з радістю будуть убиваьи українців.
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13.11.2023 15:13 Ответить
У нашому місті багато років тому, у 50-60 роках жив якийсь дідько, який постійно срав на більш-менш поодиноких колоніальних історичних спорудах та пам'ятниках, де ходило небагато людей. Не з парадної частини а збоку, де є архитектурна прикраса у вигляді порожньої ниши. Я більш ніж впевнений що він був актябрьонком чи пионэром.
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13.11.2023 15:19 Ответить
В 80-х молодь тусувалась на нинішньому Майдані над яким височів памятник лєніну і ходили сцяти "під ільїча" всі незалежно від тусовки. Від цього памятника сморід стояв такий що довелось адміністрації проводити окрему трубу з якої комунальники щодня вимивали сечу з під ільїча....
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13.11.2023 16:57 Ответить
Все родом з дитинства.
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13.11.2023 15:55 Ответить
Родители же у них есть, это же не не про детдомовских. Надеюсь, они объяснят как относиться к этой дряни. Если конечно сами не "ждуны".
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13.11.2023 18:26 Ответить
 
 