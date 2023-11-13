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Захватчики в оккупированном Донецке приговорили украинского морпеха Завалецкого к 30 годам заключения

зона,неволя,тюрма,колонія

Российские захватчики во временно оккупированном Донецке приговорили к 30 годам лишения свободы командира отдельного инженерно-саперного взвода морской пехоты ВСУ Олега Завалецкого.

Об этом говорится в заявлении следственного комитета росии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что украинского военнослужащего оккупанты признали виновным в убийстве шести человек в Мариуполе.

Так, следствием и судом рф установлено, что в марте 2022 года Завалецкий, находясь в подвале Мариупольского высшего металлургического профессионального училища, якобы из пистолета расстрелял двух гражданских лиц, которые в результате полученных травм скончались.

Также Завалецкий совместно с сослуживцем якобы отвели двух мирных граждан в тамбур душевой Мариупольского высшего металлургического профессионального училища, где Завалецкий застрелил их.

Суд в так называемой ДНР назначил украинцу наказание в виде 30 лет тюрьмы в исправительной колонии строгого режима.

Читайте: Российские захватчики в оккупированном Мариуполе подтвердили гибель сотрудников "полиции" и ФСБ, - Андрющенко

Автор: 

Донецьк (6323) Мариуполь (5734) суд (25153)


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https://news.obozrevatel.com/ukr/society/farion-zdala-studenta-z-krimu-yakij-chekae-na-vsu-jogo-zatrimali-okupanti-i-vislovili-ij-podyaku-foto.htm Колишня народна депутатка Ірина Фаріон, яка не поважає українських воїнів, "здала" студента з тимчасово окупованого Криму, який чекає звільнення півострова. Вона оприлюднила у мережі прізвище, ім'я, місце навчання та місто проживання хлопця. Інформація містилася у листі, який студент написав Фаріон на електронну пошту. Про це йдеться в Telegram екснардепки. Пізніше загарбники опублікували відео з хлопцем, що було записано у так званому центрі боротьби з екстремізмом у тимчасово окупованому Сімферополі. Студента змусили записувати відео на тлі російського прапора. Він заявив, що окупанти провели з ним "інтелігентну бесіду", після якої він відмовився від своїх поглядів.
Крім того, окупанти подякували Фаріон за те, що вона здала студента з проукраїнською позицією, та пообіцяли її "нагородити посмертно".
Так що, прихильники позиції Фаріон по "мовному питанню", будете й далі підтримувати цю стерву?!
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13.11.2023 14:57 Ответить
а згадай історію з клістронами, коли їх вилучили і ворожій стороні передали номери всіх, а ті по них визначили, хто мав причетність до викрадення цих клістронів і передачі українській стороні...всіх катували і вони зараз у вязницях...
або згадай, як ворожій стороні здали наших захисників маріуполя і азовсталі...їх судять на великі терміни...наших здали
жалко хлопця, але порівняно із здачею бучи, ірпіня, півдня країни з тими мешканцями, то не така в нього й трагічна ситуація

як би ти назвав тих, хто передав ворогам і клістрони і наших захисників і бучу і південь?!...
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13.11.2023 16:32 Ответить
Всі притомні знають що фаріон це комуняцька наволоч. Консерва що розколює суспільство мовою в той час як її донька в інсті підписана на російських кіркорових і пугачових
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13.11.2023 21:55 Ответить
 
 