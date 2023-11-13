Захватчики в оккупированном Донецке приговорили украинского морпеха Завалецкого к 30 годам заключения
Российские захватчики во временно оккупированном Донецке приговорили к 30 годам лишения свободы командира отдельного инженерно-саперного взвода морской пехоты ВСУ Олега Завалецкого.
Об этом говорится в заявлении следственного комитета росии, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что украинского военнослужащего оккупанты признали виновным в убийстве шести человек в Мариуполе.
Так, следствием и судом рф установлено, что в марте 2022 года Завалецкий, находясь в подвале Мариупольского высшего металлургического профессионального училища, якобы из пистолета расстрелял двух гражданских лиц, которые в результате полученных травм скончались.
Также Завалецкий совместно с сослуживцем якобы отвели двух мирных граждан в тамбур душевой Мариупольского высшего металлургического профессионального училища, где Завалецкий застрелил их.
Суд в так называемой ДНР назначил украинцу наказание в виде 30 лет тюрьмы в исправительной колонии строгого режима.
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Крім того, окупанти подякували Фаріон за те, що вона здала студента з проукраїнською позицією, та пообіцяли її "нагородити посмертно".
Так що, прихильники позиції Фаріон по "мовному питанню", будете й далі підтримувати цю стерву?!
або згадай, як ворожій стороні здали наших захисників маріуполя і азовсталі...їх судять на великі терміни...наших здали
жалко хлопця, але порівняно із здачею бучи, ірпіня, півдня країни з тими мешканцями, то не така в нього й трагічна ситуація
як би ти назвав тих, хто передав ворогам і клістрони і наших захисників і бучу і південь?!...