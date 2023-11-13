Захватчики в оккупированном Донецке приговорили украинского морпеха Завалецкого к 30 годам заключения

Российские захватчики во временно оккупированном Донецке приговорили к 30 годам лишения свободы командира отдельного инженерно-саперного взвода морской пехоты ВСУ Олега Завалецкого.

Об этом говорится в заявлении следственного комитета росии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что украинского военнослужащего оккупанты признали виновным в убийстве шести человек в Мариуполе.

Так, следствием и судом рф установлено, что в марте 2022 года Завалецкий, находясь в подвале Мариупольского высшего металлургического профессионального училища, якобы из пистолета расстрелял двух гражданских лиц, которые в результате полученных травм скончались.

Также Завалецкий совместно с сослуживцем якобы отвели двух мирных граждан в тамбур душевой Мариупольского высшего металлургического профессионального училища, где Завалецкий застрелил их.

Суд в так называемой ДНР назначил украинцу наказание в виде 30 лет тюрьмы в исправительной колонии строгого режима.

Читайте: Российские захватчики в оккупированном Мариуполе подтвердили гибель сотрудников "полиции" и ФСБ, - Андрющенко