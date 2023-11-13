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Новости Помощь Украине
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Великобритания передала ВСУ пакет помощи накануне зимы: каски, зимнюю одежду, бронежилеты и сухпайки

великобритания

Минобороны Великобритании объявило о предоставлении очередного пакета помощи Вооруженным Силам Украины в преддверии зимы.

Об этом сообщила пресс-служба министерства в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Для поддержки Вооруженных Сил Украины в зимние месяцы мы предоставили необходимую одежду и снаряжение", - говорится в сообщении.

Так, Великобритания предоставляет Украине 82 тысячи касок, 25 тыс. комплектов зимней одежды, 10 тыс. комплектов бронежилетов, а также 70 тысяч сухпайков.

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Автор: 

Великобритания (5046) помощь (7903)


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так купили вже зимовий одяг, хГаспадін рєзнікафф купив, хіба - нє??!!
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13.11.2023 14:55 Ответить
Резников и мины со снарядами купил, только на бумаге.
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13.11.2023 15:02 Ответить
Все піде прахом. Другани дєрьмака порєшають🤦
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13.11.2023 15:20 Ответить
Чекаємо нову форму у кацапів...
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13.11.2023 16:31 Ответить
чекайте, **** вам ще залишається
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13.11.2023 19:49 Ответить
Üampersi njezabilji????
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13.11.2023 19:51 Ответить
мощааа
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14.11.2023 01:12 Ответить
 
 