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Великобритания передала ВСУ пакет помощи накануне зимы: каски, зимнюю одежду, бронежилеты и сухпайки
Минобороны Великобритании объявило о предоставлении очередного пакета помощи Вооруженным Силам Украины в преддверии зимы.
Об этом сообщила пресс-служба министерства в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Для поддержки Вооруженных Сил Украины в зимние месяцы мы предоставили необходимую одежду и снаряжение", - говорится в сообщении.
Так, Великобритания предоставляет Украине 82 тысячи касок, 25 тыс. комплектов зимней одежды, 10 тыс. комплектов бронежилетов, а также 70 тысяч сухпайков.
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