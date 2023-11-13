Украина, Румыния и Молдова ускорят железнодорожные перевозки между портами

Железнодорожные операторы Украины, Румынии и Молдовы провели в Кишиневе трехстороннюю встречу, на которой договорились о мерах по улучшению перевозок в направлении Рени - Джурджулешты - Галац и обратно.

Об этом сообщила пресс-служба Железных дорог Молдовы. (Calea Ferată din Moldova), передает Цензор.НЕТ.

"По результатам встречи стороны определили следующие меры по улучшению ситуации: непрерывный проезд через Рени; согласование перевезенных объемов за пять дней; передача полных сборных поездов из Молдовы в Румынию, 50–60 вагонов; трехсторонний обмен информацией о движении вагонов и ежедневную обрабатывающую мощность терминалов-получателей в Галаце, интеграция терминалов-получателей в Галаце до АС "Месплан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация таких действий даст ряд преимуществ, в частности, увеличение пропускной способности пункта пропуска Джурджулешты - Галац втрое, сокращение времени движения вагонов между портами Украины, Молдовы и Румынии на 2-3 дня и снижение транспортных расходов. Встреча операторов прошла 8-9 ноября.

Смотрите также: Ко Дню железнодорожника на Михайловской площади в Киеве установили инсталляцию с обстрелянным вагоном эвакуационного поезда из Ирпеня. ФОТО