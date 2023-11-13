Лубинец просит СБУ дать юридическую оценку действиям Фарион, сдавшей ФСБ проукраинского студента в Крыму
Экс-нардеп Ирина Фарион должна была бы знать, что персональные данные в условиях войны - не абстракция, а защита жизни и свободы.
Об этом сообщил в фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что 8 ноября Ирина Фарион опубликовала скриншот электронного письма с открытыми персональными данными студента из Крыма. А уже сегодня стало известно, что молодым человеком "занимается" оккупационный "Центр борьбы с экстремизмом" российского министра внутренних дел.
"Народный депутат ВРУ 7-го созыва должна была бы знать о важности защиты персональных данных. Однако, этот человек публично предоставил фамилию, имя, место обучения, которые позволили россиянам идентифицировать этого студента. К тому же не является тайной факт давления оккупационной администрации в Крыму на людей, которые придерживаются проукраинских взглядов. Об этом также сообщают и правозащитники, и медиа", – отмечает омбудсмен.
Однако это не остановило Фарион в условиях военного положения обнародовать персональные данные хлопца. А это может иметь и уже имеет последствия. Это не только вмешательство в частную жизнь личности, но и созданная угроза личной безопасности и жизни студента.
"Впрочем, она, с одной стороны, совершала уголовное преступление, с другой стороны, - подыграла оккупантам. Результат очевиден! Поэтому я, в связи с фактом разглашения конфиденциальной информации, обратился в Службу безопасности Украины для надлежащего реагирования! Чтобы действия гражданки Украины проанализировали должным образом и предоставили юридическую оценку. Никто не должен пренебрегать безопасностью других граждан!" - резюмирует Лубиниц.
Как сообщалось, Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности.
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Я вже не раз писав - в консерваторії давно непорядок. Представник передової культури поплавський не дасть збрехати. як і найчесніший юрист ківалов. І таки жодна влада не кинулася той порядок наводити.
Люди памятайте " не так страшні московські воші як українські гниди" Ганьба тим на цензорі хто повівся на московські провокації підтримані опою єрмака.
Яка страшна провокаторка))
Може дорослій людині, що вже прожила піввіку слід бути більше стриманим. та мудрішим? хоча про що я?
Хлопці з ЗСУ послали нах твою пзду Фаріон. А тобі й твоїй пзді до тих хлопців -- як до Місяця рачки.
Читайте, думайте
на Цензорі хватає 😁😁
Значить по твоєму агент ФСБ Фаріон, здала своїм кураторам патріота України, а ФСБ відразу опублікувало цю здачу і здала свого агента Фаріон ? ти напевно 73 % чи просто ідіот?
Чи брешеш? Тоді притягнемо до суду
100% відьма мріяла, що буряти її по колу пустять, а не пустили...
у українців слово ТВАРЬ не активно
У СЛОВАКІВ ( словʼян) слово ТВАРЬ - це обличчя.
Але кацапи це слово спаплюжили і ви його активно використовуєте .
От як в окопі хоч тиждень посидіш -- тоді й будешь свою пельку розтуляти, як хлопцям на нулі спілкуватись.
Нагадаємо, твої "слов'яни" словаки обрали путінську проститутку Фіцо.
Втомився від війскома у хліву переховуватись?
А ще в неї такі ж тупі коменти як у оригінала.
Під шумок Остащенко йдуть:
Тарнавський, який рік триздів в відосіках про великий контрнаступ, при цьому нічого не роблячи бо не дають Абрамсів та F-16, даючи рашистам окопатися й мінуватись.
Та Наев який розмінував Чонгар для хабів, та призначив СБУшних зрадників генералв, і голів адміністрацій які повтікали.
Але ви не відволікайтесь, гавкайте на Фаріон.
Це ж треба, як вона посміла. В Україні за українську мову!
Нє прастім!
Оце воно і є...
"Рускаґаварящіє акопи" - навпроти.
Был одним из https://news.liga.net/politics/news/otmenit-statyu-o-nezakonnom-obogaschenii-prosili-deputaty-spisok 59 депутатов , подписавших представление, на основании которого Конституционный суд Украины упразднил статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении,
которая обязывала госслужащих давать объяснения об источниках их доходов и доходах членов их семей.
Уголовная ответственность за незаконное обогащение в Украине была введена в 2015 году. Это было одним из требований ЕС по выполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
В 2019 году на досрочных выборах снова https://news.liga.net/politics/news/vybory-deystvuyuschiy-deputat-vyigral-u-prodyusera-112-ukraina прошел в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец по округу № 60 (Донецкая область), член депутатской группы За будущее.
https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-utverdil-sostav-delegatsii-dlya-peregovorov-s-rossiey стник украинской делегации для участия в переговорах с Россией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины.
Жена Янина Лубинец является помощницей депутата https://file.liga.net/parties/sluga-narodu Слуги народа Арсения Пушкаренко.
Сам Лубинец https://news.liga.net/politics/news/rodstvenniki-deputatov-rabotayut-pomoschnikami-kolleg-po-rade-za-byudjetnye-dengi-shemy утверждает , что никак не причастен к ее трудоустройству, однако Пушкаренко заявил, что это ложь и именно Лубинец порекомендовал жену на должность.
Отец - Лубинец Валерий Дмитриевич, председатель Хлебодаровской ОТГ, брат - Лубинец Иван Валерьевич, председатель военно-гражданской администрации города Волноваха.
З Вільямом, його адвокаткою та перекладачем зустрічаємося в кафе "Бочка" навпроти ЦУМу.
"Максим (Жорін) назвав мій реп "ху...". "
ЗА ЩО ТЕБЕ ПОВАЖАТИ, ЯКЩО ТИ ЧОРНИЙ?
ВАЛИ ЗВІДСИ, ЧОРНОМАЗИЙ", - СКАЗАВ ВІН МЕНІ.
Почав мене бити, в обличчя, в боки, в живіт. В мене запливло й залилося кров'ю око, була розсічена брова, губи, по тілу синці. Мене нудило. Довго не міг їсти - дуже боліла щелепа", - додав іноземець.
Правозахисниця з проекту "Без кордонів" Ірина Федорович, 31рік, називає ситуацію з Вільямом Фопою ТИПОВИМ ПРИКЛАДОМ РАСИЗМУ.
Татуювання "Кожному своє", яке є в Максима Жоріна - це фраза, яка була написана при вході в концтабір смерті Бухенвальд".
https://gazeta.ua/articles/np/_za-scho-tebe-povazhati-yakscho-ti-chornij-kameruncya-zasudili-na-5-rokiv-za-konflikt-z-**********/502352
Пам'ятаєте, звідки це?
А пам'ятаєте, уся правляча партія Верховної Ради України вдягала футболки з написом "МАЮ ПРАВО... на помилку!" І вас це не корячило? А не корячило вас, лицеміри, те, що ЦІНА тих помилок правлячої партії - розорена, сплюндрована, отруєна, знищена, згвалтована, страчена, загажена УКРАЇНА?!!
ДЕ ВАШІ ДІЇ, "смєтуни" кончені?!!
Зате зараз вчепилися до підстаркуватої жінки, котра (не факт, що це не хрестоматійний приклад ІПСО!!!) та поливаєте та обкидуєте її вербальною сечею та калом.
Так роблять мавпи, а не "мідрий наріт". Хоча ні, мудрий наріт теж так робить... коли йому вкажуть, кого цькувати. Тьху на вас, хейтери.