Лубинец просит СБУ дать юридическую оценку действиям Фарион, сдавшей ФСБ проукраинского студента в Крыму

Экс-нардеп Ирина Фарион должна была бы знать, что персональные данные в условиях войны - не абстракция, а защита жизни и свободы.

Об этом сообщил в фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 8 ноября Ирина Фарион опубликовала скриншот электронного письма с открытыми персональными данными студента из Крыма. А уже сегодня стало известно, что молодым человеком "занимается" оккупационный "Центр борьбы с экстремизмом" российского министра внутренних дел.

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"Народный депутат ВРУ 7-го созыва должна была бы знать о важности защиты персональных данных. Однако, этот человек публично предоставил фамилию, имя, место обучения, которые позволили россиянам идентифицировать этого студента. К тому же не является тайной факт давления оккупационной администрации в Крыму на людей, которые придерживаются проукраинских взглядов. Об этом также сообщают и правозащитники, и медиа", – отмечает омбудсмен.

Однако это не остановило Фарион в условиях военного положения обнародовать персональные данные хлопца. А это может иметь и уже имеет последствия. Это не только вмешательство в частную жизнь личности, но и созданная угроза личной безопасности и жизни студента.

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"Впрочем, она, с одной стороны, совершала уголовное преступление, с другой стороны, - подыграла оккупантам. Результат очевиден! Поэтому я, в связи с фактом разглашения конфиденциальной информации, обратился в Службу безопасности Украины для надлежащего реагирования! Чтобы действия гражданки Украины проанализировали должным образом и предоставили юридическую оценку. Никто не должен пренебрегать безопасностью других граждан!" - резюмирует Лубиниц.

Как сообщалось, Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности.