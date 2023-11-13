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Лубинец просит СБУ дать юридическую оценку действиям Фарион, сдавшей ФСБ проукраинского студента в Крыму

студент,крым

Экс-нардеп Ирина Фарион должна была бы знать, что персональные данные в условиях войны - не абстракция, а защита жизни и свободы.

Об этом сообщил в фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 8 ноября Ирина Фарион опубликовала скриншот электронного письма с открытыми персональными данными студента из Крыма. А уже сегодня стало известно, что молодым человеком "занимается" оккупационный "Центр борьбы с экстремизмом" российского министра внутренних дел.

Читайте также: Студенты Фарион просят правоохранителей проверить ее слова о военнослужащих. ДОКУМЕНТ

"Народный депутат ВРУ 7-го созыва должна была бы знать о важности защиты персональных данных. Однако, этот человек публично предоставил фамилию, имя, место обучения, которые позволили россиянам идентифицировать этого студента. К тому же не является тайной факт давления оккупационной администрации в Крыму на людей, которые придерживаются проукраинских взглядов. Об этом также сообщают и правозащитники, и медиа", – отмечает омбудсмен.

Однако это не остановило Фарион в условиях военного положения обнародовать персональные данные хлопца. А это может иметь и уже имеет последствия. Это не только вмешательство в частную жизнь личности, но и созданная угроза личной безопасности и жизни студента.

Смотрите также: Фарион заявила, что не считает русскоязычных воинов ВСУ украинцами: Омбудсмен Лубинец обратился в СБУ и Нацполицию. ВИДЕО

"Впрочем, она, с одной стороны, совершала уголовное преступление, с другой стороны, - подыграла оккупантам. Результат очевиден! Поэтому я, в связи с фактом разглашения конфиденциальной информации, обратился в Службу безопасности Украины для надлежащего реагирования! Чтобы действия гражданки Украины проанализировали должным образом и предоставили юридическую оценку. Никто не должен пренебрегать безопасностью других граждан!" - резюмирует Лубиниц.

Как сообщалось, Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности.

Автор: 

СБУ (20116) Фарион Ирина (384) Лубинец Дмитрий (483)


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Топ комментарии
+32
А Фаріон таки продажна шльондра 😠
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13.11.2023 15:25 Ответить
+32
чому українофоб Лубінець не просить СБУ надати юридичну оцінку діям ЗЕ, який здав московським нацистам мільйони проукраїнських громадян в Україні?

Стосовно Фаріон, за цю помилку, ціною в життя, має бути відповідальність, але не на догоду московитам.
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13.11.2023 15:34 Ответить
+27
Не забуваємо хто зняв міни і здав Азов. А фаріон це кістка, щоб забули - хто планував підірвати штаб Залужного.
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13.11.2023 16:38 Ответить
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Страница 3 из 3
Треба жорстіше про Фаріон, щоб забули про звільненя генерала ССО, про замах на життя Залужного, коли загинув майор. А то дуже багато зашкварів від ОП було останнім часом !
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13.11.2023 17:28 Ответить
Класно ви троліте ботов на зарплаті конкурентів партії Свобода.
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13.11.2023 18:10 Ответить
кокурентов чего? партии гинеколога,єтого продажного пдра,которій притащил в свою шайку психически больную бть,
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13.11.2023 18:56 Ответить
ему кого в кремльбле сказали - того он и притащил
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13.11.2023 20:55 Ответить
**** чекістська
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13.11.2023 18:57 Ответить
Допрыгалась фараонша.
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13.11.2023 17:29 Ответить
Тепер слово мають сказати львівські студенти.Десяток тухлих яєць,пару целофанових мішечків з рідиною,набраної з унітазів Львівської Політехніки цілком вистарчить...на перший раз.А на другий раз прив"язати до дерева десь в центрі на "стометрівці" і всипати двадцять п"ять горячих по старій зморщеній дупі.Я ще подивлюсь хто ту стару збоченку піде захищати,гарантую жодного не буде...
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13.11.2023 17:30 Ответить
вони вже сказали, до них приєдналося МОН, але керівництво ВУЗу покрутило коло скроні і тим, і тим.
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13.11.2023 19:47 Ответить
ну то треба і керівництво ВУЗу (шо це таке до речі з точки зору української мови? ) теж пригостити пакетиками з рідиною!
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13.11.2023 20:56 Ответить
Львівська Політехніка - потужний вуз. але і у нього є зашквари - один із них псевдолікар слісарчук. який чи товчився, чи то працював на одній із кафедр. Ну і без фаріон певно вуз осиротіє. Бо нема більше знавців мови таких як ця.
Я вже не раз писав - в консерваторії давно непорядок. Представник передової культури поплавський не дасть збрехати. як і найчесніший юрист ківалов. І таки жодна влада не кинулася той порядок наводити.
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14.11.2023 08:06 Ответить
Давайте, давайте знищимо, посадимо, обгадимо Фаріон. Вона ж не за рускій язик і не за рускоязичних. Фаріон за Україну і українців без "язика". То давайте її знищимо. А будемо підтримувати "проукраїнських" провокаторів з Криму. І взагалі а чому все не так як треба в Україні. Ага!!! Це Фаріон винна.
Люди памятайте " не так страшні московські воші як українські гниди" Ганьба тим на цензорі хто повівся на московські провокації підтримані опою єрмака.
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13.11.2023 17:45 Ответить
Ну що ти городиш, тобі з Америки видніше? Тоді вивали око подивись як ця мавпа вносить розбрат серед українців.
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13.11.2023 17:50 Ответить
Набагато видніше. Я бачу що ви і такі як ви "гниди" нищите дійсно українську патріотку на догоду московським посіпакам у офісі єрмака. Бідна Україна якщо багато людей підтримує вашу точку зору. Ганьба.
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13.11.2023 17:55 Ответить
Вася переставай намагитися тролити,в тебе невиходить,краще йди НХ
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13.11.2023 18:03 Ответить
Підтримую 👍
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13.11.2023 18:08 Ответить
вася, це не патріотка, а позор і дискредитація патріотів.
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13.11.2023 18:10 Ответить
Ти - тупий зедебіл - невже думаєш так просто з Криму відіслати листа з "любовю к Украине" нууу ти і зедебіл
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13.11.2023 18:28 Ответить
Якщо хлопці в окопах для тебе й твоєї пзди фаріон -- "гніди", то хто є ти й твоя пзда?
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13.11.2023 18:38 Ответить
Мавпа - це Янина з 5 каналу, яка і спровокувала цій скандал .
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13.11.2023 18:06 Ответить
Як спровокувала? Задала питання хворій людині?
Яка страшна провокаторка))
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13.11.2023 18:11 Ответить
100% і це не перша провокація від яніни
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13.11.2023 18:31 Ответить
а така "розумна професорка" купилася на ту провокацію?
Може дорослій людині, що вже прожила піввіку слід бути більше стриманим. та мудрішим? хоча про що я?
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14.11.2023 08:10 Ответить
і як вносить?
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13.11.2023 20:42 Ответить
Розбрат роблять такі продажні як ти
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13.11.2023 22:28 Ответить
Вася ти там краще захищай американську мову,не лізь сюди,клоп!
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13.11.2023 18:05 Ответить
А мене все-таки більше людей підтримує.
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13.11.2023 18:15 Ответить
так, всі вражені твоєю ботофермою.

Хлопці з ЗСУ послали нах твою пзду Фаріон. А тобі й твоїй пзді до тих хлопців -- як до Місяця рачки.
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13.11.2023 18:34 Ответить
👏👏👏👏
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13.11.2023 18:05 Ответить
Вона є перешкодою для українізації, вносить розбрат, намагається розвалити армію зсередини. Ще один нарцис як і агент Люся.
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13.11.2023 21:58 Ответить
Цим висосаним із пальця скандалом зелені відвертають від чогось увагу. Стежте за руками і губами зелених.
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13.11.2023 17:54 Ответить
Зауважте!!!! Мудрий нарід сам, спираючись на самі достовірні джерела, вивів на чисту воду Фаріон. Виключно сам. Чесна опа тут взагалі нідочого. Навіть таким аполітичним діячам, можна сказати, представникам з народу (навіть частково лнр-днр)- Лубінцю і Ташевій довелося підняти питання! А владі,... що ж, доведеться ту Фаріоншу в сізо... , - до Червінськоно та інших зрадників....народу. Така в неї доля, - шашличниця х@рова..
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13.11.2023 18:09 Ответить
Нормальні люди можуть фокусуватись більше ніж на чомусь одному
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13.11.2023 18:12 Ответить
ви явно маєте народ за ідіотів, які можуть думати лиш про щось одне, і, якщо відвернути увагу, то вони як зашорені будуть ДУМАТИ лиш про те, на що їм вказали. Не міряйте по собі. Хоча щось у тому є...
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13.11.2023 19:45 Ответить
Однозначно. В ці дні сплив міжнародний скандал по Північному потоку..
Читайте, думайте
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14.11.2023 06:15 Ответить
Да чортів кацапських і совкових
на Цензорі хватає 😁😁
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13.11.2023 18:04 Ответить
якби я не знав що вона стара агент КГБ-ФСБ...я б прийняв її за малохольну...
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13.11.2023 18:06 Ответить
я також хочу знати, лінки (першоджерела) можна?

Значить по твоєму агент ФСБ Фаріон, здала своїм кураторам патріота України, а ФСБ відразу опублікувало цю здачу і здала свого агента Фаріон ? ти напевно 73 % чи просто ідіот?
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13.11.2023 18:44 Ответить
я точно не 73%-й зебабуїн. відкрию тобі одну невеличку для тебе таємницю- ідіот,а точніше кінчений долбой***б тут лише ти,чувачинка! я хіба писав,що вона когось здала,милий бевзю? це ти,касатік,написав. якщо історія отримає продовження,подивимося на наслідки,можливо Ірку візьмуть за старі зябра,можливо цей зданий підставний тощо.буде видно.хоча,кому я розказую,якщо ти ідійот-долбой**б,це буде з тобою,чувак,дуже довго...
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13.11.2023 19:02 Ответить
Зданому років 17.
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14.11.2023 00:41 Ответить
А ти точно знаеш, ану розкажи! І ми будемо знати!
Чи брешеш? Тоді притягнемо до суду
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14.11.2023 05:34 Ответить
Кончена тварь, її чвари важливіші ніж війна на нулі?
100% відьма мріяла, що буряти її по колу пустять, а не пустили...
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13.11.2023 18:14 Ответить
Ви пишете як типова кацапка. 😁😁😁

у українців слово ТВАРЬ не активно
У СЛОВАКІВ ( словʼян) слово ТВАРЬ - це обличчя.

Але кацапи це слово спаплюжили і ви його активно використовуєте .
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13.11.2023 18:24 Ответить
А ти пишеш як тупа нікчема.
От як в окопі хоч тиждень посидіш -- тоді й будешь свою пельку розтуляти, як хлопцям на нулі спілкуватись.

Нагадаємо, твої "слов'яни" словаки обрали путінську проститутку Фіцо.
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13.11.2023 18:49 Ответить
"А ти пишеш як тупа нікчема." --- чому як? Той хто фаріоншу захищає уже апріорі ідіот
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13.11.2023 18:58 Ответить
Як там зараз в окопі, нагадатєль??))
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13.11.2023 19:54 Ответить
Чого питаєш?
Втомився від війскома у хліву переховуватись?
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14.11.2023 04:42 Ответить
є підозра, що то сама ірина під проксі. давно вже цю дуглас не видно було, а це приповзла на тему себе захищати. Чому я так думаю? - а вона весь час нагадувала нам і зсилки на фаріоншу давала.
А ще в неї такі ж тупі коменти як у оригінала.
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14.11.2023 08:15 Ответить
"у українців слово ТВАРЬ не активно" --- хто тобі таку нісенітницю сказав? русизмів в Україні повним повно, крім "тварі" на любий смак є,які захочеш
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13.11.2023 19:00 Ответить
Вона свої мрії про бурятів приписала Фаріон
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14.11.2023 05:35 Ответить
Все йде по плану. Плану знищення тих, хто має яйця, явно запитати: Хто здав південь?
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13.11.2023 18:15 Ответить
Видно по тому що є купу ідіотів котрі фаріоншу тут захищають не дурно у нас за 30 років країну на дно опустили, мудрий нарід своїм інтелектом не сильно від влади і відрізняється
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13.11.2023 18:54 Ответить
той "нарід" що вибрав цю владу. не записуй усіх до народу.
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13.11.2023 19:02 Ответить
Кацапські боти набігли і починають відмазувати Фаріоншу розказуючи що типу це спеціально влаштована акція для того щоб відвернути погляд від проблем у владі Як під копірку один за другим схожі коменти появляються. Тупа ботва не розуміє як палиться
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13.11.2023 18:56 Ответить
Почалося із Соколової з 5 каналу, як благала про інтервю заготовивши провокативні питання. Тобто, ботва не від влади. Крім того, хтось мусів захистити державну мову, ви ж бачите яка ситуація.
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13.11.2023 19:39 Ответить
Соколова не за владу. Вона за себе і свої перегляди.
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14.11.2023 00:44 Ответить
Фаріон міністром культури !
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13.11.2023 19:18 Ответить
ага, на пару з поплавським.
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14.11.2023 08:17 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2023/11/13/7428589/ У Міністерстві оборони України розглядають можливість звільнення трьох командувачів ЗСУ Остащенко, Тарнавського та Наева

Під шумок Остащенко йдуть:

Тарнавський, який рік триздів в відосіках про великий контрнаступ, при цьому нічого не роблячи бо не дають Абрамсів та F-16, даючи рашистам окопатися й мінуватись.

Та Наев який розмінував Чонгар для хабів, та призначив СБУшних зрадників генералв, і голів адміністрацій які повтікали.

Але ви не відволікайтесь, гавкайте на Фаріон.
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13.11.2023 19:49 Ответить
Гадаю, Остащенко вішала всім за шашличкі на 9та мая...
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13.11.2023 20:02 Ответить
І пішло і поїхало. Що більше розмовляти не про що? Щось за Баканова Лубінець не піднімав питання, за Шуфрича, Бойка,Шевченка та інших. Та богато, с кого є що спитати. А це питання відволікання від справ буденних.
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13.11.2023 20:07 Ответить
Як ******* кацапські боти і наші гниди роздмухувати тему мови Бо за це платять А про тотальну корупцію у влади,а про економіку,а про знищення 25% українських міст і сіл,та їх відбудову мовчок,бо за це не платять. Рашка завжди використовує мовне питання,щоб роздмухувати хаос в Україні Тільки одиниці.росіян мовне питання цікавить Всі розуміють мову, майже всі можуть говорити українською. Да і є Закон Кожна держава захищає свою мову,має відповідьні закони,має свою ідентичність Тільки кацап це не до вподоби.
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13.11.2023 22:57 Ответить
Ото Фаріон якраз роздмухала.
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14.11.2023 00:47 Ответить
Людоньки, що ж це робиться ? За українську мову роздмухала.

Це ж треба, як вона посміла. В Україні за українську мову!

Нє прастім!
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14.11.2023 05:43 Ответить
У нас влада як щось прос...ре, так і роздмухує черговий шкандаль, висмоктаний з пальця , щоб прикритися
Оце воно і є...
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14.11.2023 05:47 Ответить
комуністів бувших не буває
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13.11.2023 23:30 Ответить
як не буває, а другий секретар з ідеології КПУ, Леонід Кравчук? Щось чули про такого?
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13.11.2023 23:51 Ответить
земля бетоном другому секретарю з ідеології
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14.11.2023 21:10 Ответить
Попри все, все ж українське військо має розмовляти виключно українською. На те є вимога закону та здорового глузду.
"Рускаґаварящіє акопи" - навпроти.
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14.11.2023 00:00 Ответить
можеш поїхати і особисто це сказати,але потім не плач)))
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14.11.2023 04:11 Ответить
А що за українську мову бити будуть?
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14.11.2023 05:40 Ответить
не треба перекручувати,в табло дадуть,за те, ЩО ТИ МОВОЮ СКАЖЕШ,а не за МОВУ
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14.11.2023 14:26 Ответить
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14.11.2023 05:45 Ответить
ЛУБИНЕЦ

Был одним из https://news.liga.net/politics/news/otmenit-statyu-o-nezakonnom-obogaschenii-prosili-deputaty-spisok 59 депутатов , подписавших представление, на основании которого Конституционный суд Украины упразднил статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении,

которая обязывала госслужащих давать объяснения об источниках их доходов и доходах членов их семей.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение в Украине была введена в 2015 году. Это было одним из требований ЕС по выполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

В 2019 году на досрочных выборах снова https://news.liga.net/politics/news/vybory-deystvuyuschiy-deputat-vyigral-u-prodyusera-112-ukraina прошел в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец по округу № 60 (Донецкая область), член депутатской группы За будущее.
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14.11.2023 06:02 Ответить
ЛУБИНЕЦ


https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-utverdil-sostav-delegatsii-dlya-peregovorov-s-rossiey стник украинской делегации для участия в переговорах с Россией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины.

Жена Янина Лубинец является помощницей депутата https://file.liga.net/parties/sluga-narodu Слуги народа Арсения Пушкаренко.

Сам Лубинец https://news.liga.net/politics/news/rodstvenniki-deputatov-rabotayut-pomoschnikami-kolleg-po-rade-za-byudjetnye-dengi-shemy утверждает , что никак не причастен к ее трудоустройству, однако Пушкаренко заявил, что это ложь и именно Лубинец порекомендовал жену на должность.

Отец - Лубинец Валерий Дмитриевич, председатель Хлебодаровской ОТГ, брат - Лубинец Иван Валерьевич, председатель военно-гражданской администрации города Волноваха.
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14.11.2023 06:06 Ответить
Вчора, 13 червня, набув законної сили вирок Нгнеджо Фопі Вільяму Ашиллє, 21-річному камерунцю, якого 22-го травня Печерський суд м. Києва засудив на п'ять років позбавлення волі із відстрочкою покарання на три роки.

З Вільямом, його адвокаткою та перекладачем зустрічаємося в кафе "Бочка" навпроти ЦУМу.

"Максим (Жорін) назвав мій реп "ху...". "
ЗА ЩО ТЕБЕ ПОВАЖАТИ, ЯКЩО ТИ ЧОРНИЙ?

ВАЛИ ЗВІДСИ, ЧОРНОМАЗИЙ", - СКАЗАВ ВІН МЕНІ.

Почав мене бити, в обличчя, в боки, в живіт. В мене запливло й залилося кров'ю око, була розсічена брова, губи, по тілу синці. Мене нудило. Довго не міг їсти - дуже боліла щелепа", - додав іноземець.

Правозахисниця з проекту "Без кордонів" Ірина Федорович, 31рік, називає ситуацію з Вільямом Фопою ТИПОВИМ ПРИКЛАДОМ РАСИЗМУ.

Татуювання "Кожному своє", яке є в Максима Жоріна - це фраза, яка була написана при вході в концтабір смерті Бухенвальд".

https://gazeta.ua/articles/np/_za-scho-tebe-povazhati-yakscho-ti-chornij-kameruncya-zasudili-na-5-rokiv-za-konflikt-z-**********/502352
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14.11.2023 06:08 Ответить
Далі можна не продовжувати...
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14.11.2023 06:09 Ответить
""Розіпни його!" Кричав натовп..."
Пам'ятаєте, звідки це?
А пам'ятаєте, уся правляча партія Верховної Ради України вдягала футболки з написом "МАЮ ПРАВО... на помилку!" І вас це не корячило? А не корячило вас, лицеміри, те, що ЦІНА тих помилок правлячої партії - розорена, сплюндрована, отруєна, знищена, згвалтована, страчена, загажена УКРАЇНА?!!
ДЕ ВАШІ ДІЇ, "смєтуни" кончені?!!
Зате зараз вчепилися до підстаркуватої жінки, котра (не факт, що це не хрестоматійний приклад ІПСО!!!) та поливаєте та обкидуєте її вербальною сечею та калом.
Так роблять мавпи, а не "мідрий наріт". Хоча ні, мудрий наріт теж так робить... коли йому вкажуть, кого цькувати. Тьху на вас, хейтери.
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14.11.2023 09:19 Ответить
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