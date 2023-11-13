СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Нардеп Александр Дубинский подозревается в совершении государственной измены.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Служба безопасности и ГБР собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата Украины, осуществлявшего информационно-подрывную деятельность в пользу рф.
По материалам следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил россии (известного как ГРУ).
Основная задача этой организации – расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки рф", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, финансирование сети достигало более 10 млн американских долларов.
"В рамках досудебного расследования задокументировано, что фигурант распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве нашего государства. Один из примеров дезинформационной работы – распространение фейков о якобы вмешательстве украинских высокопоставленных чиновников в президентские выборы в США в 2019 году. Для "разгона" пророссийских нарративов он участвовал в соответствующих пресс-конференциях.
Установлено, что преступная организация была создана заместителем начальника российского гру Владимиром Алексеевым как агентурная сеть, действовавшая в столице Украины. Операционным руководством вражеской группы с территории рф занимался его заместитель – Алексей Савин.
По данным следствия, кроме народного депутата в состав вражеской группы входил экс-нардеп Андрей Деркач, накануне полномасштабного вторжения россии сбежавший за границу.
Также в эту агентурную сеть входил бывший прокурор Константин Кулик. У него был позывной "Птичка", и сейчас он скрывается от правосудия за границей. В ходе проведения информационных диверсий против нашего государства Кулик публично занимался псевдоправовым "обоснованием" фейков в пользу кремля.
На основании собранных доказательств Генеральный прокурор Украины сообщил участнику преступной организации – народному депутату – о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: - ч. 1 ст. 111 (государственная измена); – ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).
Подозрение по этим же статьям сообщено сотрудникам российского гру Алексееву и Савину, которые создали преступную организацию и занимались подстрекательством к государственной измене, а также агентам рф: экс-нардепу Деркачу и экс-прокурору Кулику.
Решается вопрос об избрании действующему народному депутату меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет с конфискацией имущества.
Подрывную деятельность преступной организации в Киеве координировал экс-помощник Деркача, бывший сотрудник гру времен ссср Игорь Колесников, который, по материалам СБУ, уже осужден и отбывает наказание за измену", - рассказали в СБУ.
Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца выехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.
3 июля СБУ провела обыски у Дубинского. На следующий день он заявил, что у него изъяли черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором он якобы приводит факты участия в этой госизмене Офиса Президента.
Также Дубинскому было доложено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу.
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Дубінський дуже легко спростує цю інфу.
Всім зрозуміло, що його позивний в гру був би не "Буратіно", а "Артемон".
Мы все таки мудреем год от года.
Тепер всі українці мають змогу проаналізувати, хто і за чиї гроші знищував Петра Порошенка напередодні президентських виборів 2019 року.Тепер всі українці мають змогу проаналізувати, хто і за чиї гроші знищував Петра Порошенка напередодні президентських виборів 2019 року.
Системно і послідовно дубінський на 1+1 публікував випуски передачі "Українські сенсації". які набирали мільйонні перегляди.
В них брехали про те, що Петро Порошенко вбив брата, причетний до створення на території Молдови злочинного угрупування та багато інших фейків.
Ми тепер знаємо, що їх створював не просто інфокіллер Олександр Дубінський, а https://espreso.tv/u-nardepa-dubinskogo-prokhodyat-obshuki-u-spravi-pro-derzhzradu-zmi агент головного управління розвідки московської федерації з позивним "Буратіно".
Правда завжди вилізе на поверхню, рано чи пізно.
Цікаво, що дубінський не проти розповісти про своїх кураторів в ОПУ, бо вже звучали заявочки від нього, що публікувати т.зв. плівки деркача, де зводили наклеп на Байдена, його заставляли саме з банкової.
Портніков дуже влучно про цю ситуацію…