СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нардеп Александр Дубинский подозревается в совершении государственной измены.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Служба безопасности и ГБР собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата Украины, осуществлявшего информационно-подрывную деятельность в пользу рф.

По материалам следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил россии (известного как ГРУ).

Основная задача этой организации – расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки рф", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, финансирование сети достигало более 10 млн американских долларов.

"В рамках досудебного расследования задокументировано, что фигурант распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве нашего государства. Один из примеров дезинформационной работы – распространение фейков о якобы вмешательстве украинских высокопоставленных чиновников в президентские выборы в США в 2019 году. Для "разгона" пророссийских нарративов он участвовал в соответствующих пресс-конференциях.

Установлено, что преступная организация была создана заместителем начальника российского гру Владимиром Алексеевым как агентурная сеть, действовавшая в столице Украины. Операционным руководством вражеской группы с территории рф занимался его заместитель – Алексей Савин.

По данным следствия, кроме народного депутата в состав вражеской группы входил экс-нардеп Андрей Деркач, накануне полномасштабного вторжения россии сбежавший за границу.

Также в эту агентурную сеть входил бывший прокурор Константин Кулик. У него был позывной "Птичка", и сейчас он скрывается от правосудия за границей. В ходе проведения информационных диверсий против нашего государства Кулик публично занимался псевдоправовым "обоснованием" фейков в пользу кремля.

На основании собранных доказательств Генеральный прокурор Украины сообщил участнику преступной организации – народному депутату – о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: - ч. 1 ст. 111 (государственная измена); – ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Подозрение по этим же статьям сообщено сотрудникам российского гру Алексееву и Савину, которые создали преступную организацию и занимались подстрекательством к государственной измене, а также агентам рф: экс-нардепу Деркачу и экс-прокурору Кулику.

Решается вопрос об избрании действующему народному депутату меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет с конфискацией имущества.

Подрывную деятельность преступной организации в Киеве координировал экс-помощник Деркача, бывший сотрудник гру времен ссср Игорь Колесников, который, по материалам СБУ, уже осужден и отбывает наказание за измену", - рассказали в СБУ.











Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца выехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.

3 июля СБУ провела обыски у Дубинского. На следующий день он заявил, что у него изъяли черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором он якобы приводит факты участия в этой госизмене Офиса Президента.

Также Дубинскому было доложено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу.

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