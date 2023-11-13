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СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нардеп Александр Дубинский подозревается в совершении государственной измены.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Служба безопасности и ГБР собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата Украины, осуществлявшего информационно-подрывную деятельность в пользу рф.

По материалам следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил россии (известного как ГРУ).

Основная задача этой организации – расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки рф", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, финансирование сети достигало более 10 млн американских долларов.

"В рамках досудебного расследования задокументировано, что фигурант распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве нашего государства. Один из примеров дезинформационной работы – распространение фейков о якобы вмешательстве украинских высокопоставленных чиновников в президентские выборы в США в 2019 году. Для "разгона" пророссийских нарративов он участвовал в соответствующих пресс-конференциях.

Установлено, что преступная организация была создана заместителем начальника российского гру Владимиром Алексеевым как агентурная сеть, действовавшая в столице Украины. Операционным руководством вражеской группы с территории рф занимался его заместитель – Алексей Савин.

По данным следствия, кроме народного депутата в состав вражеской группы входил экс-нардеп Андрей Деркач, накануне полномасштабного вторжения россии сбежавший за границу.

Также в эту агентурную сеть входил бывший прокурор Константин Кулик. У него был позывной "Птичка", и сейчас он скрывается от правосудия за границей. В ходе проведения информационных диверсий против нашего государства Кулик публично занимался псевдоправовым "обоснованием" фейков в пользу кремля.

На основании собранных доказательств Генеральный прокурор Украины сообщил участнику преступной организации – народному депутату – о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: - ч. 1 ст. 111 (государственная измена); – ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Подозрение по этим же статьям сообщено сотрудникам российского гру Алексееву и Савину, которые создали преступную организацию и занимались подстрекательством к государственной измене, а также агентам рф: экс-нардепу Деркачу и экс-прокурору Кулику.

Решается вопрос об избрании действующему народному депутату меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет с конфискацией имущества.

Подрывную деятельность преступной организации в Киеве координировал экс-помощник Деркача, бывший сотрудник гру времен ссср Игорь Колесников, который, по материалам СБУ, уже осужден и отбывает наказание за измену", - рассказали в СБУ.

СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене 01
СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене 02
СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене 03
СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене 04
СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене 05

Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца выехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.

3 июля СБУ провела обыски у Дубинского. На следующий день он заявил, что у него изъяли черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором он якобы приводит факты участия в этой госизмене Офиса Президента.

Также Дубинскому было доложено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу.

Также смотрите: СБУ и ДБР проводят обыски у Дубинского. ФОТО

Автор: 

СБУ (20116) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+66
Іе той, який писаі "розгромні статті" про "бариґу" Порошенка? 🤔 До речф, його вклад у зелену перемогу важуо недооцінити. Відсотків так з 5-7 він Зєлєнскому точно додав. Кому ви вірили, фанати Зєлєнского?
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13.11.2023 15:28 Ответить
+43
повідомили про зраду....
та воно зрадником народилося...
тому й взяли до зе..
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13.11.2023 15:23 Ответить
+38
Вийшли на Буратіно. А коли вийдуть на Козиря?
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13.11.2023 16:24 Ответить
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Мальвіна курця. Буратіна також.
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14.11.2023 03:07 Ответить
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13.11.2023 19:17 Ответить
Лесь Подерв'янський. Місце встрєчі ізмєніть ніззя, бл...дь!
Дійові особи

Нєзнайка, супермен-вікінг.
Гурвіник, антисеміт.
Карандаш, художник-китчмен.
Самодєлкін, матрос торгівельного флота.
Пєтрушка, мовчазний карлік у кепкє.
Буратіно, просто поц.
Мальвіна, дєвушка з голубою волоснею.
Сінєглазка, алкоголічєская подорва.
Красна Шапочка, красива, лінива, егоїстична і дурна бл...дь.

Лесь - пророк! Теперь лишилося взнати, хто - решта персонажів!
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13.11.2023 19:21 Ответить
Мрець сидить з борзо закинутою ногою за ногу.
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13.11.2023 19:29 Ответить
на зв'язку з Бузиною
-прийом, я Буратіно!
-прийом, прийом
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13.11.2023 23:50 Ответить
Ну нарешті" Ця тварюка просилася ще й з Майдану!!!
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13.11.2023 19:41 Ответить
А д'Єрмаку скоро оголосять підозру?
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13.11.2023 19:41 Ответить
Цей" буратіно "це головний медіакілер по Пороху. А мудрий український нарід приймав все це за чисту правдоньку. Ось звідки і взялись ті самі 73%.
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13.11.2023 20:02 Ответить
Ось так - крав, зраджував, дискретував і нікому не було ніякої справи. а як тільки відкрив рота на найвеличнішого - і тут відразу прийшла кара.
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13.11.2023 20:03 Ответить
А чому цьому кідару з ногой на ногу не зробили вправу дви-пада-ширшасана при затриманні?
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13.11.2023 20:41 Ответить
А "Козиря" коли затримають?
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13.11.2023 21:02 Ответить
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Дубінський дуже легко спростує цю інфу.

Всім зрозуміло, що його позивний в гру був би не "Буратіно", а "Артемон".
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13.11.2023 21:05 Ответить
так если Дубинский работал на рашисткое гру, а основной его трибуной были сми Каламойского, -- не время ли Папу Карла проверить на предмет работы на рф ?
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13.11.2023 21:08 Ответить
А потім шо, вийти на самих себе ?
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13.11.2023 21:24 Ответить
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13.11.2023 21:23 Ответить
Дело не в нем а руководстве!они приняли просто!нужно для таких должностей не просто дружбана с банки!!!Все знают что быть не человеком за Барыш!это что ты предатель!
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13.11.2023 21:28 Ответить
а навіщо його рожу запікселили, щоб його собачий рот ніхто не бачив?
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13.11.2023 21:43 Ответить
Именно, потому, что там можно увидеть российский х...й
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13.11.2023 21:56 Ответить
Оперативненько, с учетом того, что министерство финансов США в 2021г. полагало, что этот человек связан с депутатом Деркачом, которого в США считают российским агентом
Мы все таки мудреем год от года.
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13.11.2023 21:55 Ответить
https://t.me/Sofiya_Fedyna/8277 Софія Федина :
Тепер всі українці мають змогу проаналізувати, хто і за чиї гроші знищував Петра Порошенка напередодні президентських виборів 2019 року.Тепер всі українці мають змогу проаналізувати, хто і за чиї гроші знищував Петра Порошенка напередодні президентських виборів 2019 року.

Системно і послідовно дубінський на 1+1 публікував випуски передачі "Українські сенсації". які набирали мільйонні перегляди.
В них брехали про те, що Петро Порошенко вбив брата, причетний до створення на території Молдови злочинного угрупування та багато інших фейків.
Ми тепер знаємо, що їх створював не просто інфокіллер Олександр Дубінський, а https://espreso.tv/u-nardepa-dubinskogo-prokhodyat-obshuki-u-spravi-pro-derzhzradu-zmi агент головного управління розвідки московської федерації з позивним "Буратіно".
Правда завжди вилізе на поверхню, рано чи пізно.
Цікаво, що дубінський не проти розповісти про своїх кураторів в ОПУ, бо вже звучали заявочки від нього, що публікувати т.зв. плівки деркача, де зводили наклеп на Байдена, його заставляли саме з банкової.
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13.11.2023 22:06 Ответить
Схоже на те, що половина депутатів Верховної ради - рашистська агентура. Я вже не кажу про опзж, які навіть цього і не приховують. А Кулініча начальником ГУ СБУ в АР Крим, хто призначив? Байден, чому ми досі не в НАТО?
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13.11.2023 22:47 Ответить
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13.11.2023 23:16 Ответить
Нарешті.
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13.11.2023 23:37 Ответить
https://youtu.be/-bEMwOpMCLA?si=Jz-hAp6dhwPmwrij

Портніков дуже влучно про цю ситуацію…
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14.11.2023 00:39 Ответить
в час ночи суд, по сути какие обвинения? смотрю видео в телеграмме Дубинского, держится хорошо
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14.11.2023 02:12 Ответить
Якби Дубінський не почав розповідати про чернетку протоколу допиту у справі Деркача, де за його словами, є докази державної зради зеленського та єрмака, то ніхто б цього Буратіна й досі не чіпав, їздив би собі по закордонах й далі. А так він кинув тінь на свєтлиє образи зе-лідора та дєрьмака, що й стало каталізатором його арешту. До слова - США наклали санкції на Дубінського та Деркача ще у 2020 році і про це прекрасно знала наша влада і поки Буратіно не почав їй загрожувати, він нікому не був потрібен. Це добре, що цю курву посадять до СІЗО, але ІМХО причина його затримання саме в чернетці допиту по справі Деркача...
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14.11.2023 12:04 Ответить
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