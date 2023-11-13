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Новости Помощь Украине
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Германия отправит Украине еще две системы IRIS-Т до конца года, - посол Егер

iris

Украина получит от Германии еще две системы ПВО IRIS-Т до конца 2023 года для защиты гражданской и энергетической инфраструктуры от российских атак зимой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление посла Германии в Украине Мартина Егера во время специального мероприятия NV "Формула успеха Украины", состоявшийся 11 ноября.

Посол отметил, что поддержка Украины со стороны Германии направлена в значительной степени на такую отрасль как противовоздушная оборона, в частности, поставки таких систем как Gepard, IRIS-Т и Patriot.

"Мы очень рады, что смогли к этому приобщиться, и сейчас мы смотрим на ближайшее будущее, а именно на зиму. Мы будем предоставлять дополнительные системы ПВО, здесь будут и Patriot, и IRIS-Т, их планируется пять – имеется в виду полноценные отдельные системы с радаром, командными пунктами и т.д.", - подчеркнул Егер.

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Он отметил, что сейчас в Украине развернуты три системы IRIS-Т, а к концу этого года планируется пять.

По его мнению, это должно быть залогом еще большей безопасности украинских городов для их защиты от российских атак.

Егер добавил, что Германия также вносит значительный вклад для укрепления защиты украинских энергосистем, в частности, речь идет о поддержке энергетических способностей.

"Мы считаем очень важным, чтобы эта зима прошла без отключений", – подчеркнул посол.

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Автор: 

Германия (7093) ПВО (2884) помощь (7903) Егер Мартин (24)


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Топ комментарии
+8
Доречі треба сказати шо в самої німеччини цієї системи жодної і буде лише в 2026 не швидше перша. Так само і гепардів у них нема, так само як і танків робочих майже нема. Тому Німеччина дає все що може

Один пункт - якби Німеччина РЕАЛЬНО включила потужності на виробництво снарядів - доля війни була б очевидна.
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13.11.2023 15:46 Ответить
+7
От як так. Найбільша допомога від німців, які жодним чином не були гарантами Будапештського меморандуму і дійсно нічим нам не зобов'язані...
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13.11.2023 15:41 Ответить
+5
Щиро дякуємо, друзі.
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13.11.2023 16:38 Ответить
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От як так. Найбільша допомога від німців, які жодним чином не були гарантами Будапештського меморандуму і дійсно нічим нам не зобов'язані...
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13.11.2023 15:41 Ответить
Були британці на першому місці після США при Джонсонюку. Але до влади у бритів прийшов індус, які любить рахувати гроші понад усе, то вже німці на першому місці..
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13.11.2023 16:50 Ответить
Але міркую, що незабаром захитається під бамбусом - він дву, або навіть триличний. Свою ж індуску міністра скоротив через правду, вона пообіцяла ще більше розказати...а це вже нестабільність....
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13.11.2023 16:55 Ответить
Доречі треба сказати шо в самої німеччини цієї системи жодної і буде лише в 2026 не швидше перша. Так само і гепардів у них нема, так само як і танків робочих майже нема. Тому Німеччина дає все що може

Один пункт - якби Німеччина РЕАЛЬНО включила потужності на виробництво снарядів - доля війни була б очевидна.
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13.11.2023 15:46 Ответить
Оборона це звісно добре. А як на рахунок атаки? Щось там типу крилатих ракет. Нє?
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13.11.2023 15:58 Ответить
в Німеччини з армією ДУЖЕ погано. Там нема нічого. Тільки 6 бригад можуть хоч вступити в бій але навіть у них техніка стара і поломана.
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13.11.2023 16:06 Ответить
Я й не знав шо німці так бідують - ну серйозно вони бідують бо як інакше мож зрозуміти те шо їм навіть на ремонт 300 танків грошей не вистачає ( 300 танків 300 ).
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13.11.2023 18:00 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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13.11.2023 16:38 Ответить
Зима в Україні точно пройде без відключень за умови надання до ЗСУ кількох десятків Taurusів.
"Найкращий захист - напад" (С)
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13.11.2023 16:48 Ответить
Саме так!
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13.11.2023 16:51 Ответить
Вогонь!🔥🔥
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13.11.2023 20:39 Ответить
 
 