Германия отправит Украине еще две системы IRIS-Т до конца года, - посол Егер

Украина получит от Германии еще две системы ПВО IRIS-Т до конца 2023 года для защиты гражданской и энергетической инфраструктуры от российских атак зимой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление посла Германии в Украине Мартина Егера во время специального мероприятия NV "Формула успеха Украины", состоявшийся 11 ноября.

Посол отметил, что поддержка Украины со стороны Германии направлена в значительной степени на такую отрасль как противовоздушная оборона, в частности, поставки таких систем как Gepard, IRIS-Т и Patriot.

"Мы очень рады, что смогли к этому приобщиться, и сейчас мы смотрим на ближайшее будущее, а именно на зиму. Мы будем предоставлять дополнительные системы ПВО, здесь будут и Patriot, и IRIS-Т, их планируется пять – имеется в виду полноценные отдельные системы с радаром, командными пунктами и т.д.", - подчеркнул Егер.

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Он отметил, что сейчас в Украине развернуты три системы IRIS-Т, а к концу этого года планируется пять.

По его мнению, это должно быть залогом еще большей безопасности украинских городов для их защиты от российских атак.

Егер добавил, что Германия также вносит значительный вклад для укрепления защиты украинских энергосистем, в частности, речь идет о поддержке энергетических способностей.

"Мы считаем очень важным, чтобы эта зима прошла без отключений", – подчеркнул посол.

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