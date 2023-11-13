Последствия массированного обстрела центральной части Херсона: 2 погибших, 4 раненых. ФОТОрепортаж

Российская армия массированно обстреляла центральную часть Херсона. Пострадали шесть человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, от ран погибли 62-летняя херсонка и 45-летний херсонец.

В хирургическое отделение госпитализировали двоих мужчин. У 62-летнего травмированы ноги, а у 64-летнего – ранения в районе живота. Также в больницу доставили 50-летнего мужчину и 67-летнюю женщину. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

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