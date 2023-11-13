Италия хочет поддерживать Украину не только поставками оружия, - глава МИД Таяни

Италия намерена продолжать поддерживать Украину во всех аспектах, а не только поставками оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rai News.

"Италия хочет продолжать поддерживать Украину со всех точек зрения, не только поставками оружия", – заявил он.

Министр отметил, что Украине также необходима помощь, направленная на нужды населения.

"Мы увидим, когда восьмой пакет будет обсуждаться с итальянской стороны. Мы должны помочь страдающему гражданскому населению, которое ждет зима", - подчеркнул Таяни.

Министр добавил, что Италия "не подписывала" контракты в рамках европейского плана по поставке боеприпасов в Украину.

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