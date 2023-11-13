Украина является главным приоритетом ЕС, усталости от обязательств не будет, - Боррель
Европейский Союз работает над будущими обязательствами по безопасности.
Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, приветствуя Дмитрия Кулебу на Совете министров иностранных дел ЕС, 27 министров иностранных дел ЕС направили совместное послание поддержки Украине. Украина является главным приоритетом ЕС - не будет усталости от обязательств. Я работаю в соответствии с задачами Европейского совета над нашими будущими обязательствами по безопасности", - отметил он.
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+6 Олександр ВАЛОВИЙ
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+2 wittmann1980
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+2 gassab
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Т.Г.Шевченко, Слава Україні та її Захисникам !
Україні у складі ЄС було б значно легше закінчити війну
- Хранція перестала передавати озброєння зі складів (це сказав Лекорно);
- Польща перестала передавати озброєння;
- Словаччина ...
- Блокують 500 млн (******) на зброю, і всім норм;
- Обіцяли 1 млн ***********, зараз застигли на 300к, і всім норм.
це точно не втома?
Україна і Франція підписали 20 угод на виробництво зброї
А все тому що Україна ще не є в ЄС