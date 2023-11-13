Украина является главным приоритетом ЕС, усталости от обязательств не будет, - Боррель

Европейский Союз работает над будущими обязательствами по безопасности.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, приветствуя Дмитрия Кулебу на Совете министров иностранных дел ЕС, 27 министров иностранных дел ЕС направили совместное послание поддержки Украине. Украина является главным приоритетом ЕС - не будет усталости от обязательств. Я работаю в соответствии с задачами Европейского совета над нашими будущими обязательствами по безопасности", - отметил он.

Читайте также: ЕС уже предоставил Украине военную помощь в 27 миллиардов евро, - Боррель