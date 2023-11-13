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Новости
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Украина является главным приоритетом ЕС, усталости от обязательств не будет, - Боррель

боррель,жозеп

Европейский Союз работает над будущими обязательствами по безопасности.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, приветствуя Дмитрия Кулебу на Совете министров иностранных дел ЕС, 27 министров иностранных дел ЕС направили совместное послание поддержки Украине. Украина является главным приоритетом ЕС - не будет усталости от обязательств. Я работаю в соответствии с задачами Европейского совета над нашими будущими обязательствами по безопасности", - отметил он.

Читайте также: ЕС уже предоставил Украине военную помощь в 27 миллиардов евро, - Боррель

Автор: 

Евросоюз (17328) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+6
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко, Слава Україні та її Захисникам !
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13.11.2023 16:41 Ответить
+2
Да, теперь в основном весь расчет не помощь из Европы, США, похоже что закончили с помощью, спасибо им, но Украине нужно двигаться дальше.
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13.11.2023 16:51 Ответить
+2
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню «Ми збираємося перейти від логіки продажів, що ґрунтуються на наших запасах, до логіки промислового партнерства»
Україна і Франція підписали 20 угод на виробництво зброї
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13.11.2023 18:00 Ответить
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«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко, Слава Україні та її Захисникам !
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13.11.2023 16:41 Ответить
Да, теперь в основном весь расчет не помощь из Европы, США, похоже что закончили с помощью, спасибо им, но Украине нужно двигаться дальше.
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13.11.2023 16:51 Ответить
Чим швидше Україна набуде членства в ЄС та НАТО - тим швидше відпаде потреба у роботі над безпековими зобовязаннями
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13.11.2023 16:52 Ответить
Наразі більш актуальним є як би з війною покінчити, так як набуття цих членств в першу чергу залежить від того.
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13.11.2023 17:38 Ответить
Кіпр прийняли до ЄС фактично у стані війни
Україні у складі ЄС було б значно легше закінчити війну
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13.11.2023 17:42 Ответить
то чого:

- Хранція перестала передавати озброєння зі складів (це сказав Лекорно);
- Польща перестала передавати озброєння;
- Словаччина ...
- Блокують 500 млн (******) на зброю, і всім норм;
- Обіцяли 1 млн ***********, зараз застигли на 300к, і всім норм.

це точно не втома?
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13.11.2023 17:37 Ответить
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню «Ми збираємося перейти від логіки продажів, що ґрунтуються на наших запасах, до логіки промислового партнерства»
Україна і Франція підписали 20 угод на виробництво зброї
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13.11.2023 18:00 Ответить
Так ЄС чекає закінчення війни і їм байдуже на яких умовах закінчиться війна
А все тому що Україна ще не є в ЄС
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13.11.2023 18:03 Ответить
Байден теж саме казав, ,,.......!
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13.11.2023 18:22 Ответить
Не устанем обещать, обещаем!💯
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13.11.2023 23:00 Ответить
 
 