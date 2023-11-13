С начала вторжения в Авдеевке погибли более 150 мирных жителей, - глава ГВА Барабаш

С 24 февраля 2022 года в Авдеевке погибли 154 мирных жителя, среди них один ребенок.

Об этом в интервью Укринформу сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, сообщает Цензор.НЕТ.

"С начала полномасштабного вторжения подтверждено количество людей, которые остаются под завалами. Мы пока не подаем их как погибших, потому что тел еще нет. Известно, что под завалами находятся шесть человек, двое из них – еще с мая", - рассказал Барабаш.

В общей сложности, по его данным, в Авдеевке с 24 февраля 2022 года погибли 154 гражданских человека, среди них один ребенок.

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