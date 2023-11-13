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С начала вторжения в Авдеевке погибли более 150 мирных жителей, - глава ГВА Барабаш

авдіївка

С 24 февраля 2022 года в Авдеевке погибли 154 мирных жителя, среди них один ребенок.

Об этом в интервью Укринформу сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, сообщает Цензор.НЕТ.

"С начала полномасштабного вторжения подтверждено количество людей, которые остаются под завалами. Мы пока не подаем их как погибших, потому что тел еще нет. Известно, что под завалами находятся шесть человек, двое из них – еще с мая", - рассказал Барабаш.

В общей сложности, по его данным, в Авдеевке с 24 февраля 2022 года погибли 154 гражданских человека, среди них один ребенок.

Читайте также: Находящиеся в укрытии АКХЗ жители Авдеевки не соглашаются на эвакуацию, - начальник ГВА Барабаш

Автор: 

боевые действия (4423) Авдеевка (2444)


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Україна, так, потребує
але влада зробила все, щоб з 01,12,2023 Ви не могли нам допомагати.
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13.11.2023 17:41 Ответить
А що ці ждуни робили у фронтовому місті?
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13.11.2023 20:46 Ответить
 
 