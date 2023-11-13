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В декабре ЕС отправит в Киев миссию для обсуждения обязательств по безопасности для Украины

єс

В начале декабря Европейский Союз планирует направитьв Киев миссию для обсуждения предложения ЕС по обязательствам в сфере безопасности для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

"Вы знаете, что европейские лидеры поручили мне задачу на последнем Европейском совете сконструировать обязательства по безопасности от ЕС Украине. Мы работаем над этим со странами-членами. В начале месяца я направлю миссию в Украину, чтобы обсудить наше предложение с украинцами", – сказал Боррель.

Он добавил, что "был бы счастлив" сам посетить Киев, если будет иметь возможность.

"Но в любом случае, мой заместитель по вопросам безопасности и обороны приедет в Украину с презентацией предложений, которые страны-члены еще обсуждают", – отметил глава европейской дипломатии, добавив, что лидеры ЕС будут дискутировать на эту тему на заседании в декабре.

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Автор: 

безопасность (1120) Евросоюз (17328) гарантия (154)


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Топ комментарии
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Опа, підготовка до мирних домовленостій
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13.11.2023 18:55 Ответить
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Візит офіційний візит Єрмака в США є прямим актом передачі конституційних обов'язків президента України, що передбачено лише в випадку його смерті, недієздатності, або звільнення в результаті імпічменту. Фактично - це акт державного перевороту.
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13.11.2023 19:13 Ответить
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Візит Єрмака в США терміново починають маскувати наспіх створеною делегацією віце-прем'єра Свириденко. Анекдот в тому, що Свириденко в США теж ніхто не посилав і розпорядження про відрядження станом на

09-00 ‎13.‎11.‎2023 по Кабінету міністрів відсутнє. В розкладі держсекретаря США Блінкена немає ніякої "делегації", є лише Єрмак.
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13.11.2023 19:14 Ответить
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13.11.2023 18:43 Ответить
На початку грудня Європейський Союз планує направити до Києва місію для обговорення пропозиції ЄС щодо зобов'язань у сфері безпеки для України.(план куйла, подібний до Будапештської афери міжнародних аферистів,котрі обіцяли Україні НЕДОТОРКАНІСТЬ МІЖНАРОДНО ВИЗНАНИХ ГРАНИЦЬ
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13.11.2023 18:46 Ответить
Сьогодні сестра про допомогу на дрова написала. Шмигаль гучно прокукурікав, а віз з місця не зрушився. Видно дрова таки для камінів Конча Заспа
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13.11.2023 18:48 Ответить
Опа, підготовка до мирних домовленостій
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13.11.2023 18:55 Ответить
Теж так думаю , , але все одно зима буде важкою, особливо у нас на Донбасі ....
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13.11.2023 19:03 Ответить
Прошу до себе.
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13.11.2023 20:24 Ответить
Нi , дякую я ждун , жду коли ЕС прийде к нам )
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13.11.2023 20:30 Ответить
Знову ящики
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13.11.2023 20:34 Ответить
)
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13.11.2023 20:42 Ответить
Візит офіційний візит Єрмака в США є прямим актом передачі конституційних обов'язків президента України, що передбачено лише в випадку його смерті, недієздатності, або звільнення в результаті імпічменту. Фактично - це акт державного перевороту.
показать весь комментарий
13.11.2023 19:13 Ответить
Візит Єрмака в США терміново починають маскувати наспіх створеною делегацією віце-прем'єра Свириденко. Анекдот в тому, що Свириденко в США теж ніхто не посилав і розпорядження про відрядження станом на

09-00 ‎13.‎11.‎2023 по Кабінету міністрів відсутнє. В розкладі держсекретаря США Блінкена немає ніякої "делегації", є лише Єрмак.
показать весь комментарий
13.11.2023 19:14 Ответить
 
 