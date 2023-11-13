В декабре ЕС отправит в Киев миссию для обсуждения обязательств по безопасности для Украины
В начале декабря Европейский Союз планирует направитьв Киев миссию для обсуждения предложения ЕС по обязательствам в сфере безопасности для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.
"Вы знаете, что европейские лидеры поручили мне задачу на последнем Европейском совете сконструировать обязательства по безопасности от ЕС Украине. Мы работаем над этим со странами-членами. В начале месяца я направлю миссию в Украину, чтобы обсудить наше предложение с украинцами", – сказал Боррель.
Он добавил, что "был бы счастлив" сам посетить Киев, если будет иметь возможность.
"Но в любом случае, мой заместитель по вопросам безопасности и обороны приедет в Украину с презентацией предложений, которые страны-члены еще обсуждают", – отметил глава европейской дипломатии, добавив, что лидеры ЕС будут дискутировать на эту тему на заседании в декабре.
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