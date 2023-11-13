Российские сообщения о "перегруппировке" на левом берегу Херсона являются частью ведения боевых действий, - ОК "Південь"
Сообщение российской пропаганды о "перегруппировке" войск на левом берегу Херсонщины - это вражеский "вброс", являющийся частью ведения боевых действий.
Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Херсонщина для россиян с начала полномасштабного вторжения была зоной принятия непростых решений. Сегодня нужно понимать, что такие информационные вбросы - это тоже элементы ведения боевых действий. Враг замеряет нашу устойчивость, готовность противодействовать и готовность среагировать на то, как он ведет себя. Мы не позволяем им диктовать свои условия, продолжаем действовать по собственному плану", – отметила она.
Гуменюк добавила, что украинские Силы обороны ведут боевые действия разными способами. В основном это контрбатарейная борьба – украинские военные продолжают выбивать россиян с тех позиций, которые позволяют им пока обстреливать правый берег. Также украинские защитники продолжают борьбу, направленную и на уничтожение авиационного потенциала врага.
По ее словам, есть еще ряд боевых действий, которые не обсуждаются именно для того, чтобы у врага была повышена нервозность, повышено морально-психологическое расстройство.
"Такое состояние российской армии нас удовлетворяет", - резюмировала Гуменюк.
Напомним, ранее в Минобороны России заявили, что "оценив ситуацию", решено "перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от г. Днепр".
Однако впоследствии минобороны страны-оккупанта назвало провокацией это сообщение.
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Информация об отходе свинопсячих войск "на более выгодные позиции" в Херсонской области является проверкой реакции
как рассказывает наш источник в оперативной группировке "Днепр" (об уровне достоверности решайте сами) - планы отхода действительно есть, они на завершающей стадии, в случае если "ситуация в ближайшее время не изменится"
планов несколько, но ни один пока окончательно не утвержден
уже понятно, что с левого берега выбить нас не получится, хоть и утюжат "новые позиции" авиабомбами конкретно
проблема заключается в безуспешных штурмах и больших потерях в районе н.п Крынки как 810-ой пехоты (перетянутой сюда с Энергодара), так и десантников 328 дшп, которые были сюда перетянуты после боевого
сглатыванияслаживания с Востока
так, недавно десантники заехали в Новую Маячку, и ринулись штурмовать позиции в сторону Крынок
до самих Крынок из несколько сотень тел дошло пару десятков, все остальные лягли от касеток
проигранная контрбатарейная борьба а также отсутствие противодействия злым фпвшникам на юге заставляет командование принимать непопулярные решения
а вот какие они будут - только время покажет
во всяком случае - наши задачи не поменялись, а реакцию своего "общества" у них получилось проверить