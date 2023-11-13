Российские сообщения о "перегруппировке" на левом берегу Херсона являются частью ведения боевых действий, - ОК "Південь"

Сообщение российской пропаганды о "перегруппировке" войск на левом берегу Херсонщины - это вражеский "вброс", являющийся частью ведения боевых действий.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Херсонщина для россиян с начала полномасштабного вторжения была зоной принятия непростых решений. Сегодня нужно понимать, что такие информационные вбросы - это тоже элементы ведения боевых действий. Враг замеряет нашу устойчивость, готовность противодействовать и готовность среагировать на то, как он ведет себя. Мы не позволяем им диктовать свои условия, продолжаем действовать по собственному плану", – отметила она.

Гуменюк добавила, что украинские Силы обороны ведут боевые действия разными способами. В основном это контрбатарейная борьба – украинские военные продолжают выбивать россиян с тех позиций, которые позволяют им пока обстреливать правый берег. Также украинские защитники продолжают борьбу, направленную и на уничтожение авиационного потенциала врага.

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По ее словам, есть еще ряд боевых действий, которые не обсуждаются именно для того, чтобы у врага была повышена нервозность, повышено морально-психологическое расстройство.

"Такое состояние российской армии нас удовлетворяет", - резюмировала Гуменюк.

Напомним, ранее в Минобороны России заявили, что "оценив ситуацию", решено "перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от г. Днепр".

Однако впоследствии минобороны страны-оккупанта назвало провокацией это сообщение.