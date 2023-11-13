Боррель: ЕС не отказался от цели обеспечить Украину миллионом снарядов до марта 2024 года

Евросоюз не отказался от цели поставить Украине к марту 2024 года 1 млн артиллерийских боеприпасов. Киев уже получил около 300 тысяч снарядов.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это все еще наша цель", - заявил он.

Он напомнил, что Евросоюз завершил первую часть плана поставок - из имеющихся европейских арсеналов. По оценкам Борреля, при реализации этих мер ЕС выделил для Киева примерно 300 тыс. снарядов.

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Боррель пояснил, что теперь речь идет о производстве снарядов и соответственно об увеличении их выпуска в ЕС. Однако он допустил возможность того, что ЕС не успеет произвести в намеченные сроки оставшиеся 700 тыс. снарядов.

Напомним, в минувшую пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: Европейская служба внешних связей сообщила странам ЕС о небольшой вероятности того, что удастся выполнить обязательство поставить Украине до марта 2024 года 1 млн артиллерийских боеприпасов.