Боррель: ЕС не отказался от цели обеспечить Украину миллионом снарядов до марта 2024 года
Евросоюз не отказался от цели поставить Украине к марту 2024 года 1 млн артиллерийских боеприпасов. Киев уже получил около 300 тысяч снарядов.
Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это все еще наша цель", - заявил он.
Он напомнил, что Евросоюз завершил первую часть плана поставок - из имеющихся европейских арсеналов. По оценкам Борреля, при реализации этих мер ЕС выделил для Киева примерно 300 тыс. снарядов.
Боррель пояснил, что теперь речь идет о производстве снарядов и соответственно об увеличении их выпуска в ЕС. Однако он допустил возможность того, что ЕС не успеет произвести в намеченные сроки оставшиеся 700 тыс. снарядов.
Напомним, в минувшую пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: Европейская служба внешних связей сообщила странам ЕС о небольшой вероятности того, что удастся выполнить обязательство поставить Украине до марта 2024 года 1 млн артиллерийских боеприпасов.
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