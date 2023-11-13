За сутки произошло 50 боевых столкновений, враг вел штурмовые действия на 7 направлениях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18.00 13.11.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Продолжаются 628 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. За сутки произошло 50 боевых столкновений.

Всего враг нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории россии, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Тимоновичи, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Бунякино, Могрица, Грабовское, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Старица, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 6 атак. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Первомайское и Копанки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного, Выемки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отбиты 11 атак. Противник нанес авиационный удар вблизи Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области.

Читайте также: Оккупанты в течение суток нанесли 7 ракетных и 34 авиационных удара, - Генштаб

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Новокалинового, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 8 атак. Нанес авиационные удары в районах Новобахмутовки и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Бердичи, Авдеевка, Опытное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 15 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы Донецкой области. Кроме того, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Урожайное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Работино Запорожской области, где наши защитники отбили 4 атаки противника. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоданиловка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

Также читайте: В течение 12 ноября авиация и артиллерия ВСУ поразили 6 районов сосредоточения оккупантов и 3 склада боеприпасов, - Генштаб

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Ивановка Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Берислав, Антоновка, Зеленовка, Огромное Херсонской области и город Херсон.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пунктам управления, 4 артиллерийским средствам, 1 средству противовоздушной обороны и 1 другим важным целям противника", - сообщили в Генштабе.