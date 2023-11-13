В Авдеевке остались два врача и четыре медсестры и более 1,5 тыс. гражданских, - глава ГВА Барабаш

В Авдеевке Донецкой области остаются два врача и четыре медицинские сестры. Больница постоянно под обстрелами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Больница (в Авдеевке. – Ред.) постоянно под обстрелами. В городе остаются два врача и четыре медицинские сестры. Они, конечно, оказывают помощь, которую могут в этих условиях, и это очень сложно делать... По состоянию на начало ноября в Авдеевке оставались 1571 человек, но это без учета 16 заводчан, которых 7 ноября эвакуировали из Авдеевского коксохимзавода", - сказал Барабаш.

Он также отметил, что на сегодняшний день в городе остался один магазин, хотя до этого военного обострения (до 10 октября 2023 года. – Ред.) было шесть.

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"Захватчики специально били по магазинам и разрушили три из них буквально за три дня. Просто в фундамент разнесли. Еще два просто закрылись, потому что их тоже обстреливали очень сильно", - объяснил начальник ГВА.

Он также проинформировал, что сейчас очень многие в Авдеевке записываются на эвакуацию, видя, что, к сожалению, ситуация ухудшается, и также понимают, что впереди – зима.