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В Авдеевке остались два врача и четыре медсестры и более 1,5 тыс. гражданских, - глава ГВА Барабаш

авдіївка

В Авдеевке Донецкой области остаются два врача и четыре медицинские сестры. Больница постоянно под обстрелами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Больница (в Авдеевке. – Ред.) постоянно под обстрелами. В городе остаются два врача и четыре медицинские сестры. Они, конечно, оказывают помощь, которую могут в этих условиях, и это очень сложно делать... По состоянию на начало ноября в Авдеевке оставались 1571 человек, но это без учета 16 заводчан, которых 7 ноября эвакуировали из Авдеевского коксохимзавода", - сказал Барабаш.

Он также отметил, что на сегодняшний день в городе остался один магазин, хотя до этого военного обострения (до 10 октября 2023 года. – Ред.) было шесть.

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"Захватчики специально били по магазинам и разрушили три из них буквально за три дня. Просто в фундамент разнесли. Еще два просто закрылись, потому что их тоже обстреливали очень сильно", - объяснил начальник ГВА.

Он также проинформировал, что сейчас очень многие в Авдеевке записываются на эвакуацию, видя, что, к сожалению, ситуация ухудшается, и также понимают, что впереди – зима.

Автор: 

врачи (1518) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+5
Не виключаю що більшість з них можуть бути "ждуни".
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13.11.2023 20:44 Ответить
+2
"Загарбники спеціально били по магазинах і зруйнували три з них буквально за три дні. Просто до фундаменту рознесли"

Цікаво, це ж хтось з місцевих всі магазини видав загарбникам. Щоб що? Щоб йому самому не було де купувати їжу?
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13.11.2023 19:57 Ответить
+1
Взяти бескоштовно з розбитого можна тільки 1 раз. А далі що?
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13.11.2023 21:29 Ответить
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"Загарбники спеціально били по магазинах і зруйнували три з них буквально за три дні. Просто до фундаменту рознесли"

Цікаво, це ж хтось з місцевих всі магазини видав загарбникам. Щоб що? Щоб йому самому не було де купувати їжу?
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13.11.2023 19:57 Ответить
Може вони ці магазини в карти програли
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13.11.2023 20:13 Ответить
Ні. для того щоб НЕ купувати. А просто брати безкоштовно з розбитого магазину.
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13.11.2023 20:42 Ответить
Взяти бескоштовно з розбитого можна тільки 1 раз. А далі що?
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13.11.2023 21:29 Ответить
А далі як в анекдоті:

- Де ви берете гроші?
- В шухляді
- А хто їх туди кладе?
- Жінка
- А де вона бере гроші?
- Я їй даю
- А ви де берете?
- Ну я ж вже казав...
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13.11.2023 21:31 Ответить
А далі ніхто не думає. Взяв, випив. возрадувався. Бачив особисто як перли лантухи з розграбованих магазинів в Ірпені. Ми якраз йшли вже до розбитого мосту в Романовку та запитували дорогу. Якраз пару раз в таких. Вони веселі. А що, така лафа. Казали, ми не збираємось евакуйовуватись. Ми місцеві, нас ніхто не буде чіпати. А, думаю, насправді стимулом було - де ще ми такого життя набудемо. Магазини великі, а нас небагато залишилось.
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13.11.2023 21:49 Ответить
Якісь подьонки, а не люди...мабуть таки не всі ми Homo Sapiens...
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13.11.2023 22:30 Ответить
Не виключаю що більшість з них можуть бути "ждуни".
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13.11.2023 20:44 Ответить
100 %. Ждуть "своїх". А коли ми відіб'ємо місто, будуть наводити ракети.
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13.11.2023 23:04 Ответить
З прифронтової зони треба примусово евакуювати усіх цивільних, які не виконують певні функції. Заборонена зона. Посилання на Конституцією та права людини марні, воєнний стан передбачає обмеження прав.
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13.11.2023 22:37 Ответить
 
 