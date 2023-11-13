В Авдеевке остались два врача и четыре медсестры и более 1,5 тыс. гражданских, - глава ГВА Барабаш
В Авдеевке Донецкой области остаются два врача и четыре медицинские сестры. Больница постоянно под обстрелами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
"Больница (в Авдеевке. – Ред.) постоянно под обстрелами. В городе остаются два врача и четыре медицинские сестры. Они, конечно, оказывают помощь, которую могут в этих условиях, и это очень сложно делать... По состоянию на начало ноября в Авдеевке оставались 1571 человек, но это без учета 16 заводчан, которых 7 ноября эвакуировали из Авдеевского коксохимзавода", - сказал Барабаш.
Он также отметил, что на сегодняшний день в городе остался один магазин, хотя до этого военного обострения (до 10 октября 2023 года. – Ред.) было шесть.
"Захватчики специально били по магазинам и разрушили три из них буквально за три дня. Просто в фундамент разнесли. Еще два просто закрылись, потому что их тоже обстреливали очень сильно", - объяснил начальник ГВА.
Он также проинформировал, что сейчас очень многие в Авдеевке записываются на эвакуацию, видя, что, к сожалению, ситуация ухудшается, и также понимают, что впереди – зима.
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Цікаво, це ж хтось з місцевих всі магазини видав загарбникам. Щоб що? Щоб йому самому не було де купувати їжу?
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- Жінка
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- Я їй даю
- А ви де берете?
- Ну я ж вже казав...