Игнат утверждает, что обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии еще не начиналось

Украинские пилоты еще не начинали обучение на F-16, румынский центр подготовки в городе Фетешть до сих пор строится.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире ток-шоу "На часі", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Никакой учебы не начинается в Румынии", - заявил он.

По поводу центра обучения, Игнат объяснил, что сейчас он только строится.

"О центре: иногда заявления иностранных партнеров нужно рассматривать под другим углом. Вот передали Нидерланды 5 самолетов. Они передали первую партию в будущий центр, который строится, там фундамент только залили, насколько мне известно. Есть там взлетно-посадочная полоса, но пока никакой речи об обучении украинских пилотов не идет", - пояснил спикер.

Напомним, сегодня DW писало, что на военно-воздушной базе Фетешти в Румынии началось обучение украинских пилотов на истребителях F-16.