Игнат утверждает, что обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии еще не начиналось
Украинские пилоты еще не начинали обучение на F-16, румынский центр подготовки в городе Фетешть до сих пор строится.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире ток-шоу "На часі", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Никакой учебы не начинается в Румынии", - заявил он.
По поводу центра обучения, Игнат объяснил, что сейчас он только строится.
"О центре: иногда заявления иностранных партнеров нужно рассматривать под другим углом. Вот передали Нидерланды 5 самолетов. Они передали первую партию в будущий центр, который строится, там фундамент только залили, насколько мне известно. Есть там взлетно-посадочная полоса, но пока никакой речи об обучении украинских пилотов не идет", - пояснил спикер.
Напомним, сегодня DW писало, что на военно-воздушной базе Фетешти в Румынии началось обучение украинских пилотов на истребителях F-16.
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Тому якщо Маск так робить, значить ця група людей заінтересована уже в співраці з рашею...
Так само вони є спонсорами партій на виборах і через систему лобіювання впливають на політику...
Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат Джерело:
Или это обучение началось где то еще, не в Румынии?
"...
релігія не дозволяє?
Такий графік потрібно передати кацапам