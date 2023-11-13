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Игнат утверждает, что обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии еще не начиналось

f-16

Украинские пилоты еще не начинали обучение на F-16, румынский центр подготовки в городе Фетешть до сих пор строится.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире ток-шоу "На часі", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Никакой учебы не начинается в Румынии", - заявил он.

По поводу центра обучения, Игнат объяснил, что сейчас он только строится.

"О центре: иногда заявления иностранных партнеров нужно рассматривать под другим углом. Вот передали Нидерланды 5 самолетов. Они передали первую партию в будущий центр, который строится, там фундамент только залили, насколько мне известно. Есть там взлетно-посадочная полоса, но пока никакой речи об обучении украинских пилотов не идет", - пояснил спикер.

Напомним, сегодня DW писало, что на военно-воздушной базе Фетешти в Румынии началось обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Автор: 

Румыния (1126) обучение (541) Игнат Юрий (617) F-16 (571)


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Топ комментарии
+6
Як казав Ізраїль - У нас нема ядерної бімби, але, якщо знадобиться, то використаємо не вагаючись
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13.11.2023 20:32 Ответить
+6
Устроили тут ромашку - почали-не почали...
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13.11.2023 20:38 Ответить
+3
Зелені усе спеціально затягують. Допоки там розпочнеться навчання у нас буде сомалі.
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13.11.2023 20:27 Ответить
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Ігнат, іноді краще жувати Орбіт - зуби цілішими будуть....
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13.11.2023 20:27 Ответить
ситуация аля как с кинжалом,мы ниче такого не сбивали,а потом через неделю сказали что все таки сбили
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13.11.2023 20:30 Ответить
Iгнат реркрут-менеджер повiтряних сил у новому гаслi, вiн не може помилятись!)...
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13.11.2023 20:47 Ответить
*тьфу, юбздист-консультант...
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13.11.2023 20:50 Ответить
Зелені усе спеціально затягують. Допоки там розпочнеться навчання у нас буде сомалі.
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13.11.2023 20:27 Ответить
Як казав Ізраїль - У нас нема ядерної бімби, але, якщо знадобиться, то використаємо не вагаючись
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13.11.2023 20:32 Ответить
а що там з Fitterом? зюясувалося вже?
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13.11.2023 20:38 Ответить
Устроили тут ромашку - почали-не почали...
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13.11.2023 20:38 Ответить
Туман війни. Щоб росіян заплутати.
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13.11.2023 20:39 Ответить
Там Маск вже відкрито продався росіянам - буде в них на конференції по штучному інтелекту виступати. Уряду США потрібно за ним слідкувати на 300 відсотків. Хтозна скільки військових напрацювань він зіл'є росіянам.
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13.11.2023 20:41 Ответить
В штатах так не працює як ви собі уявляєте....Вся компанія Тесла збудована на урядових, кредитах... за Маском стоять серйозні дядьки інвестори... Чи думаєте хтось хлопаці з ЮАР в США дозволив б твітер купити, супутники запускати... І ці серйозні люди делегують своїх представників в ФРС.. щоб ви розуміли їх вплив на політику і економіку...

Тому якщо Маск так робить, значить ця група людей заінтересована уже в співраці з рашею...

Так само вони є спонсорами партій на виборах і через систему лобіювання впливають на політику...
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13.11.2023 21:24 Ответить
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13.11.2023 20:49 Ответить
Українські військові уже проходять навчання на американських винищувачах F-16 у повітрі. Навчання "просувається згідно з планом".

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат Джерело:

Или это обучение началось где то еще, не в Румынии?
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13.11.2023 20:50 Ответить
Началось. В Румынии, как я понял, будет готовится следующая группа.
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13.11.2023 20:57 Ответить
Дракула шас даст кизды всем пересмешникам...
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13.11.2023 21:03 Ответить
То він пошуткував !
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13.11.2023 21:28 Ответить
А в кінці свого посилання прочитати

"...

релігія не дозволяє?
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13.11.2023 22:43 Ответить
Не заметил. Спасибо. Просто по этой теме столько информации, различных опровержений, что можно запутаться.
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13.11.2023 22:58 Ответить
Головне - аби русню заплутати!
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13.11.2023 23:12 Ответить
https://t.me/voynareal/76978 Суспільне показали польоти на винищувачах F-16 на військово-повітряній базі у румунському місті Фетешть
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13.11.2023 21:02 Ответить
"Там незабаром планують розпочати навчання українських льотчиків."
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13.11.2023 23:02 Ответить
Може вони ще й не народилися...
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13.11.2023 21:02 Ответить
судячи по Гнату, Україна не отримає ці літаки. Ігнат ,як і вся "зелень" шифрується
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13.11.2023 21:03 Ответить
в США говорят что наши пилоты быстро осваивают Ф16
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13.11.2023 21:08 Ответить
Россия запустила две группы ударных БПЛА - Воздушные силы
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13.11.2023 21:15 Ответить
І ми ще перегони виборів президента не почали.
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13.11.2023 21:26 Ответить
по понеділках - не починали, у вівторок- розпочали підготовку, в середу - політали, четвер -відпочинок після "політали", в пятницю - підготовка до вихідних, субота, неділя - вихідні.

Такий графік потрібно передати кацапам
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13.11.2023 23:07 Ответить
 
 