Залужный обсудил ситуацию на фронте и потребности ВСУ с председателем Объединенного комитета начштабов США Брауном

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.

"Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. В то же время Вооруженные Силы Украины продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике", - написал Залужный.

Собеседники обсудили планы ВСУ на зимний период и отдельно остановились на неотложных нуждах украинского войска: снаряды, средства противовоздушной обороны и БПлА. Также обсуждался вопрос подготовки украинских военнослужащих и восстановление боеспособности подразделений.

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