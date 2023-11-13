Залужный обсудил ситуацию на фронте и потребности ВСУ с председателем Объединенного комитета начштабов США Брауном
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.
"Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. В то же время Вооруженные Силы Украины продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике", - написал Залужный.
Собеседники обсудили планы ВСУ на зимний период и отдельно остановились на неотложных нуждах украинского войска: снаряды, средства противовоздушной обороны и БПлА. Также обсуждался вопрос подготовки украинских военнослужащих и восстановление боеспособности подразделений.
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Цікаво:
1. Що скаже данілов про "туристів", які не можуть представляти Україну по відношенню до дєрьмака?
2. Якого біса найверховніший завгосп, який навіть не є радником Президента (і взагалі очолює неконституційну структуру) кудись їздить і щось патякає?
3. Хто обирав цього ларьочніка і делегував йому права озвучувати вимоги народу України?
В мене ще багато питань до зеленої шмарклі (стосовно надання необмежених повноважень дєрьмаку), а ще більше до тих, хто привів цих покидьків до влади: ще сміються, гірше не стало, різниці не бачать?
Ну і ще 100500 (приюдизно) є, але ж ніхто з них не надасть відповіді, на жаль...
Візит Єрмака в США терміново починають маскувати наспіх створеною делегацією віце-прем'єра Свириденко. Анекдот в тому, що Свириденко в США теж ніхто не посилав і розпорядження про відрядження станом на
09-00 13.11.2023 по Кабінету міністрів відсутнє. В розкладі держсекретаря США Блінкена немає ніякої "делегації", є лише Єрмак.
https://www.state.gov/public-schedule-november-13-2023/
На "зустріч" з "делегацією" в 7-00 по м.ч. зігнали працівників посольства під виглядом "української діаспори".
а тепер не по темі:
Датская корпорация Carlsberg пригрозила России международным судом в случае неудачи переговоров о возмещении убытков в размере 71 млрд рублей из-за срыва продажи активов компании «Балтика».
Покупателем завода, по словам источника, должна была стать Arnest Group, которая производит средства для борьбы с насекомыми «Дихлофос» и лак для волос «Прелесть».
В августе Arnest Group уже купила российский бизнес голландской Heineken за символическую сумму в один евро,
-- США почали переглядати своє ставлення до Зеленського. Він стверджує, що американська адміністрація тепер більше схильна підтримувати Залужного, ніж Зеленського.
-- Мухачов також стверджує, що Зеленський та його оточення намагаються приховати ці зміни від українського народу. Він вказує на те, що українські ЗМІ, які контролюються офісом Єрмака, поширюють дезінформацію про ці зміни.
Теперь учения проходят так, чтобы максимально приблизить бойцов к условиям на фронте: суровые условия боя и действиям в холодной и шумной обстановке без сна. Тренировочные сценарии включают в себя внезапные ночные атаки, использование дронов для имитации угроз с воздуха, а также штурм окопов и борьбу в городских условиях.