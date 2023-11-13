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Новости Война
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Залужный обсудил ситуацию на фронте и потребности ВСУ с председателем Объединенного комитета начштабов США Брауном

браун,залужний

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.

"Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. В то же время Вооруженные Силы Украины продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике", - написал Залужный.

Собеседники обсудили планы ВСУ на зимний период и отдельно остановились на неотложных нуждах украинского войска: снаряды, средства противовоздушной обороны и БПлА. Также обсуждался вопрос подготовки украинских военнослужащих и восстановление боеспособности подразделений.

Читайте также: У Зеленского и Залужного единая позиция – победить в войне, - Ермак. ВИДЕО

Автор: 

США (27316) Залужный Валерий (661) Чарльз Браун (29)


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Топ комментарии
+11
Поважаю цього дядька! "Респект і уважуха", пане Генерал! Дай Боже тобі таких саме сталевих нервів у протистоянні з дєрьмаківщиною, як і твоя сталева воля та бажання Перемоги!
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13.11.2023 22:05 Ответить
+8
Зе шобла буде в гніві бо як же ж найвиличнівіший л((П)ідор ********** не в темі з козирє
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13.11.2023 22:05 Ответить
+8
Так "козир" поїхава до США, а тут такий превентивний удар!
Цікаво:
1. Що скаже данілов про "туристів", які не можуть представляти Україну по відношенню до дєрьмака?
2. Якого біса найверховніший завгосп, який навіть не є радником Президента (і взагалі очолює неконституційну структуру) кудись їздить і щось патякає?
3. Хто обирав цього ларьочніка і делегував йому права озвучувати вимоги народу України?

В мене ще багато питань до зеленої шмарклі (стосовно надання необмежених повноважень дєрьмаку), а ще більше до тих, хто привів цих покидьків до влади: ще сміються, гірше не стало, різниці не бачать?
Ну і ще 100500 (приюдизно) є, але ж ніхто з них не надасть відповіді, на жаль...
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13.11.2023 22:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зе шобла буде в гніві бо як же ж найвиличнівіший л((П)ідор ********** не в темі з козирє
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13.11.2023 22:05 Ответить
Так "козир" поїхава до США, а тут такий превентивний удар!
Цікаво:
1. Що скаже данілов про "туристів", які не можуть представляти Україну по відношенню до дєрьмака?
2. Якого біса найверховніший завгосп, який навіть не є радником Президента (і взагалі очолює неконституційну структуру) кудись їздить і щось патякає?
3. Хто обирав цього ларьочніка і делегував йому права озвучувати вимоги народу України?

В мене ще багато питань до зеленої шмарклі (стосовно надання необмежених повноважень дєрьмаку), а ще більше до тих, хто привів цих покидьків до влади: ще сміються, гірше не стало, різниці не бачать?
Ну і ще 100500 (приюдизно) є, але ж ніхто з них не надасть відповіді, на жаль...
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13.11.2023 22:14 Ответить
Не виключено, що після вбивства Залужного друга ,до роботи (розслідування) взялися американські,та де які інші спец.служби, які можуть вийти на рашистську агентуру при "ззеденті" .Поїхав "прозундувати" ситуацію, а за одно і можливе "прикриття" агентури
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13.11.2023 22:46 Ответить
13.‎11.‎2023 один з дописувачів ЦН виклав це-

Візит Єрмака в США терміново починають маскувати наспіх створеною делегацією віце-прем'єра Свириденко. Анекдот в тому, що Свириденко в США теж ніхто не посилав і розпорядження про відрядження станом на
09-00 ‎13.‎11.‎2023 по Кабінету міністрів відсутнє. В розкладі держсекретаря США Блінкена немає ніякої "делегації", є лише Єрмак.
https://www.state.gov/public-schedule-november-13-2023/
На "зустріч" з "делегацією" в 7-00 по м.ч. зігнали працівників посольства під виглядом "української діаспори".
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13.11.2023 23:30 Ответить
Поважаю цього дядька! "Респект і уважуха", пане Генерал! Дай Боже тобі таких саме сталевих нервів у протистоянні з дєрьмаківщиною, як і твоя сталева воля та бажання Перемоги!
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13.11.2023 22:05 Ответить
Найкращі вітання пану Генералу !

а тепер не по темі:
Датская корпорация Carlsberg пригрозила России международным судом в случае неудачи переговоров о возмещении убытков в размере 71 млрд рублей из-за срыва продажи активов компании «Балтика».
Покупателем завода, по словам источника, должна была стать Arnest Group, которая производит средства для борьбы с насекомыми «Дихлофос» и лак для волос «Прелесть».
В августе Arnest Group уже купила российский бизнес голландской Heineken за символическую сумму в один евро,
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13.11.2023 22:09 Ответить
Я тобі так скажу Кальсберг груп той актив був тягарем … але русачків то маст бі нагнути
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13.11.2023 22:12 Ответить
кацапів за реально бандитизм із майном іноземних компаній треба ви...ти та висушити
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13.11.2023 22:24 Ответить
Світом визнаний воїн-полководець у війні з рашистами повинен ще витрачати свої сили , розум, хитрість, відвагу на ZVOрашистських гнид, вибраних РІДНИМИ ГЕНЕРАЛУ УКРАЇНЦЯМИ до влади - чи це не найстрашніші роки випробувань для України
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13.11.2023 22:11 Ответить
Саме так , Наталко , але ми мусимо і це пережити 🙁
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13.11.2023 22:14 Ответить
Оце дiло...
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13.11.2023 22:13 Ответить
Назар Мухачов, головний редактор газети "Сурми"
-- США почали переглядати своє ставлення до Зеленського. Він стверджує, що американська адміністрація тепер більше схильна підтримувати Залужного, ніж Зеленського.
-- Мухачов також стверджує, що Зеленський та його оточення намагаються приховати ці зміни від українського народу. Він вказує на те, що українські ЗМІ, які контролюються офісом Єрмака, поширюють дезінформацію про ці зміни.
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13.11.2023 22:20 Ответить
Кількість кротів в зешоблії зашкалює
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13.11.2023 23:00 Ответить
Єрмака можна зафіксувати у США.
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14.11.2023 07:32 Ответить
Цим навласам пофіг ще побачити мапет щоу від влади
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13.11.2023 22:33 Ответить
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13.11.2023 22:31 Ответить
Шо, вже зешобла не має претензій до Залужного?
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13.11.2023 22:59 Ответить
На учениях во Франции украинских военных приучают к запаху смерти, разбрасывая трупы животных в окопах, - https://www.politico.eu/article/in-rural-france-ukrainians-build-real-trenches-in-mock-villages/ Politico

Теперь учения проходят так, чтобы максимально приблизить бойцов к условиям на фронте: суровые условия боя и действиям в холодной и шумной обстановке без сна. Тренировочные сценарии включают в себя внезапные ночные атаки, использование дронов для имитации угроз с воздуха, а также штурм окопов и борьбу в городских условиях.
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13.11.2023 23:14 Ответить
 
 