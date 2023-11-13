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Кулеба: Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться в начале 2024 года

кулеба

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться в начале следующего года, но сначала "в широком смысле", не в первый же месяц.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что "переговоры вряд ли начнутся на Рождество", поскольку в Европе принято с 20-го числа праздновать и уходить в отпуск.

"Мы говорим о начале переговоров непосредственно уже в начале следующего года. Но "в начале" в широком понимании, а не в первый месяц", - рассказал Кулеба.

При этом он подчеркнул, что есть четкое понимание временных рамок, когда для переговоров будет "самый первый случай".

"Намек содержится в решении самой Европейской комиссии, где написано, что до марта Европейская комиссия представит еще один отчет про выполнение Украиной тех пожеланий, которые содержатся в нынешнем отчете. Поэтому это ориентир, но и намек со стороны самой Европейской комиссии", - добавил Кулеба.

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Автор: 

членство в ЕС (1075) Евросоюз (17328) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
Ага поляки, словаки і мадяри покажуть нам ЄС...
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13.11.2023 22:40 Ответить
+4
від "зелених" це така ж сама куйня ,як і з F-16.3,14стуни ,як правило самі себе тішуть, а також втішають слухачів і прихильників "зеленого" 3,14стєжу
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13.11.2023 22:51 Ответить
+3
Цирк Шапіто на марші...Сотні тисяч загиблих, мільйони біженців, тисячі зруйнованих будинків, стерті вщент села і міста, а Шапіто новинки і відосики обнадійливі плодить щодня про ЄС, про відбудуємо... Шваль квартальна!
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14.11.2023 08:04 Ответить
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13.11.2023 22:29 Ответить
читаю як орбана і фіцо раком поставлять у лютому...
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13.11.2023 22:38 Ответить
Ага поляки, словаки і мадяри покажуть нам ЄС...
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13.11.2023 22:40 Ответить
А шо таке - ФСБ нові наративи прописав?
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13.11.2023 22:50 Ответить
У співробітників ФСБ нема голови, виконувати команди вона заважає.

А спроба образи характеризує не того, кого намагаються образити, а того, хто ображає... і в переважній більшості випадків вказує на країну походження коментатора!
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13.11.2023 23:19 Ответить
Хм... так справжня Українська церква теж перейшла на новий календар.

Отже і в нас з 20-го грудня будуть Різдвяні відпустки... коли війна скінчиться! Бо ж ми Європа, ага!
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13.11.2023 22:47 Ответить
від "зелених" це така ж сама куйня ,як і з F-16.3,14стуни ,як правило самі себе тішуть, а також втішають слухачів і прихильників "зеленого" 3,14стєжу
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13.11.2023 22:51 Ответить
Казали що до кінці року почнуться. Україна ніколи не вступить в ЄС....пусті бла бла бла.
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14.11.2023 00:00 Ответить
Поки ми маємо Зелю нас ніде не примуть.
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14.11.2023 08:34 Ответить
А ось побудов- комунізму, - "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!"- розпочалася одразу, після прийняття Програми КПРС. А тут з початку 2024 року. А ще ж А БабаЯга Орбан проти, як і т. Пу.



ТІЛЬКИ переговори мають початися... Для чого подібні заяви ?
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14.11.2023 06:19 Ответить
Для того, щоби заспокоїти українців перед злиттям Держави окупанту.
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14.11.2023 08:19 Ответить
Так і є.
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14.11.2023 09:30 Ответить
Так казали ж шо вже в грудні...
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14.11.2023 06:36 Ответить
2024 року.
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14.11.2023 08:31 Ответить
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14.11.2023 08:56 Ответить
Цирк Шапіто на марші...Сотні тисяч загиблих, мільйони біженців, тисячі зруйнованих будинків, стерті вщент села і міста, а Шапіто новинки і відосики обнадійливі плодить щодня про ЄС, про відбудуємо... Шваль квартальна!
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14.11.2023 08:04 Ответить
Дурень думкой багатіє...
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14.11.2023 08:18 Ответить
Яка маячня !
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14.11.2023 08:30 Ответить
і триватимуть років так 10-15.
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14.11.2023 10:02 Ответить
І як кажуть люди, які адекватно оцінюють реальність, наприклад Віталій Портніков, закінчитися десь через 5 років, а більш реально, в 2033-34 роках, вступом до ЄС. Бо там треба провести дуже багато ще реформ і синхронізацію законодавства з законодавством ЄС.
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14.11.2023 10:50 Ответить
Свiжа партія борошняних виробів...

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14.11.2023 10:50 Ответить
 
 