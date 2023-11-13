Кулеба: Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться в начале 2024 года
Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться в начале следующего года, но сначала "в широком смысле", не в первый же месяц.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что "переговоры вряд ли начнутся на Рождество", поскольку в Европе принято с 20-го числа праздновать и уходить в отпуск.
"Мы говорим о начале переговоров непосредственно уже в начале следующего года. Но "в начале" в широком понимании, а не в первый месяц", - рассказал Кулеба.
При этом он подчеркнул, что есть четкое понимание временных рамок, когда для переговоров будет "самый первый случай".
"Намек содержится в решении самой Европейской комиссии, где написано, что до марта Европейская комиссия представит еще один отчет про выполнение Украиной тех пожеланий, которые содержатся в нынешнем отчете. Поэтому это ориентир, но и намек со стороны самой Европейской комиссии", - добавил Кулеба.
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А спроба образи характеризує не того, кого намагаються образити, а того, хто ображає... і в переважній більшості випадків вказує на країну походження коментатора!
Отже і в нас з 20-го грудня будуть Різдвяні відпустки... коли війна скінчиться! Бо ж ми Європа, ага!
ТІЛЬКИ переговори мають початися... Для чого подібні заяви ?