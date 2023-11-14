Страны ЕС могут выйти на производство 1 млн боеприпасов для Украины до весны 2024 года, - еврокомиссар Бретон

Мощности Евросоюза по производству боеприпасов выросли на 20-30% с февраля этого года, что позволяет производить более миллиона боеприпасов в год. Выполнение обещания по таким снарядам для Украины возможно, если страны ЕС приложат усилия для этого.

Об этом перед встречей с министрами обороны стран-членов заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, отвечающий также за оборонпром, собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он отметил, что с наращиванием производства боеприпасов "есть положительные новости".

"Мощности производства боеприпасов в ЕС увеличились примерно на 20-30% с февраля", - заметил Бретон, добавив, что ЕС способен выйти на производство 1 млн. боеприпасов в год до весны следующего года.

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Еврокомиссара попросили объяснить противоречие между его словами и заявлением министра обороны Германии о том, что ЕС не успеет поставить Украине обещанный миллион снарядов.

"Я ответственен за производственные мощности боеприпасов, поэтому я могу подтвердить, что цели производить более миллиона боеприпасов ежегодно, начиная с весны, можно достичь..." они их производили и также проверяли, что производство, которое есть на их территории, приоритетно ориентировалось на Украину. Все это – в руках стран-членов", - подчеркнул Бретон.