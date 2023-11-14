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Новости
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Страны ЕС могут выйти на производство 1 млн боеприпасов для Украины до весны 2024 года, - еврокомиссар Бретон

бретон

Мощности Евросоюза по производству боеприпасов выросли на 20-30% с февраля этого года, что позволяет производить более миллиона боеприпасов в год. Выполнение обещания по таким снарядам для Украины возможно, если страны ЕС приложат усилия для этого.

Об этом перед встречей с министрами обороны стран-членов заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, отвечающий также за оборонпром, собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он отметил, что с наращиванием производства боеприпасов "есть положительные новости".

"Мощности производства боеприпасов в ЕС увеличились примерно на 20-30% с февраля", - заметил Бретон, добавив, что ЕС способен выйти на производство 1 млн. боеприпасов в год до весны следующего года.

Читайте: Евросоюз может переориентировать экспорт боеприпасов для помощи Украине, - Боррель

Еврокомиссара попросили объяснить противоречие между его словами и заявлением министра обороны Германии о том, что ЕС не успеет поставить Украине обещанный миллион снарядов.

"Я ответственен за производственные мощности боеприпасов, поэтому я могу подтвердить, что цели производить более миллиона боеприпасов ежегодно, начиная с весны, можно достичь..." они их производили и также проверяли, что производство, которое есть на их территории, приоритетно ориентировалось на Украину. Все это – в руках стран-членов", - подчеркнул Бретон.

Автор: 

боеприпасы (2374) Еврокомиссия (1474) Евросоюз (17341)


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Топ комментарии
+8
якщо країни ЄС докладуть зусиль для цього
А якщо не докладуть? Нащо їм докладати? Це якось підвищить рівень загального добробуту? Або полоскоче відчуття гуманізьму? Нащо напружуватись, коли життя у НАТО таке спокійне, комфортне, захищене?
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14.11.2023 13:56 Ответить
+5
Потужності однієї Північної Кореї у виготовленні снарядів вищі за потужності всіх країн ЕС....капець...
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14.11.2023 14:00 Ответить
+2
Значить не раніше осені 2024. Вже пообіцяли до кінця цього року.
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14.11.2023 13:56 Ответить
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якщо країни ЄС докладуть зусиль для цього
А якщо не докладуть? Нащо їм докладати? Це якось підвищить рівень загального добробуту? Або полоскоче відчуття гуманізьму? Нащо напружуватись, коли життя у НАТО таке спокійне, комфортне, захищене?
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14.11.2023 13:56 Ответить
Значить не раніше осені 2024. Вже пообіцяли до кінця цього року.
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14.11.2023 13:56 Ответить
Потужності однієї Північної Кореї у виготовленні снарядів вищі за потужності всіх країн ЕС....капець...
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14.11.2023 14:00 Ответить
Ну тут не про чисті потужності. Кореяки десятиріччями замість добробуту власних громадян клепали снаряди. А взагалі-то так...європейці низько впали в цьому плані. Розмріялись про ідеальний світ.
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14.11.2023 14:08 Ответить
Ну взагалі-то це очевидно. Європейців ніхто за плошку рису поколіннями не примушував на виробництві снарядів впахувати 24/7.
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14.11.2023 14:14 Ответить
...."Я відповідаю за потужності виробництва ***********. Я вам підтверджую, що мети виробити Понад Мільйон *********** протягом року, яку ми поставили і яка має бути виконана навесні, буде досягнуто. Але тепер справа за державами-членами, які мають зробити замовлення.(с)
Справа за державами-членами, які мають Зробити Замовлення.
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14.11.2023 14:51 Ответить
1 мільйон снарядів на рік -- на всю Європу... Спляча красуня, бл...ь.
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14.11.2023 14:05 Ответить
Поїдьте в КНДР чи Іран за досвідом як швидко і у великих кількостях робити зброю, на крайній випадок попросіть у них як пуйло просить в обмін на якісь цяцьки блискучі.
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14.11.2023 14:13 Ответить
Ти готова встати за верстат 24/7 із зарплатою 200 гр рису в день? В КНДР бабоньки стоять.
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14.11.2023 14:16 Ответить
До чого твій коментар? хочеш поумнічати? не рівняй КНДР з ЄС, ЄС просто "телиться", сподіваючись, що усе само собою якось розсмокчеться, бо до весни багато часу сплине і невідомо що тут буде, може й бути таке, що ці снаряди вже не ************, а ЄС тільки даремно витратить свої грошики.
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14.11.2023 14:26 Ответить
Ви попросили досвіду - ним з вами поділились. Може, в не дуже ввічливій формі, але така вже у вищезгаданих вами країнах манера спілкування, особливо в Ірані - з жінками. Готові вже зараз перейняти і цей досвід? Тому що це тільки разом працює, окремо не виходить.
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14.11.2023 15:49 Ответить
Ні треба поспішати, ми трохи асфальту маємо.
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14.11.2023 14:27 Ответить
А можуть і не вийти...
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14.11.2023 20:51 Ответить
 
 