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СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов: среди задержанных - должностное лицо ВВК и делки, которые прятали "клиентов" в такси. ФОТОрепортаж

ухилянти

Служба безопасности заблокировала еще 4 схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы сделок. Среди них – должностное лицо военно-врачебной комиссии и несколько уголовников.

За деньги они предлагали уклонистам различные "варианты" избегания призыва и последующего побега за границу на основании поддельных документов или вне контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких "услуг" составила 10 тыс. американских долларов. Сумма зависела от срочности и способа пересечения границы.

В Хмельницком:

разоблачен чиновник местной военно-врачебной комиссии. За разные суммы взяток он "дописывал" призывникам тяжелые заболевания как основание для "списания" с военной службы.

В Одесской области:

нейтрализована международная преступная группа, которая занималась нелегальными "перевозками" в соседнюю европейскую страну. Злоумышленники довозили своих клиентов до границы на собственных авто или такси, а затем "переводили" их за границу по лесным тропам или понтонам через реку.

В состав банды входил одессит-уголовник по прозвищу "Бастион" и двое его подельников-иностранцев.

Для поиска "клиентов" злоумышленники создали телеграм-канал. При этом деньги за свои "услуги" просили перечислять в криптовалюте.

В Киеве:

задержан фигурант, продававший уклонистам поддельные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Злоумышленником оказался 53-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Впрочем, сотрудники СБУ своевременно уличили злоумышленника и задержали его при получении денег от клиента.

На Львовщине:

задержан 51-летний житель Самборского района, который, заручившись поддержкой местного криминалитета, переправлял уклонистов за границу через заранее подготовленные "лесные маршруты".

СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов: среди задержанных - должностное лицо ВВК и делки, которые прятали клиентов в такси 01
СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов: среди задержанных - должностное лицо ВВК и делки, которые прятали клиентов в такси 02
СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов: среди задержанных - должностное лицо ВВК и делки, которые прятали клиентов в такси 03
СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов: среди задержанных - должностное лицо ВВК и делки, которые прятали клиентов в такси 04
СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов: среди задержанных - должностное лицо ВВК и делки, которые прятали клиентов в такси 05
СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов: среди задержанных - должностное лицо ВВК и делки, которые прятали клиентов в такси 06
СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов: среди задержанных - должностное лицо ВВК и делки, которые прятали клиентов в такси 07

Автор: 

СБУ (20125) уклонисты (960)


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Топ комментарии
+12
" місцевого криміналітету " - мають на увазі митники , прокуратура і т.д. ?
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14.11.2023 14:30 Ответить
+8
А як назвати державу, у якій закони для бомжів та лохів. Якій начхати на своїх громадян. Яка розвалила все, що може. Яка не дає право вибору між життям та смертю. Навіть араби й ті спромоглися при своїх конфліктах створити сильни анклави у країнах Європи. Тут ти лише мясо і ухилянт. А ви спочатку зробіть людей справді власниками цієї землі, зробіть так, щоб було право вибору воювати чи виїхати. Зацікавте людей, а не тільки принижуєте. Ви чим відрізняєтеся від кацапів??? Вкладами у інших банках, та офшорами у інших країнах??? Так суки???
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14.11.2023 14:44 Ответить
+7
Ця радянська пропаганда та подача новин в стилі "пізнього СРСР" не діє. Бо зараз цифрова епоха і майже в кожного є друзі/знайомі, які воюють. Військовослужбовець вірно каже в цьому відео - поки воєнкомати будуть безперебійно постачати людей - командири людей берегти не будуть. І дуже слушні запитання - звідки "борг" про захисту держави, як ти сам все собі оплачуєш? У держави також є обов'язки. Подивіться, поміркуйте. А потім починайте цькувати людей у подібних новинах

https://www.youtube.com/watch?v=ywPCFzMQpXs&t=309s&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
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14.11.2023 14:59 Ответить
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- Наши люді в булошную на таксі нє єздят!
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14.11.2023 14:29 Ответить
" місцевого криміналітету " - мають на увазі митники , прокуратура і т.д. ?
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14.11.2023 14:30 Ответить
Не тільки. Але і їх також.
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14.11.2023 14:36 Ответить
СБУ викрила нові схеми для ухилянтів, невже викрили схему ,за котрою, в недалекому минулому "ззедент" чотири рази був "ухилянтом" ???
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14.11.2023 14:39 Ответить
В СБУ вперто не здатні перекрити схеми, за якими втікають за кордон засуджені лісгоспи та чиновники, різні Дубневичі та Єфрємови, а от кріпаками завжди готові зайнятися. Тому, у разі потреби "найвеличніший" з ЗЕбандою теж виїдуть без проблем і в будь-який час.
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14.11.2023 14:48 Ответить
От серйозно, зробили б офіційний прейскурант, було б значно краще. Хто не хоче служити і готовий за це платити та йти на ризик бути схопленим за жопу - служити або не буде, навіть якщо в Україні залишиться, або з нього буде такий військовий, що ну його *****. А так би замість воєнкомів та криміналітету - гроші йшли б на ЗСУ.

Наприклад:

Абонемент на одноразовий виїзд терміном до 2 тижнів (там провідати родину, відпочити і т.п.): 500 USD (застава 19 500 USD)

Одноразовий на місяць: 1000 (USD) (застава 19 000 USD)

Одноразовий на 3 місяці: 2500 (USD) (застава 17 500 USD)

Абонемент на рік з необмеженою кількістю перетинів кордону і можливістю перебувати за кордоном сумарно до 3 місяців на рік: 3000 (USD) (застава 17 000 USD)

Абонемент на рік з необмеженою кількістю перетинів кордону і можливістю перебувати за кордоном сумарно до 6 місяців на рік: 5000 (USD) (застава 15 000 USD)

Вихзд на 1 рік за кордон: 7500 (USD) (застава 12 500 USD)

Безлімітний абонемент на виїзди/перебування за кордоном: 15 000 USD

В разі порушення умов - застава йде державі, а користувач автоматично отримує Безлімітний абонемент.
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14.11.2023 14:41 Ответить
Можна ще й таке ввести-у кого грошей немає,може ниркою відкупитися,чи часткою печінки,а під заставу можна вносити органи родичів,які залишаються в Україні.
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14.11.2023 15:50 Ответить
На $10000 можна не один якісний дрон придбати - краще б дали можливість офіційно придбати дрони та виїхати тим, хто не пов'язує своє майбутнє з Україною. Адже цілком зрозуміло, що людина, яка готова віддати чималі гроші однаково не воюватиме.
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14.11.2023 14:41 Ответить
А як назвати державу, у якій закони для бомжів та лохів. Якій начхати на своїх громадян. Яка розвалила все, що може. Яка не дає право вибору між життям та смертю. Навіть араби й ті спромоглися при своїх конфліктах створити сильни анклави у країнах Європи. Тут ти лише мясо і ухилянт. А ви спочатку зробіть людей справді власниками цієї землі, зробіть так, щоб було право вибору воювати чи виїхати. Зацікавте людей, а не тільки принижуєте. Ви чим відрізняєтеся від кацапів??? Вкладами у інших банках, та офшорами у інших країнах??? Так суки???
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14.11.2023 14:44 Ответить
Та думаю у них вклади в тих самих банках і офшори в тих самих країнах. Не так багато країн/банків будуть співпрацювати з бандитами та корупціонерами.
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14.11.2023 15:02 Ответить
Ця радянська пропаганда та подача новин в стилі "пізнього СРСР" не діє. Бо зараз цифрова епоха і майже в кожного є друзі/знайомі, які воюють. Військовослужбовець вірно каже в цьому відео - поки воєнкомати будуть безперебійно постачати людей - командири людей берегти не будуть. І дуже слушні запитання - звідки "борг" про захисту держави, як ти сам все собі оплачуєш? У держави також є обов'язки. Подивіться, поміркуйте. А потім починайте цькувати людей у подібних новинах

https://www.youtube.com/watch?v=ywPCFzMQpXs&t=309s&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
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14.11.2023 14:59 Ответить
Совок є совком ) це вже генетичне),одна надія на дітей, яких батьки вивезли з цього лайна до Європи.
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14.11.2023 15:55 Ответить
это бизнес и он будет продолжаться
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14.11.2023 15:14 Ответить
Не життя, а лафа. Наловили беззбройних "ухилянтів" і потім Мойшу Круга співати у генделик. На бабку парк автівок "бабця любить швидкість". Там є вакансії, тільки у тил?)
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14.11.2023 15:36 Ответить
Молодці!Ввечері відсвяткують під "Владімірскій Централ".
"До складу банди входив одесит-кримінальник на прізвисько "Бастіон" ,а кацапом-кримінальником на прізвисько "Полузверь" та його подільником Тишлеком сб не бажає зайнятися?
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14.11.2023 15:44 Ответить
 
 