СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов: среди задержанных - должностное лицо ВВК и делки, которые прятали "клиентов" в такси. ФОТОрепортаж

Служба безопасности заблокировала еще 4 схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы сделок. Среди них – должностное лицо военно-врачебной комиссии и несколько уголовников.

За деньги они предлагали уклонистам различные "варианты" избегания призыва и последующего побега за границу на основании поддельных документов или вне контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких "услуг" составила 10 тыс. американских долларов. Сумма зависела от срочности и способа пересечения границы.

В Хмельницком:

разоблачен чиновник местной военно-врачебной комиссии. За разные суммы взяток он "дописывал" призывникам тяжелые заболевания как основание для "списания" с военной службы.

В Одесской области:

нейтрализована международная преступная группа, которая занималась нелегальными "перевозками" в соседнюю европейскую страну. Злоумышленники довозили своих клиентов до границы на собственных авто или такси, а затем "переводили" их за границу по лесным тропам или понтонам через реку.

В состав банды входил одессит-уголовник по прозвищу "Бастион" и двое его подельников-иностранцев.

Для поиска "клиентов" злоумышленники создали телеграм-канал. При этом деньги за свои "услуги" просили перечислять в криптовалюте.

В Киеве:

задержан фигурант, продававший уклонистам поддельные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Злоумышленником оказался 53-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Впрочем, сотрудники СБУ своевременно уличили злоумышленника и задержали его при получении денег от клиента.

На Львовщине:

задержан 51-летний житель Самборского района, который, заручившись поддержкой местного криминалитета, переправлял уклонистов за границу через заранее подготовленные "лесные маршруты".













