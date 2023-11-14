СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов: среди задержанных - должностное лицо ВВК и делки, которые прятали "клиентов" в такси. ФОТОрепортаж
Служба безопасности заблокировала еще 4 схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.
В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы сделок. Среди них – должностное лицо военно-врачебной комиссии и несколько уголовников.
За деньги они предлагали уклонистам различные "варианты" избегания призыва и последующего побега за границу на основании поддельных документов или вне контрольно-пропускных пунктов.
Стоимость таких "услуг" составила 10 тыс. американских долларов. Сумма зависела от срочности и способа пересечения границы.
В Хмельницком:
разоблачен чиновник местной военно-врачебной комиссии. За разные суммы взяток он "дописывал" призывникам тяжелые заболевания как основание для "списания" с военной службы.
В Одесской области:
нейтрализована международная преступная группа, которая занималась нелегальными "перевозками" в соседнюю европейскую страну. Злоумышленники довозили своих клиентов до границы на собственных авто или такси, а затем "переводили" их за границу по лесным тропам или понтонам через реку.
В состав банды входил одессит-уголовник по прозвищу "Бастион" и двое его подельников-иностранцев.
Для поиска "клиентов" злоумышленники создали телеграм-канал. При этом деньги за свои "услуги" просили перечислять в криптовалюте.
В Киеве:
задержан фигурант, продававший уклонистам поддельные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья.
Злоумышленником оказался 53-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.
Впрочем, сотрудники СБУ своевременно уличили злоумышленника и задержали его при получении денег от клиента.
На Львовщине:
задержан 51-летний житель Самборского района, который, заручившись поддержкой местного криминалитета, переправлял уклонистов за границу через заранее подготовленные "лесные маршруты".
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Абонемент на одноразовий виїзд терміном до 2 тижнів (там провідати родину, відпочити і т.п.): 500 USD (застава 19 500 USD)
Одноразовий на місяць: 1000 (USD) (застава 19 000 USD)
Одноразовий на 3 місяці: 2500 (USD) (застава 17 500 USD)
Абонемент на рік з необмеженою кількістю перетинів кордону і можливістю перебувати за кордоном сумарно до 3 місяців на рік: 3000 (USD) (застава 17 000 USD)
Абонемент на рік з необмеженою кількістю перетинів кордону і можливістю перебувати за кордоном сумарно до 6 місяців на рік: 5000 (USD) (застава 15 000 USD)
Вихзд на 1 рік за кордон: 7500 (USD) (застава 12 500 USD)
Безлімітний абонемент на виїзди/перебування за кордоном: 15 000 USD
В разі порушення умов - застава йде державі, а користувач автоматично отримує Безлімітний абонемент.
https://www.youtube.com/watch?v=ywPCFzMQpXs&t=309s&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
"До складу банди входив одесит-кримінальник на прізвисько "Бастіон" ,а кацапом-кримінальником на прізвисько "Полузверь" та його подільником Тишлеком сб не бажає зайнятися?