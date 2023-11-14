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Командующие отдельными видами войск ВСУ не должны зависеть от гражданского министра обороны, - Гудыменко

гудименко

Юрий Гудыменко призвал народных депутатов внести изменения в закон "О национальной безопасности", чтобы в условиях войны назначение командующих отдельными видами войск ВСУ зависело не от гражданского министра обороны, а происходило по представлению Главнокомандующего ВСУ.

Как информирует  Цензор.НЕТ, об этом военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко поделился на своей странице в Facebook.

"В законе "О национальной безопасности", который приняли в 2018 году, была заложена норма, которая во время полномасштабного вторжения приобрела совершенно другой смысл и значение, и создает целое поле для грязной игры. Снова читаю инсайды о том, что скоро будут уволены трое командующих. В законе сказано, что командующие видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных Сил Украины назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Украины по представлению Министра обороны Украины, что означает, что гражданский Министр обороны решает, кто будет командовать, например, ДШВ. Или морской пехотой. Или вообще всеми. При том, что в том же законе указано: "Командующие видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных Сил Украины подчиняются Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины"", - отмечает Гудыменко.

По словам военного, во время мирного состояния такая система защиты национальной безопасности положительна для соблюдения баланса власти. Но это совершенно не соответствует логике во время войны и побуждает к постоянному напряжению там, где его не должно быть – в армии воюющей страны.

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"Я предлагаю всем депутатам, которые меня читают, подать и проголосовать за изменения. А именно добавить в пункт 5 ст. 16 Закона Украины "О национальной безопасности" от 2018 года абзац: "ВО ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ВОЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОМАНДИРУЮЩИЕ ВИДОВ, ОТДЕЛЬНЫХ РОД (СИЛ) ВОРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ НАЗНАЧАЮТСЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И УВОЛЬНЯЮТСЯ С ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ГЛАВНОКОМОНДОВАТЕЛЯ ОРУЖИТЕЛЬНЫХ СИЛ УКРАИНЫ".

Аналогичную замену – в раздел о командующем Объединенных сил. И соответствующие поправки в смежные законы. А мы посмотрим, кто как голосует", - подытожил Гудыменко.

Автор: 

Минобороны (9453) Гудыменко Юрий (40) ВСУ (6736)


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Топ комментарии
+25
******** ніколи не підуть на це рішення. Бо бонапартік вальодка хоче командувать
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14.11.2023 14:45 Ответить
+16
Саме так.
Різношо гатунку пісюаністи та членограї з завгоспами менеджерами не повинні на 100 км на ближатись до військових справ.
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14.11.2023 14:50 Ответить
+14
Абсолютно вірно!
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14.11.2023 14:47 Ответить
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******** ніколи не підуть на це рішення. Бо бонапартік вальодка хоче командувать
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14.11.2023 14:45 Ответить
лєнкою нехай командує!
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14.11.2023 15:05 Ответить
Лєнкою не можна. Бо скумбрії по 8 не дасть.
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14.11.2023 15:16 Ответить
Так просто й мудро - відтягти міністра ( читаємо- двоголову петуханю влади) від того, в чому вони розуміються тільки політичною СВОЄЮ ОСОБИСТОЮ ,а не КРАЇНИ ,доцільністю.
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14.11.2023 16:51 Ответить
Абсолютно вірно!
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14.11.2023 14:47 Ответить
Саме так.
Різношо гатунку пісюаністи та членограї з завгоспами менеджерами не повинні на 100 км на ближатись до військових справ.
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14.11.2023 14:50 Ответить
Також внести в Конституцію України закон, котрий передбачає ,у випадку не відповідності міністра оборони до виконання завданнь ЗСУ із захисту України і її народу Головнокомандувачу ЗСУ подавати подання до ВР І президента , про звільнення такого міністра оборони
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14.11.2023 14:52 Ответить
...закон, котрий передбачає ,у випадку не відповідності міністра оборони до виконання завданнь ЗСУ...

а хто саме буде підписувати висновок про невідповідність ?
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14.11.2023 15:27 Ответить
"не відповідність" , згідно подання Головнокомандувача ЗСУ ,і є висновок.
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14.11.2023 15:43 Ответить
розумієш, яка справа...

для закону треба розробити методологію і критерії ухвалення такого висновку.

бо спиратись на мнєніє однієї людини - то путь в нікуда.

добре, шо сьогодні головнокомандувач на прізвище Залужний,

а як внєзапно головнокомандувач стане з прізвищем Татаров ?
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14.11.2023 16:01 Ответить
саме методологію і пропонується,а решту напрацювання
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14.11.2023 16:04 Ответить
так саме в неможливості розробки такої методології і проблема.

це ж треба комісію збирати, експертів, слідчих, шукати задокументовані докази, доводити ці докази в суді і так далі до безкінечності
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14.11.2023 16:13 Ответить
!!!!!!!!!!!
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14.11.2023 17:47 Ответить
І ще потрібно мусорам заборонити підходити до військових!
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14.11.2023 15:04 Ответить
Дєрьмак працює.
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14.11.2023 15:05 Ответить
А Єрмак в Україні, Орбан в Угорщині, Тамп в США...
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14.11.2023 15:11 Ответить
Але війна тільки там де Єрмак.
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14.11.2023 15:17 Ответить
Такие полномочия у министра обороны - это идиотизм . Не купишь у меня яйца - выгоню .
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14.11.2023 15:14 Ответить
"зелену зграю" рашистів і мародерів треба прибирати, бо діла не буде
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14.11.2023 15:41 Ответить
начинай
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14.11.2023 15:46 Ответить
а от Генералиссимуса ?
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14.11.2023 15:45 Ответить
У військовий час, взагалі не повинно бути цивільного міністра оборони.
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14.11.2023 15:49 Ответить
пришейте ему пагоны
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14.11.2023 15:51 Ответить
Кацап, на *** сходи.
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14.11.2023 16:44 Ответить
Якщо рота автоматників із ЗСУ оцепить ВРУ, і військові висунуть такий ультиматум, під страхом силового усунення служок ******** урода від депутатства (яка з них користь в протилежному випадку, під час війни?), то відразу ВНЕСУТЬ ЗМІНИ.
Це незаконно і ****** на узурпацію (введення військової хунти)? А делегування завгоспу дєрьмаку повноважень президента - це не хунта (тільки зелена), і не узурпація (причому, агентурою кремля)?
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14.11.2023 15:51 Ответить
Ні фіга не буде. Депутати розбіжаться, коли тільки в авто заведуть мотори....
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14.11.2023 17:49 Ответить
У зеленського більшість в Раді, а вона під його контролем, як
прирученний собако. Міняти треба все.
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14.11.2023 16:02 Ответить
От і я кажу-- коней на переправі міняють або пристрілюють!
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14.11.2023 16:13 Ответить
Я лічно рахую,що під час війни у владі повинні бути тільки військові,а не усіляка зелена мерзота калоборантів і зрадників які повинні бути ліквідовані без усілякого сумніву.
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14.11.2023 16:54 Ответить
Командувачі родів військ повинні призначатись Головкомом одноосібно. Достатньо що головкома і міністра МО призначає президент, а все що нижче це єпархія головкома.
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14.11.2023 20:49 Ответить
 
 