Командующие отдельными видами войск ВСУ не должны зависеть от гражданского министра обороны, - Гудыменко

Юрий Гудыменко призвал народных депутатов внести изменения в закон "О национальной безопасности", чтобы в условиях войны назначение командующих отдельными видами войск ВСУ зависело не от гражданского министра обороны, а происходило по представлению Главнокомандующего ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко поделился на своей странице в Facebook.

"В законе "О национальной безопасности", который приняли в 2018 году, была заложена норма, которая во время полномасштабного вторжения приобрела совершенно другой смысл и значение, и создает целое поле для грязной игры. Снова читаю инсайды о том, что скоро будут уволены трое командующих. В законе сказано, что командующие видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных Сил Украины назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Украины по представлению Министра обороны Украины, что означает, что гражданский Министр обороны решает, кто будет командовать, например, ДШВ. Или морской пехотой. Или вообще всеми. При том, что в том же законе указано: "Командующие видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных Сил Украины подчиняются Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины"", - отмечает Гудыменко.

По словам военного, во время мирного состояния такая система защиты национальной безопасности положительна для соблюдения баланса власти. Но это совершенно не соответствует логике во время войны и побуждает к постоянному напряжению там, где его не должно быть – в армии воюющей страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Гудыменко призывает антикоррупционные органы проверить информацию о возможном недостоверном декларировании заместителем председателя Нацполиции Тишлеком

"Я предлагаю всем депутатам, которые меня читают, подать и проголосовать за изменения. А именно добавить в пункт 5 ст. 16 Закона Украины "О национальной безопасности" от 2018 года абзац: "ВО ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ВОЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОМАНДИРУЮЩИЕ ВИДОВ, ОТДЕЛЬНЫХ РОД (СИЛ) ВОРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ НАЗНАЧАЮТСЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И УВОЛЬНЯЮТСЯ С ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ГЛАВНОКОМОНДОВАТЕЛЯ ОРУЖИТЕЛЬНЫХ СИЛ УКРАИНЫ".

Аналогичную замену – в раздел о командующем Объединенных сил. И соответствующие поправки в смежные законы. А мы посмотрим, кто как голосует", - подытожил Гудыменко.