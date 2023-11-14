Прокуратура просит для Ступки, подозреваемого в совершении пьяного ДТП, 3 года тюрьмы

По делу о ДТП с Range Rover актера Остапа Ступки прошли судебные дебаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Правоохранители не называют имя подозреваемого, но обстоятельства дела указывают на Остапа Ступку, попавшего в ДТП 4 апреля 2023 года в Голосеевском районе Киева.

Как отмечается, прокурор в дебатах просил признать обвиняемого виновным в предъявленном обвинении и назначить ему наказание в виде 3-х лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет.

После выступления сторон в судебных прениях суд объявил перерыв перед последним словом обвиняемого.

Следующее судебное заседание назначено на 23 ноября 2023 года.

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Напомним, 4 апреля украинский актер Остап Ступка попал в ДТП в Голосеевском районе столицы. Инцидент произошел около 23 часов ночи. Ступка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал на своем внедорожнике Range Rover в легковой автомобиль Mitsubishi, припаркованный на остановке. Мужчина, находившийся в этом автомобиле, был госпитализирован.

Ступку задержали на месте происшествия. Прибор "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в его крови.

Предварительно событие было квалифицировано по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло для потерпевшего телесное повреждение средней тяжести). Однако, учитывая выводы судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что причиненное потерпевшему телесное повреждение является тяжелым, уголовное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 286-1 УК Украины.