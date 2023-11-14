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Прокуратура просит для Ступки, подозреваемого в совершении пьяного ДТП, 3 года тюрьмы

дтп,ступка

По делу о ДТП с Range Rover актера Остапа Ступки прошли судебные дебаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Правоохранители не называют имя подозреваемого, но обстоятельства дела указывают на Остапа Ступку, попавшего в ДТП 4 апреля 2023 года в Голосеевском районе Киева.

Как отмечается, прокурор в дебатах просил признать обвиняемого виновным в предъявленном обвинении и назначить ему наказание в виде 3-х лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет.

После выступления сторон в судебных прениях суд объявил перерыв перед последним словом обвиняемого.

Следующее судебное заседание назначено на 23 ноября 2023 года.

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Напомним, 4 апреля украинский актер Остап Ступка попал в ДТП в Голосеевском районе столицы. Инцидент произошел около 23 часов ночи. Ступка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал на своем внедорожнике Range Rover в легковой автомобиль Mitsubishi, припаркованный на остановке. Мужчина, находившийся в этом автомобиле, был госпитализирован.

Ступку задержали на месте происшествия. Прибор "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в его крови.

Предварительно событие было квалифицировано по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло для потерпевшего телесное повреждение средней тяжести). Однако, учитывая выводы судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что причиненное потерпевшему телесное повреждение является тяжелым, уголовное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 286-1 УК Украины.

Автор: 

ДТП (7698) Ступка Остап (3)


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Топ комментарии
+24
нема різниці актор чи ні. На дорозі всі однакові.
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14.11.2023 15:09 Ответить
+22
Це воно грало разом зі своїм синулею Дмитром у москальському антиукраїнському фільмі "ми із будущєва-2", зображуючи бандерівців туповатими садюгами...
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14.11.2023 15:24 Ответить
+11
Дивиться, у нас війна з парашей а оце чмо мало шо не у ЗСУ так воно ще пьяничить, та бухім людей калічіть. Ну не мразота?
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14.11.2023 15:15 Ответить
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нема різниці актор чи ні. На дорозі всі однакові.
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14.11.2023 15:09 Ответить
при наличии энного кол-ва бабла и связей, многие становятся не одинаковыми.
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14.11.2023 15:18 Ответить
Не кажіть,"роботяга"-вже б сидів.
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14.11.2023 16:12 Ответить
однакові, та не всі!!!
закон прописаний так.
бабло є, буде заслуги перед державою, маленькі діти, співпраця з слідством, відшкодування збитків, і все інше
нема бабла, по повній програмі...
бо не від і до має бути а ВИНЕН, НЕ ВИНЕН!!
і строк за заподіяне один
один для всіх!!!
бо за те ж саме, один сидить 8 років, а другий 1,5 в сізо...
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14.11.2023 16:14 Ответить
ПОВИНЕН СИДІТИ! Не потрібно вживати за кермом.....
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14.11.2023 15:10 Ответить
пол года рожали
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14.11.2023 15:14 Ответить
Дивиться, у нас війна з парашей а оце чмо мало шо не у ЗСУ так воно ще пьяничить, та бухім людей калічіть. Ну не мразота?
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14.11.2023 15:15 Ответить
зараз депутати на поруки брати почнуть.......
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14.11.2023 15:20 Ответить
НА себе подивись ти чмо доморощене. Спробуй досягнути бодай того, що та людина. Помилки кожен робить. І кожному за свої помилки доведеться відповісти. Але проявляти неповагу і називати когось мразотою, та хто ти такий рагулю?
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15.11.2023 04:21 Ответить
1. Як шоб не батько він би ни чого не досяг.
2. ВСІ хто сідає за кермо пьяним - мразота.
3. ВСІ з подібних ціей мразоте артистів які не у ЗСУ - паскуди і гівно.
4. Чім воно відрізняється від кошевих та квартального сброду?
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15.11.2023 06:22 Ответить
Цікавий ти. Якось всі за іншими грішки бачать, а за собою ніхто, ніколи. Дивно. Маючи двох дітей, ти би вже мав якоюсь мудрістю обрости. Сам живеш і дай жити іншому. Судити нам права ніхто не давав. От на рахунок п'яного Тандира, я з тобою погоджусь. От він мразота. Він чимало наробив лиха своїми брудними рішеннями. Тому, не на тих нападаєте.
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16.11.2023 04:24 Ответить
1. Чім відрізняється одна пьяна мразота за кермом від іншой? Пьяна мразота Ступка від пьяній мразоти Тандира окрім призаіща?
2. Звідкі така дивна теорія шо судити нампрпва ні хто не дав?
3. Так тих то такій, адвокат чі родичь цього бездаря та щура ступкі?
4. Не на того нападаемо? А ти хто такій шоб судити на того чі іншого гівнюка має нападати суспільство?
5. Чому воно не в ЗСУ, а піячить за кермом? Він якійсь особливий, як кошевой с пікаловим? Чі воно дзюрить собі у штані на ходу?
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16.11.2023 05:48 Ответить
Чоловіче, не знав ти болі. Не знав страждань. Люди за життя роблять вчинки різні, в різні часи життя по різному потім вертається. Без болю не гартується внутрішній "стержень" не кується мудрість. Алкоголізм і кермо речі несумістні. Проте є категорія людей відповідальних які не перегинають палку. Гуманізм носить двобоке поняття. І я не його адвокат. А адвокат совісті, якщо бажаєте. Всі ми глядачі і скандуємо палець вниз чи вверх. Поки самі на арені не опинимось. Тому про це варто пам'ятати. А наша особиста безпека нажаль залежить лише від нас самих, а не від наївної довіреності системі. Сумлінний громадянин вже пів діла, а роззява на дорозі нічим не кращий за п'яного за кермом. Селяві чоловіче. Бережи себе.
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16.11.2023 07:33 Ответить
Тобто, ця істота ужравшись алкоголем сіла за кермо, сдійснила ДТП та майже вбила людину, і ти кажешь шо воно іспитало біль?
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16.11.2023 10:48 Ответить
ну так, він теж забився, синячок у нього на таблі, торгувати ї...блом грати на сцені не міг.
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16.11.2023 17:26 Ответить
Істота то ти, я тобі ще раз нагадую. Не суди інших. Не маєш права. Живи, дивись за собою і буде тобі щастя. А про біль це до життя. Я знаю, що таке біль тому і кажу, не суди. Не знаєш як карма працює, тим більше не суди
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16.11.2023 20:58 Ответить
6. Сісти на підпитку за кермо це не грішок, це ЗЛОЧІН. Мабуть сам бухий за кермо сідаєшь.
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16.11.2023 06:39 Ответить
5. Я ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ та батько ДВОХ солдат ЗСУ. А він пьяна скотина та тиловий сикливий щур.
А ти хто тикій? Адвокат щура? Родичь щура?
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15.11.2023 06:40 Ответить
пусть скажет спасибо, что отец не дожил...
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14.11.2023 15:17 Ответить
Это тот шо у Януковича земельки задарма под Киевом просил.
Обеспеченная семья, а туда же за халявой.
Роли хорошо играл, душевно, а человек гамно был. И сын в него. Был бы папа жив клянчил бы свободу у Ермака.
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14.11.2023 17:04 Ответить
Це воно грало разом зі своїм синулею Дмитром у москальському антиукраїнському фільмі "ми із будущєва-2", зображуючи бандерівців туповатими садюгами...
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14.11.2023 15:24 Ответить
Він і його дебільний синуля, який тримає фронт у США, які тільки капості не писали постраждалим людям. Такі нахабні, пихаті, ще й цей даун весь цей час у театрі шабашил і нічого. Ніхто і звати ніяк, тільки просирають те, що дєда набаяніл. Але ти ж диви, біла кістка, їм закони не писані.
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14.11.2023 15:33 Ответить
батько мабуть в домовині перевертається...
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14.11.2023 15:57 Ответить
"Ступка потрапив у ДТП у Голосіївському районі столиці",-
тільки не потрапив, а спричинив ДТП. ЄнтадругоЕ!
Чи може припарковане авто, знаходячтсь у стані наркотичного сп'яніння, раптово почало рухатися, розігналося до 380 км/год і атаковало авто мирно-бухого Ступки?
Я так розумію саме це основна версія події?
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14.11.2023 16:31 Ответить
Міра покарання повинна залежати від того, якою мовою користується в побуті, вдома або на виробництві злочинець. А також дуже важливо, які слова він вигукнув під час скоєння злочину: "Это полная жопа!" чи "Хай йому грець!" Якщо перший варіант, то довічний термін, а якщо другий, то взяти його напоруки.
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14.11.2023 16:38 Ответить
Іван-дурак?
Хоча, хто ж іще с фамілієй Давідов
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14.11.2023 16:53 Ответить
😃+++++
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14.11.2023 17:06 Ответить
Да в нього знайдуть хворобу ( наприклад-- гепатіт) і буде УДО.
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14.11.2023 16:55 Ответить
 
 