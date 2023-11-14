Прокуратура просит для Ступки, подозреваемого в совершении пьяного ДТП, 3 года тюрьмы
По делу о ДТП с Range Rover актера Остапа Ступки прошли судебные дебаты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Правоохранители не называют имя подозреваемого, но обстоятельства дела указывают на Остапа Ступку, попавшего в ДТП 4 апреля 2023 года в Голосеевском районе Киева.
Как отмечается, прокурор в дебатах просил признать обвиняемого виновным в предъявленном обвинении и назначить ему наказание в виде 3-х лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет.
После выступления сторон в судебных прениях суд объявил перерыв перед последним словом обвиняемого.
Следующее судебное заседание назначено на 23 ноября 2023 года.
Напомним, 4 апреля украинский актер Остап Ступка попал в ДТП в Голосеевском районе столицы. Инцидент произошел около 23 часов ночи. Ступка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал на своем внедорожнике Range Rover в легковой автомобиль Mitsubishi, припаркованный на остановке. Мужчина, находившийся в этом автомобиле, был госпитализирован.
Ступку задержали на месте происшествия. Прибор "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в его крови.
Предварительно событие было квалифицировано по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло для потерпевшего телесное повреждение средней тяжести). Однако, учитывая выводы судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что причиненное потерпевшему телесное повреждение является тяжелым, уголовное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 286-1 УК Украины.
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закон прописаний так.
бабло є, буде заслуги перед державою, маленькі діти, співпраця з слідством, відшкодування збитків, і все інше
нема бабла, по повній програмі...
бо не від і до має бути а ВИНЕН, НЕ ВИНЕН!!
і строк за заподіяне один
один для всіх!!!
бо за те ж саме, один сидить 8 років, а другий 1,5 в сізо...
2. ВСІ хто сідає за кермо пьяним - мразота.
3. ВСІ з подібних ціей мразоте артистів які не у ЗСУ - паскуди і гівно.
4. Чім воно відрізняється від кошевих та квартального сброду?
2. Звідкі така дивна теорія шо судити нампрпва ні хто не дав?
3. Так тих то такій, адвокат чі родичь цього бездаря та щура ступкі?
4. Не на того нападаемо? А ти хто такій шоб судити на того чі іншого гівнюка має нападати суспільство?
5. Чому воно не в ЗСУ, а піячить за кермом? Він якійсь особливий, як кошевой с пікаловим? Чі воно дзюрить собі у штані на ходу?
торгувати ї...бломграти на сцені не міг.
А ти хто тикій? Адвокат щура? Родичь щура?
Обеспеченная семья, а туда же за халявой.
Роли хорошо играл, душевно, а человек гамно был. И сын в него. Был бы папа жив клянчил бы свободу у Ермака.
тільки не потрапив, а спричинив ДТП. ЄнтадругоЕ!
Чи може припарковане авто, знаходячтсь у стані наркотичного сп'яніння, раптово почало рухатися, розігналося до 380 км/год і атаковало авто мирно-бухого Ступки?
Я так розумію саме це основна версія події?
Хоча, хто ж іще с фамілієй Давідов