Умеров о гибели воинов 128 бригады на Запорожье: Знаем поминутно, что и как произошло. Все виновные понесут наказание

Следствие по делу гибели воинов 128-й бригады во время построения в Запорожье продолжается.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров, передаёт Цензор.НЕТ.

"Главная инспекция МОУ доложила мне о результатах проверки обстоятельств ракетного удара по 128 огшбр. Сейчас мы знаем поминутно, что и как произошло. Разобрались, что привело к трагедии и как ее можно было избежать. Да – там действительно собрали бойцов во дворе дома, чтобы наградить. Были проигнорированы все правила маскировки, рядом припарковано более десяти автомобилей.

В это время в небе был российский беспилотник-разведчик. Его зафиксировали. Воздушная тревога была объявлена по всей области. Военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский БПЛА. Как только зафиксировали ракетный пуск, распространили сигнал "ракетная опасность". На месте награждения, никаких централизованных мер безопасности принято не было", - говорится в сообщении.

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По словам главы Минобороны, в настоящее время продолжается следствие, которое осуществляет ГБР.

"Все, кто виноват в этой трагедии, понесут предусмотренное законом наказание. Я поручаю Генеральному штабу проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях. Обращаюсь ко всем командирам, ответственным за безопасность воинов: пренебрежение базовыми мерами безопасности недопустимо", - подытожил Умеров.

Напомним, 4 ноября в 128-й бригаде произошла трагедия - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

В Закарпатской области объявлен трехдневный траур по погибшим воинам.

128 бригада подтвердила гибель 19 воинов из-за ракетного удара рф.

В ГБР сообщили, что Минобороны расследует действия должностных лиц, организовавших построение бойцов 128 бригады.

По данным СМИ, командир 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Дмитрий Лысюк опоздал на награждение воинов ко Дню ракетных войск и артиллерии, организованному в Запорожье. Военные более получаса ждали командира, после этого рашисты нанесли удар. Командир отстранен на время следствия.