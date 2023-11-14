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Новости Война
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Умеров о гибели воинов 128 бригады на Запорожье: Знаем поминутно, что и как произошло. Все виновные понесут наказание

бригада,128

Следствие по делу гибели воинов 128-й бригады во время построения в Запорожье продолжается.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров, передаёт Цензор.НЕТ.

"Главная инспекция МОУ доложила мне о результатах проверки обстоятельств ракетного удара по 128 огшбр. Сейчас мы знаем поминутно, что и как произошло. Разобрались, что привело к трагедии и как ее можно было избежать. Да – там действительно собрали бойцов во дворе дома, чтобы наградить. Были проигнорированы все правила маскировки, рядом припарковано более десяти автомобилей.

В это время в небе был российский беспилотник-разведчик. Его зафиксировали. Воздушная тревога была объявлена по всей области. Военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский БПЛА. Как только зафиксировали ракетный пуск, распространили сигнал "ракетная опасность". На месте награждения, никаких централизованных мер безопасности принято не было", - говорится в сообщении.

Читайте также: Комбриг 128 бригады Лысюк опоздал на награждение. Пока воины его ждали, россия ударила "Искандером", - СМИ

По словам главы Минобороны, в настоящее время продолжается следствие, которое осуществляет ГБР.

"Все, кто виноват в этой трагедии, понесут предусмотренное законом наказание. Я поручаю Генеральному штабу проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях. Обращаюсь ко всем командирам, ответственным за безопасность воинов: пренебрежение базовыми мерами безопасности недопустимо", - подытожил Умеров.

Напомним, 4 ноября в 128-й бригаде произошла трагедия - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

В Закарпатской области объявлен трехдневный траур по погибшим воинам.

128 бригада подтвердила гибель 19 воинов из-за ракетного удара рф.

В ГБР сообщили, что Минобороны расследует действия должностных лиц, организовавших построение бойцов 128 бригады.

По данным СМИ, командир 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Дмитрий Лысюк опоздал на награждение воинов ко Дню ракетных войск и артиллерии, организованному в Запорожье. Военные более получаса ждали командира, после этого рашисты нанесли удар. Командир отстранен на время следствия.

Автор: 

128 отдельная горно-пехотная бригада (156) Умеров Рустем (599)


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Топ комментарии
+23
"Запізнення" дуже підозріло врятувало життя командіру-контрабандисту... Риторичне питання: чи можна займатися контрабандою з роzії не будучи на прямому звязку з роzіянами?
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14.11.2023 16:24 Ответить
+22
Безумну можна призначити в ТСК і справу, як зраду з вагнерівцями, забалакає до безумства! Дєрьмак може підтвердити разоміз ************!
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14.11.2023 16:17 Ответить
+20
КОЛИ понесуть покарання?
Вже відомо похвилинно хто що робив і що не робив, хоча мав робити, щоб запобігти масовому вбивству кращих артилеристів бригади.

Чергове бла-бла-бла.
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14.11.2023 16:22 Ответить
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Военные по всему городу как бессмертные ходят-ездят-паркуются!!

Прилет по гостинице на набережной магистрали - яркий тому пример!!!
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14.11.2023 16:16 Ответить
А вони на вашу думку повинні пересуватися по місту перебіжками від окопа до окопа? Чи як?
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14.11.2023 16:23 Ответить
Можливо, так як у нас. По формі- тільки на ВОП. В інший час- тільки цивільний одяг, спіймають у формі- будуть проблеми.
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14.11.2023 16:59 Ответить
І втіхаря рішать коли не дай боже загине воїн в граждані? 15 млн сімї бай-бай відразу, бо наїбать на бабки то святе.
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14.11.2023 17:13 Ответить
По фіг. Як що ти загинеш- експерти в тканинах трупа тут же знаходять алкоголь. Так що виплат сім'ї не буде в жодному разі.
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14.11.2023 17:19 Ответить
"Тканини" - це "вторинне" Перше - кров і сеча В крові - алкоголь А в сечі - продукти його розпаду Співвідношення того й другого дає можливість визначить час смерті
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14.11.2023 17:57 Ответить
То вже справа адвокатів. Сам знаєш як воно- з державою судитися.
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14.11.2023 18:06 Ответить
До чого тут адвокати? Кров та сеча вилучається відразу після доставки тіла до СМЕ
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14.11.2023 18:16 Ответить
йде мова про підробку аналізів, щоб рідним не виплачувати грошову допомогу. І там уже не важливо, що сАме підробляти - тканину чи сечу, чи кров.
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14.11.2023 18:33 Ответить
Не так все просто Там все робиться у комплексі А для цього треба з судмедекспертом домовляться І не тільки з ним Бо він сам з тими вилученими зразками не працює - а передає до лабораторії А там з ними працюють спеціалісти-біохіміки які дають свій висновок за кожним зі зразків І кожна ця людина ходить під "дамокловим мечем" кримінальної відповідальності за "хибний" висновок Тобто там дуже "напрягаться" треба - щоб "змухлювать" та "скомпонувать" Це вам не "мєнти" що горілку в рот насильно заливають затриманому
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14.11.2023 18:52 Ответить
дай боже, щоб так і було.. але щось не дуже я вірю, бо на всіх щаблях керівниками "зелені" поставлені... ніхто з них не боїться закону, якщо виконує хотєлки ОПи - що їм скажуть, те й напишуть.. такий вже у мене песимізм виробився... хотілося б помилятись...
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14.11.2023 19:07 Ответить
З 12 загинувших алкоголь в тканинах та в крові знайшли в кожного. Товариш взагалі не пив. Але- знайшли.
Поясню, етиловий спирт завжди утворюється в тканинах трупа. Але експерти обов'язково дописують ;Така концентрація етилового спирту в крові могла при житті відповідати легкому ступеню алкогольного сп'яніння.;- це я дослівно скопіював, бо саме зараз роблю акт розслідування на загиблого побратима.
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14.11.2023 19:58 Ответить
Не знаю які ти "акти" пишеш - бо я працював з Актами судово-медичних експертиз Навіть ставив питання експертам Більш того - були випадки коли я захищав інтереси СМЕ в судах - коли на них "наїжджали" незадоволені висновками судово-медичних експертиз Так що ту "кухню" я трохи знаю
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14.11.2023 20:22 Ответить
Звичайні. Акти розслідування. Замполіт напріг. Він з компом не дуже.
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14.11.2023 20:42 Ответить
Ясно! А юриста у вас нема? Бо взагалі-то це його "парафія"
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15.11.2023 02:39 Ответить
В судах ні один з доказів немає переваги над іншим, тим більше заздалегідь. Докази оцінюють в сукупності - покази свідків, організаційно розпорядчі документи, оцінка всіх обставин що передували події, під час події, зразу після події, поведінка потерпілого
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15.11.2023 07:35 Ответить
Чи я-ж не знаю! Головне ж (хоч у обвинуваченні, хоч у захисті) - щоб ті докази "перекривали" один одного та "дублювали" Тоді не буде розривів у доказовій базі І навіть якщо якийсь не буде судом визнаний достатнім - бо "попливе", решта втримають доказову базу від розвалення
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15.11.2023 07:56 Ответить
Ну це вже брєдятіна. Я звісно не знаю на якому ти напряму і як у вас там обставини, але за підтасовку з алкогольом як товариші так і сім'ї порвали б. Чув про зворотні випадки, коли хлопців виручали, але те що ти кажеш, то повна брєдятіна.
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14.11.2023 19:11 Ответить
...;Чув про зворотні випадки, коли хлопців виручали;...
Слава ЗЕ!
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14.11.2023 19:53 Ответить
Ну це вже виглядає як діагноз. В тебе зе пуп землі, що особисто сме проводить?
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15.11.2023 07:02 Ответить
Ну, Порошенко ж у тебе абсолютно в усьому винен був, чи не так?
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15.11.2023 16:32 Ответить
Чєл, в всею душою зеленського ненавиджу. Ти взагалі звідки дістав аргумент про моє ставлення до Пороха?
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15.11.2023 17:09 Ответить
Щось знайоме в стилю твоїх коментарів є. Я й подумав що хтось з виборців ЗЕ нік змінив.
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15.11.2023 17:26 Ответить
Ну таке ото. Ти б роботу свою не описував в соціальних мережах, бо може боком вилізти.
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15.11.2023 17:31 Ответить
Гражданский доларовий міліонер Умеров уже « командандуе» генеральним штабом?
Та військовими.

А відповідати за поставки зброї та оснащення ЗСУ він не хоче?

Звістна річ, чужі помилки використовувати для свого піару, це легше чім працювати по Своїм Головним завданням.

« Політики « ( впливу різних груп) в Армії не мае бути!

Але складаеться що при умерові її стало ще більше ніж при резнікові.
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14.11.2023 17:44 Ответить
бухгалтер-міністр краще знає,коли єрмак отмашку дасть на оголошення справи
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14.11.2023 17:54 Ответить
Безумну можна призначити в ТСК і справу, як зраду з вагнерівцями, забалакає до безумства! Дєрьмак може підтвердити разоміз ************!
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14.11.2023 16:17 Ответить
якщо це правда, що за міністром оборони на попередній роботі зловживань аж на 90 лярдів українських грошей, то чого він ще не в бігах, як екс-банкір?
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14.11.2023 17:15 Ответить
Тому що ЗЕМАФІЯ УЗУРПУВАЛА ПОВНІСТЮ , ВСІ ПРАВООХОРОННІ СТРУКТУРИ , робить все , щоб , ще надурити Ідіотів 73%
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14.11.2023 17:55 Ответить
Поки країною керує ЗЄрмак і до наступних виборів, нічого йому ніхто не зробить. Це знизить рейтинг влади (він же був міністр в уряді монобільшості, та ще й з подачі ЗЄ), а вона цього дуже не хоче. А там буде видно, в будь-якому випадку, якщо йому справді щось загрожуватиме, він знайде можливість здриснути, як той же абдристовіч, наприклад.
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15.11.2023 08:11 Ответить
А покарання буде як у книжці про чорних і білих мавп.
Если черная обезьяна собрала много бананов, то ей доверят собрать еще больше. Если белая обезьяна загубила много бананов, то ей доверят загубить еще больше.
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14.11.2023 16:17 Ответить
А Умєров тут до чого? Набридло шкарпетки купувати, вирішив вояками покомандувати?
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14.11.2023 16:20 Ответить
Він не вирішив, він читач текстів з ОПУборделю. Він багаторічний менеджер кормпанії Ахметова , пропозиції свого креативу ЗАВЖДИ ЗВІРЯВ З ХАЗЯЇНОМ
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14.11.2023 16:53 Ответить
сама головна кісда, чи дві-три кісди які туда їхали,
НЕ ДАЛИ відбій шикуванню, хоч самі перші знали про повітряну небеспеку.
але *****, МО чомусь про це не каже.
а комбриг сам їхав???
а може з кимось старшим???
чому ніхто нікуя не знає??
воно ж рано чи пізно вилізе
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14.11.2023 16:22 Ответить
Нехай ще поруч пошукають губернатора та ТЦКашников з нагородами.Може шось там є?
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14.11.2023 17:17 Ответить
КОЛИ понесуть покарання?
Вже відомо похвилинно хто що робив і що не робив, хоча мав робити, щоб запобігти масовому вбивству кращих артилеристів бригади.

Чергове бла-бла-бла.
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14.11.2023 16:22 Ответить
А на следствие, ознакомление и суд время не нужно? А ведь ещё, вдруг что, и право на апелляцию предусмотрено. Или к чёрту правосудие, и сразу всех к стенке?
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14.11.2023 17:45 Ответить
Якщо все вже відомо, то висунути підозру і відправити в СІЗО справа не довга. Щоб винуваті не втекли, як було вже не раз. А потім вести слідство. Як робили з Марченком, Павловським, Червінським.
А як тут мутний комбат-контрабандист, що спізнився на шикування під рашистським дроном, так починають розказувати про довге слідство та суди.
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14.11.2023 17:51 Ответить
Усі, хто винен в цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання Джерело:
Если фамилии не опубликованы сходу - значит никто.
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14.11.2023 16:22 Ответить
"Запізнення" дуже підозріло врятувало життя командіру-контрабандисту... Риторичне питання: чи можна займатися контрабандою з роzії не будучи на прямому звязку з роzіянами?
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14.11.2023 16:24 Ответить
Я Вас доповню: не просто на звязку з цими, а конкретно на прикормці у ФСБ
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15.11.2023 07:54 Ответить
Знаємо похвилинно, що і як відбулось

Поки що не озвались ті, які геть усе знали зарані та говорили про це.
Мають бути неодмінно!
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14.11.2023 16:26 Ответить
Дайте вгадаю, буде комусь оголошено строгий виговор?
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14.11.2023 16:31 Ответить
Приклад нагородження з присутністю президента,всієї свити і генералів було зопочатковано з самого початку . Тому і всі наслідували--бо попіаритись це зараз модно
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14.11.2023 16:36 Ответить
Чувак з повноваженнями завгоспа, наведи лад спочатку у своїй парафії із закупівлями і забезпеченням ЗСУ, каратєль ***...
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14.11.2023 16:46 Ответить
Ну і що з того що Умєров знає ? Резніков теж знав скілкі яйця стоять ! Треба щоб народ знав.
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14.11.2023 16:53 Ответить
узілєнскім повірити - себе н@їб@ти
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14.11.2023 16:59 Ответить
А винні хто? Кацапи, які до нас зайшли, чи ті хто відкрив їм дорогу та відвів війська, як потім виявилось з основних напрямків удару кацапів?
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14.11.2023 17:04 Ответить
він свого патрона дермака і все ЄрЗе не здасть, не сподівайся.
Хоча має розуміти, що рано чи пізно вся правда буде оголеною. Як, наприклад, оголилася правда про намагання групи переговорників і його як члена групи капітулювати в Стамбулі в березні минулого року
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14.11.2023 17:11 Ответить
Знов якась зелена шавка гавкне що то Залужний? (чи, про всяк випадок, Наєв)
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14.11.2023 17:16 Ответить
Там питання одне :на....я ти їх зібрав , а сам запізнився?
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14.11.2023 17:20 Ответить
Хто всрався?? Невістка..
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14.11.2023 17:41 Ответить
Это следующий вброс после вчерашнего об увольнении Наева и Тарнавского. Виноват там в 1 очередь командир 128-й бригады, который собрал бойцов, а сам не приехал. Но ху#ловские агенты сделают "виноватым" Залужного.
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14.11.2023 17:45 Ответить
Почитал Умерова и расплакался. А что там с расследованием по ракетным ударам в Чернигове, Яворивском полигоне? Или то другое?
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14.11.2023 17:54 Ответить
а какое отношение Умеров имеет к смерти войнов? может он будет комментировать как продвигается обеспечение армии оружием?
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14.11.2023 18:14 Ответить
Головна інспекція МОУ - это что за хрень и какие ее полномочия? помандеть?
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14.11.2023 18:18 Ответить
Всьо? Списують на ******** ?
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14.11.2023 18:27 Ответить
Група окупантів

🐽 кайфувала під музичку, коли помітила в небі хижака

🐴. Поки орки намагалися втекти, пісня в авто підбадьорювала їх, що все буде добре і вони повернуться додому. Не вийшло 🤷‍♂️
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14.11.2023 18:36 Ответить
А мене от неприємно вразило, що Умєров не вважає винним Лисюка, який дав наказ на шикування і хлопці стояли понад 30хв., чекаючи його.
Виявляється, винен не Лисюк, а ті, хто знехтували повітряною тривогою - весь текст просякнутий саме цим звинуваченням. Це пздц! Це просто пздц!

Тобто: ПРОДОВЖУЙТЕ шикуватись біля зони бойових дій по наказу різних "лисюків", але, коли засічуть ворожий безпілотник, - маєте швидко розбігтися і заховатися, бо у вас же буде кілька СЕКУНД на це???!
Серйозно?

А як щодо злочинних наказів, чому Лисюк не в камері, чому його просто відсторонили, чому воно досі живе, дихає, жре, спить в комфорті і теплі, а наші Герої понівечені в сирій землі лежать через його дурнуваті накази?
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14.11.2023 18:59 Ответить
Героїв ще наловлять, а комбриг то цінний кадр.
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14.11.2023 21:03 Ответить
умєров,ти нікчемна мразота! Знову все знаєш,а не скажеш.....
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14.11.2023 19:27 Ответить
Умерова поставили спецом щоб спочатку обезголовити а потім знекровити Українську Армію - єдину заваду іудам з Банкової перед підписанням капітуляції України. Слідкуємо - Наєв, Тарнавський, а далі - Залужний. Якщо ці хлопці не почнуть діяти - іуди угроблять Україну і кинуть її під ноги кацапам.
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14.11.2023 19:30 Ответить
З'явилась новина , що ціллю атаки був комбриг-барига. Тепер його напевно ще й нагородять.
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14.11.2023 20:43 Ответить
Та кому він нафіг здався, теж мені - ціль... Тьху, блд.
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14.11.2023 21:06 Ответить
А яка плядь понесе покарання за дуполизтво ОПи і замовне подання на звільнення командувача ССО?
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14.11.2023 20:47 Ответить
Оця умєровська персона вже й Генштабом ЗСУ керує й дає доручення? Ти за Конституцією та Законами таких повноважень не маєш!!!
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14.11.2023 22:15 Ответить
 
 