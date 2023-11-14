Умеров о гибели воинов 128 бригады на Запорожье: Знаем поминутно, что и как произошло. Все виновные понесут наказание
Следствие по делу гибели воинов 128-й бригады во время построения в Запорожье продолжается.
Об этом в Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров, передаёт Цензор.НЕТ.
"Главная инспекция МОУ доложила мне о результатах проверки обстоятельств ракетного удара по 128 огшбр. Сейчас мы знаем поминутно, что и как произошло. Разобрались, что привело к трагедии и как ее можно было избежать. Да – там действительно собрали бойцов во дворе дома, чтобы наградить. Были проигнорированы все правила маскировки, рядом припарковано более десяти автомобилей.
В это время в небе был российский беспилотник-разведчик. Его зафиксировали. Воздушная тревога была объявлена по всей области. Военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский БПЛА. Как только зафиксировали ракетный пуск, распространили сигнал "ракетная опасность". На месте награждения, никаких централизованных мер безопасности принято не было", - говорится в сообщении.
По словам главы Минобороны, в настоящее время продолжается следствие, которое осуществляет ГБР.
"Все, кто виноват в этой трагедии, понесут предусмотренное законом наказание. Я поручаю Генеральному штабу проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях. Обращаюсь ко всем командирам, ответственным за безопасность воинов: пренебрежение базовыми мерами безопасности недопустимо", - подытожил Умеров.
Напомним, 4 ноября в 128-й бригаде произошла трагедия - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.
В Закарпатской области объявлен трехдневный траур по погибшим воинам.
128 бригада подтвердила гибель 19 воинов из-за ракетного удара рф.
В ГБР сообщили, что Минобороны расследует действия должностных лиц, организовавших построение бойцов 128 бригады.
По данным СМИ, командир 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Дмитрий Лысюк опоздал на награждение воинов ко Дню ракетных войск и артиллерии, организованному в Запорожье. Военные более получаса ждали командира, после этого рашисты нанесли удар. Командир отстранен на время следствия.
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Прилет по гостинице на набережной магистрали - яркий тому пример!!!
Поясню, етиловий спирт завжди утворюється в тканинах трупа. Але експерти обов'язково дописують ;Така концентрація етилового спирту в крові могла при житті відповідати легкому ступеню алкогольного сп'яніння.;- це я дослівно скопіював, бо саме зараз роблю акт розслідування на загиблого побратима.
Слава ЗЕ!
Та військовими.
А відповідати за поставки зброї та оснащення ЗСУ він не хоче?
Звістна річ, чужі помилки використовувати для свого піару, це легше чім працювати по Своїм Головним завданням.
« Політики « ( впливу різних груп) в Армії не мае бути!
Але складаеться що при умерові її стало ще більше ніж при резнікові.
Если черная обезьяна собрала много бананов, то ей доверят собрать еще больше. Если белая обезьяна загубила много бананов, то ей доверят загубить еще больше.
НЕ ДАЛИ відбій шикуванню, хоч самі перші знали про повітряну небеспеку.
але *****, МО чомусь про це не каже.
а комбриг сам їхав???
а може з кимось старшим???
чому ніхто нікуя не знає??
воно ж рано чи пізно вилізе
Вже відомо похвилинно хто що робив і що не робив, хоча мав робити, щоб запобігти масовому вбивству кращих артилеристів бригади.
Чергове бла-бла-бла.
А як тут мутний комбат-контрабандист, що спізнився на шикування під рашистським дроном, так починають розказувати про довге слідство та суди.
Если фамилии не опубликованы сходу - значит никто.
Поки що не озвались ті, які геть усе знали зарані та говорили про це.
Мають бути неодмінно!
Хоча має розуміти, що рано чи пізно вся правда буде оголеною. Як, наприклад, оголилася правда про намагання групи переговорників і його як члена групи капітулювати в Стамбулі в березні минулого року
🐽 кайфувала під музичку, коли помітила в небі хижака
🐴. Поки орки намагалися втекти, пісня в авто підбадьорювала їх, що все буде добре і вони повернуться додому. Не вийшло 🤷♂️
Виявляється, винен не Лисюк, а ті, хто знехтували повітряною тривогою - весь текст просякнутий саме цим звинуваченням. Це пздц! Це просто пздц!
Тобто: ПРОДОВЖУЙТЕ шикуватись біля зони бойових дій по наказу різних "лисюків", але, коли засічуть ворожий безпілотник, - маєте швидко розбігтися і заховатися, бо у вас же буде кілька СЕКУНД на це???!
Серйозно?
А як щодо злочинних наказів, чому Лисюк не в камері, чому його просто відсторонили, чому воно досі живе, дихає, жре, спить в комфорті і теплі, а наші Герої понівечені в сирій землі лежать через його дурнуваті накази?