Четырех оккупантов взяли в плен воины Нацгвардии на Запорожском направлении. ФОТОрепортаж

Воины Нацгвардии на Запорожском направлении взяли в плен четырех российских захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии, передает Цензор.НЕТ.

"Бойцы Военной части 3017 Национальной гвардии Украины на Запорожском направлении пополнили обменный фонд четырьмя военнослужащими россии. Таков результат одной из попыток противника восстановить утраченные позиции на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Согласно изъятым документам, трое рашистов - из 136 отдельной мотострелковой бригады россии, и еще один - из 1430-го мотострелкового полка территориальных войск российской федерации. Двое из них – контрактники.

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"Пленные говорили заученными фразами, мол, прибыли в Украину, якобы защищать мирное население от "нацистов" и освобождать "свои" земли. В то же время пытались убедить украинских защитников, что они служат меньше года, и за это время не получили должной боевой подготовки и не воевали, что подразделения морально разлагаются и нет мотивации выполнять штурмовые действия.

Один из пленных рассказал, что уже отказывался от участия в боевых действиях, после чего был отправлен на "яму", и что на фронт вернулся из-за страха тюремного заключения. По словам задержанных, россиян мобилизуют, угрожая уголовной ответственностью за отказ от участия в так называемой "спецоперации" сроком от 8 до 15 лет лишения свободы, обещая перспективу быстрого обогащения и социальные гарантии", - рассказали в Нацгвардии.







