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Новости Война
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Четырех оккупантов взяли в плен воины Нацгвардии на Запорожском направлении. ФОТОрепортаж

Воины Нацгвардии на Запорожском направлении взяли в плен четырех российских захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии, передает Цензор.НЕТ.

"Бойцы Военной части 3017 Национальной гвардии Украины на Запорожском направлении пополнили обменный фонд четырьмя военнослужащими россии. Таков результат одной из попыток противника восстановить утраченные позиции на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Согласно изъятым документам, трое рашистов - из 136 отдельной мотострелковой бригады россии, и еще один - из 1430-го мотострелкового полка территориальных войск российской федерации. Двое из них – контрактники.

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"Пленные говорили заученными фразами, мол, прибыли в Украину, якобы защищать мирное население от "нацистов" и освобождать "свои" земли. В то же время пытались убедить украинских защитников, что они служат меньше года, и за это время не получили должной боевой подготовки и не воевали, что подразделения морально разлагаются и нет мотивации выполнять штурмовые действия.

Один из пленных рассказал, что уже отказывался от участия в боевых действиях, после чего был отправлен на "яму", и что на фронт вернулся из-за страха тюремного заключения. По словам задержанных, россиян мобилизуют, угрожая уголовной ответственностью за отказ от участия в так называемой "спецоперации" сроком от 8 до 15 лет лишения свободы, обещая перспективу быстрого обогащения и социальные гарантии", - рассказали в Нацгвардии.

Четырех оккупантов взяли в плен воины Нацгвардии на Запорожском направлении 01
Четырех оккупантов взяли в плен воины Нацгвардии на Запорожском направлении 02
Четырех оккупантов взяли в плен воины Нацгвардии на Запорожском направлении 03
Четырех оккупантов взяли в плен воины Нацгвардии на Запорожском направлении 04

Автор: 

армия РФ (19899) Национальная гвардия (2179) пленные (2190)


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Топ комментарии
+22
а що, орки не дали добро на оприлюднення персональних даних????
і влада хоче щоб рідня знала де їх орки та штурмувала військомати та частини???
щоб їх побачили однокашники колеги, та не пішли в бій
то поясніть як????
як вони дізнаються???
ібала закриті
длЯ чого???
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14.11.2023 16:26 Ответить
+15
Рыла отрихтованные, шо не показывают?
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14.11.2023 16:22 Ответить
+9
Вот это действительно непонятно... Ладно что хлебала наших граждан-предателей заквадрачивают. Таков наш закон. А этих хлебала этих рашистов нафига прятать? Пусть видят их СОПЛЕменники что у нас в плену не насилуют и не убивают. Пусть пачками сдаются, да еще и награду объявить за каждого принесенного в плен офицера или пригнанную технику.
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14.11.2023 16:40 Ответить
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Рыла отрихтованные, шо не показывают?
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14.11.2023 16:22 Ответить
нікуя!!!
це явно є команда з верху....
а от для чого????
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14.11.2023 16:28 Ответить
дуже цікаве та познавальне кіно із заблюреними пиками
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14.11.2023 20:58 Ответить
О!
Покупантам пики ізнов на кавадратікі попричило!
Так їм, падлюкам, і треба!
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14.11.2023 16:22 Ответить
Мабуть рила світяться, що ЖИВІ ЗАЛИШИЛИСЯ!
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14.11.2023 16:26 Ответить
а що, орки не дали добро на оприлюднення персональних даних????
і влада хоче щоб рідня знала де їх орки та штурмувала військомати та частини???
щоб їх побачили однокашники колеги, та не пішли в бій
то поясніть як????
як вони дізнаються???
ібала закриті
длЯ чого???
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14.11.2023 16:26 Ответить
Вот это действительно непонятно... Ладно что хлебала наших граждан-предателей заквадрачивают. Таков наш закон. А этих хлебала этих рашистов нафига прятать? Пусть видят их СОПЛЕменники что у нас в плену не насилуют и не убивают. Пусть пачками сдаются, да еще и награду объявить за каждого принесенного в плен офицера или пригнанную технику.
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14.11.2023 16:40 Ответить
Бо це "люді міра", "жертви крававаго путінскага режима" і ці, як їх "представітелі угнєтаімих народов расіі".
Дограються з "харошими руZкімі"!
А ваша пропозиція стосовно нагороди за добровільну здачу у полон-чудова!
Орки воюють саме за бабло. То чому б й не дати їм можливість додатково заробити?
Те, що деякі почнуть циркулювати: фрон-полон-обмін-фронт, знизить дисципліну до нуля і створить проблему з "наповнювачем для окопів".
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14.11.2023 17:07 Ответить
Це зайва інформація для ворога. Поки там не знають про полонених, це можливість для СБУ доїти з них інформацію по максимуму.
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14.11.2023 16:50 Ответить
Генетичне сміття до чиїх промитих мізків все одно не достукатися. До речі,коли крайній раз був обмін? Нах вони потрібні такі? Корми їх,пої. А вони все одно вовками дивитимуться.
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14.11.2023 16:34 Ответить
дать селёдки, потом глаза выколоть и отпустить в чисто поле.
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14.11.2023 16:41 Ответить
Можна відразу перейти до п.2...
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14.11.2023 17:47 Ответить
саме так, сельодка ж не винна
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14.11.2023 20:59 Ответить
Рыла мутные какие-то...
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14.11.2023 18:21 Ответить
а от мені незрозуміло, навіщо за цих говорити, що взяли в полон?
Обмінів же немає вже понад рік, їх що, годувати тут, безкоштовно?
Про який обміний фонд йдеться? ***** вони непортрібні від поняття "зовсім" йому касапки-баби нових орків рожають! Вони наших не віддадуть!

Витрусити з них все, що потрібно - а потім нехай касапи їх забирають, в поліетилені... як з поля бою.
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14.11.2023 20:11 Ответить
что-то в этом есть. наши хлопцы их и не брали бы, поверь мне. рубили бы в капусту и в унитаз бы сливали. но на одно такое рыло можно обменять одного нашего хлопца. потому и берём этих гнид живыми. и кормим отрубями. пусть ещё похрюкают, авось пригодятся.
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14.11.2023 21:46 Ответить
Зачем рожи закрьіли
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15.11.2023 01:32 Ответить
Теперь надо срочно готовить для пленных оливье,заливное,и фрукты.Иначе партнеры возмутятся..Бл... про курево забыли.Что подойдет- Кэмэл?Честер?Лаки страйк?Хорошо ,Мальборо сойдет..
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15.11.2023 07:01 Ответить
Десь у полон потрапили 10 кацапських морських піхотинців
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15.11.2023 07:59 Ответить
 
 