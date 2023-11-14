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Новости Санкции против России
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Пентагон закуповує пальне, виготовлене з російської нафти, - The Washington Post

санкції

По информации The Washington Post, российская нефть через Турцию попадала на греческий НПЗ, имеющий контракт с Пентагоном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ  со ссылкой на РБК-Украина

"Нефтепродукты, происходящие из россии, продолжали поступать на нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas на берегу Эгейского моря в Греции", - говорится в материале.

Отмечается, что маршрут поставок пролегал через нефтехранилище в Турции, что позволяло скрыть принадлежность нефти к РФ. Фактически право собственности на продукцию несколько раз переходило из рук в руки, прежде чем она достигла Греции.

Издание пишет, что точное количество мазута российского происхождения в продукции, которую закупает Пентагон, определить не удалось. Эти продукты очищаются с использованием множества ингредиентов, которые невозможно отследить в процессе производства.

Также не удалось установить, был ли в какой-то момент пути мазут из России перемаркирован как прибывший из другой страны. Документы, описывающие происхождение партии нефти, известные как сертификаты происхождения, не являются общедоступными.

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Пентагон подписал с греческим нефтеперерабатывающим заводом новые контракты на сумму в почти 1 миллиард долларов с тех пор, как запрет США вступил в силу в марте прошлого года.

Согласно отчетам об отгрузках, с февраля более 1 миллиона баррелей авиакеросина от Motor Oil Hellas также было отправлено государственным и корпоративным покупателям в Италии, Франции, Испании и Великобритании.

Представитель Агентства оборонной логистики Пентагона Джо Йосва заявил, что ему неизвестно о том, что топливо из России направляется к его греческому поставщику. Агентство считает, что его подрядчики, в частности Motor Oil Hellas, "несут ответственность за обеспечение соблюдения применимых законов и правил, касающихся бизнеса с Россией и российскими компаниями" и "должны подтвердить свое соблюдение таких законов и правил в рамках процесса приобретения".

Согласно санкционным правилам, турецким предприятиям разрешено принимать российское топливо. Греческий нефтеперерабатывающий завод не может этого сделать.

Напомним, с 5 декабря 2022 г. действует эмбарго Европейского Союза на импорт морской нефти с территории россии. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Автор: 

нефть (1938) Пентагон (1472) санкции (11582)


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Топ комментарии
+10
Єрмак став дипломатомhttps://republic.com.ua/article/%d1%94rmak-stav-diplomatom.html#respond Завгосп Офісу президента у складі української делегації прибув до США.

Андрій Єрмак, який разом із Зеленським здав частину території України російському загарбнику, нині подорожує світом у складі української делегації.
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14.11.2023 17:05 Ответить
+9
а ****, санкції блд....
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14.11.2023 17:03 Ответить
+8
Зауважте, факт, що русня користується цілою купою підсанкційних західних товарів та технологій, на росії жодного обурення не викликає, навпаки, збуджує гордість за свою спритність та "умєніє жіть".
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14.11.2023 17:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а ****, санкції блд....
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14.11.2023 17:03 Ответить
Не здивуюсь, коли ЗСУ теж отримують звідти пальне... А є варіанти?
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14.11.2023 18:30 Ответить
А те, що Україна забезпечує транзит російського газу в Європу і отримує за це кошти, це совсєм другоє?
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14.11.2023 18:33 Ответить
Так і є. На ринку ЄС велика доля нафтопродктів вироблених у Індії із роснафти.
Так і Київстар з кінцевими власниками із рф із прізвищем Фрідман.
Світ глобалізований і нічого небуває рафінованим.
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14.11.2023 23:01 Ответить
Так жи ж сцяки грошима не пахнуть! Чи той... навпаки...
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14.11.2023 17:04 Ответить
Єрмак став дипломатомhttps://republic.com.ua/article/%d1%94rmak-stav-diplomatom.html#respond Завгосп Офісу президента у складі української делегації прибув до США.

Андрій Єрмак, який разом із Зеленським здав частину території України російському загарбнику, нині подорожує світом у складі української делегації.
показать весь комментарий
14.11.2023 17:05 Ответить
https://republic.com.ua/article/%D1%94rmak-stav-diplomatom.html https://republic.com.ua/article/єrmak-stav-diplomatom.html

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14.11.2023 17:06 Ответить
Зауважте, факт, що русня користується цілою купою підсанкційних західних товарів та технологій, на росії жодного обурення не викликає, навпаки, збуджує гордість за свою спритність та "умєніє жіть".
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14.11.2023 17:09 Ответить
Ну вот почему нам не дают оружия способного уничтожать вражескую инфраструктуру в глубине рашки
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14.11.2023 17:09 Ответить
Вибачте , премо на Пентагон - дивимося на себе в "зєркала чьо рожа там крівая?"

Президент має позбутися голови своєї партії Шуляк, забезпечити її притягнення до кримінальної відповідальності та нарешті заветувати її злочинну "містобудівну реформу" проти якої знову виступив Євросоюз!
https://www.ungazeta.info/?p=27829
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14.11.2023 17:10 Ответить
зачєм нам мір в каторам нєт расіі . новин, що санкції працюють (ефективно і значний проміжок часу), вже не буде?
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14.11.2023 17:11 Ответить
Тільки сьогодні тут піною плювались деякі дописувачи, що купляють виключно Індія і Китай)
Всі купляють, все постачають, потім ллють крокодилячі сльози, але гроші не пахнуть.
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14.11.2023 17:15 Ответить
Може це паливо отртимує і Україна... Важко визначити. Світ глобальний. А те, що Україна забезпечує транзит російського газу, вас не турбує..
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14.11.2023 18:32 Ответить
Ви із тролем ведете дискусію їх зараз тут більшість.
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14.11.2023 23:05 Ответить
Знекровлюють рашку ......
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14.11.2023 17:16 Ответить
Це вже дно чи ні?
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14.11.2023 17:17 Ответить
І що? Своя нафта дорожче, то чому не скористатись можливістю?
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14.11.2023 17:34 Ответить
Оголосити Пентагон спонсором війни, як це робили раніше.
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14.11.2023 17:42 Ответить
Народ відкрию вам НУ ДУЖЕ ВЕЛИКУ ТАЄМНИЦЮ. ЛЕВОВА ЧАСТКА ПАЛЬНОГО ЯКЕ ПРОДАЄТЬСЯ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ ВИГОТОВЛЕНА З РОСІЙСЬКОЇ НАФТИ.
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14.11.2023 17:44 Ответить
Пля! Так що, тепер вже й автівку треба спалити? Сусіда.
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14.11.2023 17:53 Ответить
тссс, 73% поймут что это торговля на крови и откажутся от топлива и вспомнят липецкую фабрику
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14.11.2023 18:33 Ответить
Так. Це дійсно правда.
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14.11.2023 18:34 Ответить
То рашка, постачає пальне пентагону, який постачає нам зброю для ліквідації рашки. Так виходить?
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14.11.2023 18:39 Ответить
Фігня якась.

З точки зору логістики це повний дебілізм. Венесуельська, шотландська та арабська нафта ближче та якісніше.
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14.11.2023 18:54 Ответить
На ринку ЄС велика доля індійського дизеля, він вироблений із російської нафти. Світ глобальний, а роісія третя країна за видобутком нафти. Надіжмся , що поки.
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14.11.2023 23:11 Ответить
ничего личного - просто бизнес.
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14.11.2023 18:56 Ответить
Амери самі допомагали кацапам цей бізнес налагодити. ***** 20 років був гарантом того, що амери будуть стабільно отримувати ресурси. Теж мені відкрили Америку.
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14.11.2023 20:03 Ответить
Якось так невдобно получилось )
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14.11.2023 20:17 Ответить
Завжди краще, коли пентагонівська техніка заправлена, щоб успішно мочити московітів.
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14.11.2023 21:21 Ответить
Спокійно, це ж Вашингтон Пост - ще те каламутне трампівсько-московітське видання
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15.11.2023 00:32 Ответить
А українськими трубами качають газ із гондураса.
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15.02.2024 21:29 Ответить
 
 