Войска рф одновременно наступают на нескольких восточных направлениях, возле Бахмута пытаются перехватить инициативу, - Сырский
Российские оккупационные войска увеличили количество использования дронов-камикадзе.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
"Враг не отказывается от своих планов и продолжает наступательные действия одновременно на нескольких восточных направлениях. В частности, несмотря на большие потери, россияне атакуют наши части, которые обороняются в районе Купянска. Кроме того, враг увеличил количество использования дронов камикадзе", - говорится в сообщении.
По словам Сырского, на севере и юге от Бахмута рашисты пытаются перехватить инициативу, проводя контратаки.
"Впрочем, наши защитники разбивают все планы и попытки оккупантов захватить нашу землю. Враг каждый день теряет свои наступательные возможности.
За две недели в районе ответственности ОСГВ "Хортица" российские оккупационные войска потеряли более 4 тысяч человек. Уничтожено и повреждено более 500 единиц военной техники оккупантов", - подытожил командующий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А як Верховний( Зеленський)? Зрозумів?
Якщо ні, то хай не заважає військовим. Віремо ЗСУ.
Віремо Залужному!
https://images.cnscdn.com/images/b/6/9/9/b699f2ce56bc443d251ea8506911fcc7/original.jpgНе про Буратіно. Тому що хайп - наше всьо і найкращий спосіб забуття, але набагато важливіші проблеми він не знімає.
Наприклад, можливе подання про звільнення Тарнавського, прикритого поданнями на Оснащенко і Наєва , набагато важливіше для нас, ніж посадка Дубінського. І тут би треба пояснень на чутки в ЗМІ. Джерело:
кацапи мавпують ЗСУ. Було зрозуміло що сотні відосіків про дроно-атаки, які масово штампуються в телеграмах і випускаються лише для порадувать дивани, призведуть до аналогічних кацапських дій...
Переклад цитати не точний
І безробіття нульове -- кожен незайнятий (рік тому) громадянин або 155-мм снаряди робить, або стволи висвердлює, або підбиту техніку ремонтує.