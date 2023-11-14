Войска рф одновременно наступают на нескольких восточных направлениях, возле Бахмута пытаются перехватить инициативу, - Сырский

Российские оккупационные войска увеличили количество использования дронов-камикадзе.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

"Враг не отказывается от своих планов и продолжает наступательные действия одновременно на нескольких восточных направлениях. В частности, несмотря на большие потери, россияне атакуют наши части, которые обороняются в районе Купянска. Кроме того, враг увеличил количество использования дронов камикадзе", - говорится в сообщении.

По словам Сырского, на севере и юге от Бахмута рашисты пытаются перехватить инициативу, проводя контратаки.

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"Впрочем, наши защитники разбивают все планы и попытки оккупантов захватить нашу землю. Враг каждый день теряет свои наступательные возможности.

За две недели в районе ответственности ОСГВ "Хортица" российские оккупационные войска потеряли более 4 тысяч человек. Уничтожено и повреждено более 500 единиц военной техники оккупантов", - подытожил командующий.