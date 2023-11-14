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Новости Война
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Войска рф одновременно наступают на нескольких восточных направлениях, возле Бахмута пытаются перехватить инициативу, - Сырский

зсу

Российские оккупационные войска увеличили количество использования дронов-камикадзе.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

"Враг не отказывается от своих планов и продолжает наступательные действия одновременно на нескольких восточных направлениях. В частности, несмотря на большие потери, россияне атакуют наши части, которые обороняются в районе Купянска. Кроме того, враг увеличил количество использования дронов камикадзе", - говорится в сообщении.

По словам Сырского, на севере и юге от Бахмута рашисты пытаются перехватить инициативу, проводя контратаки.

Читайте также: Россияне активизировались на Бахмутском направлении. Силы обороны действуют профессионально, - Сырский

"Впрочем, наши защитники разбивают все планы и попытки оккупантов захватить нашу землю. Враг каждый день теряет свои наступательные возможности.

За две недели в районе ответственности ОСГВ "Хортица" российские оккупационные войска потеряли более 4 тысяч человек. Уничтожено и повреждено более 500 единиц военной техники оккупантов", - подытожил командующий.

Автор: 

Александр Сырский (641)


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Топ комментарии
+11
Чудово, тільки чомусь сирського звільняти не збираються. Совпадєніє?
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14.11.2023 17:31 Ответить
+10
А Наєв з Тарнавським значить байдикують? Ну-ну...
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14.11.2023 17:37 Ответить
+7
Ми чим відповімо? Правильно, забороною на ввезення волонтерської допомоги.
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14.11.2023 17:33 Ответить
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Чудово, тільки чомусь сирського звільняти не збираються. Совпадєніє?
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14.11.2023 17:31 Ответить
Вибачте,а за шо?Роботу робить,кацапа лупить.....
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14.11.2023 17:35 Ответить
А Наєв з Тарнавським значить байдикують? Ну-ну...
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14.11.2023 17:37 Ответить
Чому ж байдикують?Новина ж про Сирського...Тому так написав.А в нього в Сирського,важкий напрямок...дуже.Ну раз Ви зацепили..то вибачте але воювати коло бульбаша,та тримати орду коло Купянська....Як кажуть,две большие разницы.Но в принципе,работу надо делать грамотно,там где поставлен.Западная граница на замке.Значит всё нормально!!
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14.11.2023 17:44 Ответить
Тарнавський наче за Південь відповідає, чи плутаю?
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14.11.2023 17:47 Ответить
Так.
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14.11.2023 18:45 Ответить
Від бульбашів до Києва - ein katzesprung, як кажуть німці. А дійсно, на#єра там той Наєв? Даремно казьонні штани протирає. Тарнавський десь на островах рибу глушить, якого #єра? Нє, треба на своїх міняти - місця тепленькі. А от у сирського гаряче - нє, своїх туди не можна. От така #єрня, малята...
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14.11.2023 17:51 Ответить
А їх хіба звільняють ?
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14.11.2023 18:32 Ответить
Сирського ніззя. Випускник масковського вишу, росіянин, вивів залогу із с.Логвиново щоб туди одразу ж зайшли рашисти і влаштували засідку на тилові колони, чим перерізали дорогу з Дебальцева на "велику землю". Кращий учень Хомчака Іловайського. Спочатку Дебальцево, потім Соледар, Бахмут, тепер Авдіївка. Такі слухняні кадри потрібні ЗЕленим ригам.
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14.11.2023 18:28 Ответить
Та вже давно усі зрозуміли, що орки пруть.

А як Верховний( Зеленський)? Зрозумів?

Якщо ні, то хай не заважає військовим. Віремо ЗСУ.
Віремо Залужному!
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14.11.2023 19:00 Ответить
Ми чим відповімо? Правильно, забороною на ввезення волонтерської допомоги.
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14.11.2023 17:33 Ответить
А ще +22 бамажки на списання військової техніки - 3,14здець, яке полегшення. Щось якось новий міністр з перших хвилин усе в штангу дає, це що, шило на мило змінили?
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14.11.2023 17:44 Ответить
Чотирьма дронами від Розенблата за 600 млн. гривень. Правда їх усього чотири, а полетів один. ОДИН, ЗА 600 млн. ГРИВЕНЬ!!!! Донатимо, браття...
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14.11.2023 17:45 Ответить
Бермудський трикутник Міноборони

https://images.cnscdn.com/images/b/6/9/9/b699f2ce56bc443d251ea8506911fcc7/original.jpgНе про Буратіно. Тому що хайп - наше всьо і найкращий спосіб забуття, але набагато важливіші проблеми він не знімає.

Наприклад, можливе подання про звільнення Тарнавського, прикритого поданнями на Оснащенко і Наєва , набагато важливіше для нас, ніж посадка Дубінського. І тут би треба пояснень на чутки в ЗМІ. Джерело:
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14.11.2023 17:36 Ответить
Нашим хлопцям величезна шана та повага 👍🏼🙏🏼❤️
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14.11.2023 17:36 Ответить
Операція «Буратіно». Чому арешт Дубінського - це вибачення перед Байденом https://glavcom.ua/publications/operatsija-buratino-chomu-aresht-dubinskoho-tse-vibachennja-pered-bajdenom-968321.html
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14.11.2023 17:38 Ответить
збільшують використання дронів-камікадзе...


кацапи мавпують ЗСУ. Було зрозуміло що сотні відосіків про дроно-атаки, які масово штампуються в телеграмах і випускаються лише для порадувать дивани, призведуть до аналогічних кацапських дій...
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14.11.2023 17:41 Ответить
Ще в 1 світову брити писали що мало придумати танк або інший гейм ченжер. Треба його виробити масово і тоді вдарити, так щоб після першого використання ворог не встиг скопіювати і використати ще масовіше.
Переклад цитати не точний
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14.11.2023 18:31 Ответить
А в Україні тим часом зареєстровано рекордну кількість автомобільних VIP номерів. Все для ЗСУ, все для перемоги. Зробили їх разом.
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14.11.2023 18:01 Ответить
І економіку на військові рейки переставлено.

І безробіття нульове -- кожен незайнятий (рік тому) громадянин або 155-мм снаряди робить, або стволи висвердлює, або підбиту техніку ремонтує.
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14.11.2023 18:17 Ответить
а члени партії розподіляють гумдопомогу.
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14.11.2023 18:24 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.11.2023 18:07 Ответить
коли б у сирського був парабеллум, він би відходив в терикони!
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14.11.2023 18:14 Ответить
Не виключено, що в скорім часі генерал "ззедента" ,в черговий раз поінформує український народ-" Українські війска відступили на раніше підготовлені позиції ,з більш вигідним тактичним положенням",що було вже не раз.
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14.11.2023 18:31 Ответить
Москалі сподіваються, що їх м'яса в рази більше, щоб перемогти
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14.11.2023 19:06 Ответить
Кажи правду, Сирьській! Не "намагаються", а перехопили! Зокрема - на північ від Бахмуту, де з району Ягідного ворог зумів посунути позиції ЗСУ по лінії Богданівка-Хромове у глибину десь на 1,5-2,0 км., та по фронту - десь на 2,5-3,0 км.!
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14.11.2023 19:25 Ответить
агов сирський що не чув верховний же сказав ми наступаєм !- звільнити цього неправильного хенерала
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14.11.2023 21:33 Ответить
 
 