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США выделили $1 млн в поддержку работы Международного центра в Гааге, расследующего военные преступления рф

сша,держдеп,держдепартамент

Государственный департамент США объявил о предоставлении 1 миллиона долларов в поддержку деятельности Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины (ICPA), функционирующего в Гааге.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в сообщении Госдепа.

Как отмечает американское внешнеполитическое ведомство, помощь центра в Гааге призвана содействовать всестороннему правосудию и привлечению к ответственности за международные преступления против Украины и ее народа.

"ICPA будет способствовать дальнейшему расследованию агрессивной войны россии, предоставляя Украине и странам-партнерам форум для сотрудничества в создании самых убедительных доказательств для будущего судебного преследования", - сообщили в Госдепе.

Также отмечается, что прокуроры из разных стран, включая США, уже сотрудничают в рамках ICPA для "получения ключевых доказательств и обмена ими, а также для осуществления эффективных и независимых расследований".

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Автор: 

Гаага (301) Госдепартамент США (1857) военные преступления (1469)


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Для США така сума - "копійки".
А для інституції згаданого центру треба було би в рази більше фінансування...
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14.11.2023 17:56 Ответить
Хто каже, шо це останній раз
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14.11.2023 18:00 Ответить
і то правда.
Але я натякав про те, що не тільки США має фінансувати ці розслідування...
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14.11.2023 18:49 Ответить
Чому досі немає трибуналу над кацапськими вбивцями Бучі, Бородянки, Гостомля?
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14.11.2023 18:53 Ответить
спочатку - слідство, експертизи, вручення підозри особисто злочинцям (і т.д.), а вже потім - трибунали
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14.11.2023 19:46 Ответить
Один мільйон, це річна зарплата одного співробітника
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14.11.2023 23:05 Ответить
 
 