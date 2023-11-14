США выделили $1 млн в поддержку работы Международного центра в Гааге, расследующего военные преступления рф

Государственный департамент США объявил о предоставлении 1 миллиона долларов в поддержку деятельности Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины (ICPA), функционирующего в Гааге.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в сообщении Госдепа.

Как отмечает американское внешнеполитическое ведомство, помощь центра в Гааге призвана содействовать всестороннему правосудию и привлечению к ответственности за международные преступления против Украины и ее народа.

"ICPA будет способствовать дальнейшему расследованию агрессивной войны россии, предоставляя Украине и странам-партнерам форум для сотрудничества в создании самых убедительных доказательств для будущего судебного преследования", - сообщили в Госдепе.

Также отмечается, что прокуроры из разных стран, включая США, уже сотрудничают в рамках ICPA для "получения ключевых доказательств и обмена ими, а также для осуществления эффективных и независимых расследований".

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