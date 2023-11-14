Моя задача – помогать украинцам, а не оценивать ситуацию на поле боя, - Боррель

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель говорит, что его задача - поддерживать Украину в отражении ею российской агрессии, а не давать оценку ситуации на поле боя.

Во вторник в Брюсселе на пресс-конференции, состоявшейся после заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны, Боррель ответил на вопрос, разделяет ли он оценку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о том, что боевые действия зашли в тупик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Главнокомандующий украинской армии знает лучше меня ситуацию, и я не намерен обсуждать с ним ситуацию на поле боя - ему она известна. И если он сказал то, что он сказал, он - не я, кто будет оценивать, прав он или нет. Моя обязанность, моя работа - его поддерживать, оказывать поддержку (Украине). Я не являюсь тем, кто ведет бой. Мы не боремся. Это украинцы. Совершенно очевидно, что война длится дольше, чем ожидалось. Дольше, чем ожидал Путин, и мы должны и дальше поддерживать Украину", - сказал Боррель.

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По его словам, во время заседания "не было ни одного министра, который выразил бы сомнения в необходимости поддерживать Украину, делая все, что мы можем, с имеющимися инструментами". "И это то, что мы делаем", – подчеркнул высокий представитель.

Отвечая на вопрос, известно ли ему, когда F16 будут задействованы непосредственно в бою, Боррель сказал: "У меня нет конкретной информации, когда первый F16 будет летать в украинском небе. Я знаю, что обучение пилотов продолжается. Я знаю по своему собственному опыту, что это займет некоторое время".

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Отвечая на вопрос, обсуждали ли министры вопросы, что делать в случае возможных неудач украинской стороны на поле боя и какими будут действия ЕС в случае снижения поддержки Украины со стороны США, высокий представитель констатировал: "Совет министров – это не ток-шоп, а он – не астролог". "Я не знаю, что произойдет в США в следующем году. Честно говоря, мы заняты более серьезными вещами, чем просто рассуждать, что может произойти, если. Мы не говорим о "если", мы занимаемся "что". И мы знаем, "что" мы должны сделать прямо сейчас, сегодня, завтра, на следующей неделе, в следующем месяце. Это забирает всю нашу энергию", - констатировал Боррель.

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