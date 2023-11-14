За две недели оккупанты потеряли 4214 военных и более 500 единиц техники на востоке Украины, - Сухопутные силы

На востоке Украины в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" оккупанты за две недели потеряли 4214 своих военнослужащих и более 500 единиц военной техники.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"В общей сложности за две недели на линии ответственности ОСГВ "Хортица" противник понес потери в человеческих силах у 4214 военнослужащих и более 500 единиц военной техники. Потери большие", - сказал Фитьо.

В ВСУ отметили, что, несмотря на потери, рф продолжает применять "мясные" штурмы. Фитьо объяснил, что есть участки фронта, где пехота не может подойти, поэтому противник более активно использует технику, которую также уничтожают украинские воины.

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