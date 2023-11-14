РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8601 посетитель онлайн
Новости
1 103 5

За две недели оккупанты потеряли 4214 военных и более 500 единиц техники на востоке Украины, - Сухопутные силы

знищення,ліквідація

На востоке Украины в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" оккупанты за две недели потеряли 4214 своих военнослужащих и более 500 единиц военной техники.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"В общей сложности за две недели на линии ответственности ОСГВ "Хортица" противник понес потери в человеческих силах у 4214 военнослужащих и более 500 единиц военной техники. Потери большие", - сказал Фитьо.

В ВСУ отметили, что, несмотря на потери, рф продолжает применять "мясные" штурмы. Фитьо объяснил, что есть участки фронта, где пехота не может подойти, поэтому противник более активно использует технику, которую также уничтожают украинские воины.

Читайте также: Армия рф перешла в активную оборону на Бахмутском направлении, стратегических успехов у оккупантов нет на всей линии столкновения, - Сухопутные силы

Автор: 

армия РФ (19899) уничтожение (7397) Фитьо Владимир (61)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А скільки втратилаУкраїна?кожний день 3-5 чоловік
показать весь комментарий
14.11.2023 18:41 Ответить
Одного дня кажуть про 1000 вбитих за добу, друго про 4 т за дві неділі. Армія якихось дронів знищує по 500 одиниць техніки щодня по словам жирного фьодарава ітд. Вже забрехалися так, що мабуть і Люся дрістовіч окуїває.
показать весь комментарий
14.11.2023 18:46 Ответить
у вас зелёный ус отклеился
показать весь комментарий
14.11.2023 19:04 Ответить
Ще в часи 2-ї світової , як говорив мій батько, брали соцзобов,язання.
Скільки ворога знищити. Але перевірити виконання було не можливо.
А як говорив свого часу головний замполіт Радянської
Арміі генерал Єпишев( по- російські.)- " Кому нужна твоя правда,
если она мешает тебе жить ? " А папір все витрима.
показать весь комментарий
14.11.2023 19:26 Ответить
 
 