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Киевские таможенники предотвратили вывоз иконы XIX в. и нательных крестиков времен Руси. ФОТОрепортаж

митниця

Киевские таможенники изъяли из нескольких международных почтовых отправлений икону знаменитой иконописной борисовской школы и 12 древних аутентичных предметов личного благочестия и личного потребления археологического происхождения. Направлялись они из Киевщины и Тернопольщины в США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Киевской таможни.

Эксперты Национального музея истории Украины и Национального художественного музея Украины идентифицировали находки. Это, в частности:

- икона "Господь Вседержитель" (ХІХ-ХХ ст.), которая принадлежит к борисовской иконописной школе;

- бронзовый крестик-энколпион (ХІІ-ХІІІ ст.) с рельефными изображениями Христа, Богоматери и сцен распятия, состоит из двух частей. В таких крестах на Руси хранились мощи святых.

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Киевские таможенники предотвратили вывоз иконы XIX в. и нательных крестиков времен Руси 01

Киевские таможенники предотвратили вывоз иконы XIX в. и нательных крестиков времен Руси 02

Обе ценности за границу отправляли жители Киевской области.

А одиннадцать металлических предметов, которые были в международной отправке, которая направлялась из Тернопольщины в США, эксперты идентифицировали как:

- бронзовая подвеска-булла ІІІ ст. н.э., которая принадлежит к черняховской культуре;

- семь бронзовых нательных крестиков;

- две пуговицы времен Руси – XI-XIII вв., а также медная ажурная пуговица ХVІІІ ст.

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Киевские таможенники предотвратили вывоз иконы XIX в. и нательных крестиков времен Руси 03

Киевские таможенники предотвратили вывоз иконы XIX в. и нательных крестиков времен Руси 04

Все предметы представляют культурную ценность.

"Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных и исторических ценностей за границу нужно соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было. Культурные и исторические ценности изъяты до вынесения судом решения по делам", - говорится в сообщении.

Автор: 

граница (5312) икона (85) культура (845) таможня (1962)


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Топ комментарии
+4
Дорогая икона. Благодаря Ющенко цена на подобные с 5 грн выросла до 10 долл. Для примера: https://violity.com/ru/108979379-kazanskaya-ikona-bozhiej-materi-44h38-sm-sloboda-borisovka-1890-1917-gg
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14.11.2023 19:43 Ответить
+4
Копеечные лоты, скорее всего проданные на eBay. Общая стоимость этой иконки с копаниной - максимум 10$ и то в базарный день
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14.11.2023 20:01 Ответить
+2
Цирк!! Этот мусор не стоит даже написанного . Цензор нет, ну не стыдно вам такое печатать,,,
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14.11.2023 21:52 Ответить
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знову київські митники вкрали тисячолітню історію великої жидоугрофіннобурятії...
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14.11.2023 18:51 Ответить
а где-то ниже пояса
смешно, да не до смеху
висели два литых креста
семнадцатого веку!
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14.11.2023 18:51 Ответить
таке навіть митникам не вкрасти.. прийшлося повернути
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14.11.2023 18:52 Ответить
самонарєз на нижньому ***** в лобєшнік....
гуманно...тобто молотком.
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14.11.2023 18:58 Ответить
Бранзулетка!
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14.11.2023 19:03 Ответить
Гетманцев или Агрохимия ?
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14.11.2023 19:09 Ответить
-Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...
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14.11.2023 19:10 Ответить
Дорогая икона. Благодаря Ющенко цена на подобные с 5 грн выросла до 10 долл. Для примера: https://violity.com/ru/108979379-kazanskaya-ikona-bozhiej-materi-44h38-sm-sloboda-borisovka-1890-1917-gg
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14.11.2023 19:43 Ответить
Копеечные лоты, скорее всего проданные на eBay. Общая стоимость этой иконки с копаниной - максимум 10$ и то в базарный день
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14.11.2023 20:01 Ответить
крестики действительно настоящие.
равносторонние.

не такие как сейчас навыдумывали, шестиконечные.
ну и собственно без всяких распятий, Исуса тогда не придумали еще...
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14.11.2023 20:13 Ответить
Ну чому ж на енкалпіоні є розпяття .
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14.11.2023 21:52 Ответить
спасибо, специально отведу время с ними ознакомится и подумать.
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14.11.2023 22:04 Ответить
Там другий гудзик, пустотілий, немає жодного відношення до КР.
Стосовно вартості написано вище.
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15.11.2023 00:08 Ответить
Хто в темі ,той сміється над вартістю цієї "колекції".В кожного копача жменя таких артефактів є.
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14.11.2023 21:51 Ответить
Цирк!! Этот мусор не стоит даже написанного . Цензор нет, ну не стыдно вам такое печатать,,,
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14.11.2023 21:52 Ответить
 
 