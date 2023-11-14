Киевские таможенники предотвратили вывоз иконы XIX в. и нательных крестиков времен Руси. ФОТОрепортаж

Киевские таможенники изъяли из нескольких международных почтовых отправлений икону знаменитой иконописной борисовской школы и 12 древних аутентичных предметов личного благочестия и личного потребления археологического происхождения. Направлялись они из Киевщины и Тернопольщины в США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Киевской таможни.

Эксперты Национального музея истории Украины и Национального художественного музея Украины идентифицировали находки. Это, в частности:

- икона "Господь Вседержитель" (ХІХ-ХХ ст.), которая принадлежит к борисовской иконописной школе;

- бронзовый крестик-энколпион (ХІІ-ХІІІ ст.) с рельефными изображениями Христа, Богоматери и сцен распятия, состоит из двух частей. В таких крестах на Руси хранились мощи святых.

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Обе ценности за границу отправляли жители Киевской области.

А одиннадцать металлических предметов, которые были в международной отправке, которая направлялась из Тернопольщины в США, эксперты идентифицировали как:

- бронзовая подвеска-булла ІІІ ст. н.э., которая принадлежит к черняховской культуре;

- семь бронзовых нательных крестиков;

- две пуговицы времен Руси – XI-XIII вв., а также медная ажурная пуговица ХVІІІ ст.

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Все предметы представляют культурную ценность.

"Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных и исторических ценностей за границу нужно соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было. Культурные и исторические ценности изъяты до вынесения судом решения по делам", - говорится в сообщении.