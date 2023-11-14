Гибель помощника Залужного Частякова: ГБР подало апелляцию на решение о мере пресечения для офицера Тимченко

Государственное бюро расследований и прокуратура подали апелляцию на решение суда о мере пресечения офицеру, подарившему гранаты Геннадию Частякову - помощнику главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии гибели Частякова.

По словам Сапьян, следующим шагом правоохранители будут обжаловать решение суда относительно меры пресечения.

"Офицеру аппарата помощников главнокомандующего ВСУ сообщено о подозрении. Была попытка избрать ему меру пресечения, но суд не избрал. Прокуратура и следователи ГБР не соглашаются с таким решением суда", - рассказала она.

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Ранее сообщалось, что Частяков погиб в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства. Его 13-летний сын тяжело травмирован. Он находится под наблюдением врачей. Эту информацию подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По информации Национальной полиции Украины, трагедия произошла в жилом комплексе в с. Чайки в Киевской области. После получения уведомления о взрыве полиция срочно прибыла на место происшествия.

По предварительной информации, в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий.

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