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Гибель помощника Залужного Частякова: ГБР подало апелляцию на решение о мере пресечения для офицера Тимченко

геннадій,частяков

Государственное бюро расследований и прокуратура подали апелляцию на решение суда о мере пресечения офицеру, подарившему гранаты Геннадию Частякову - помощнику главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии гибели Частякова.

По словам Сапьян, следующим шагом правоохранители будут обжаловать решение суда относительно меры пресечения.

"Офицеру аппарата помощников главнокомандующего ВСУ сообщено о подозрении. Была попытка избрать ему меру пресечения, но суд не избрал. Прокуратура и следователи ГБР не соглашаются с таким решением суда", - рассказала она.

Читайте также: Гибель помощника Залужного Частякова: прокуратура обжалует решение суда об отказе в мере пресечения Тимченко

Ранее сообщалось, что Частяков погиб в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства.  Его 13-летний сын тяжело травмирован. Он находится под наблюдением врачей. Эту информацию подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По информации Национальной полиции Украины, трагедия произошла в жилом комплексе в с. Чайки в Киевской области. После получения уведомления о взрыве полиция срочно прибыла на место происшествия.

По предварительной информации, в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий.  

Читайте также: Гибель помощника Залужного Частякова: показания дали более десяти свидетелей, - ГБР

Автор: 

граната (1017) мера пресечения (484) ГБР (3076)


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Топ комментарии
+5
Voice of Ukraine

@newstop_us

Відомий експерт зі сфери безпеки з Великої Британії звернув увагу на незначну деталь на одній з фотографій з місця трагедії, де загинув помічник генерала Залужного. Виявляється шприц використовується як розтяжка для підриву гранати! Це означає шо Геннадія Частякова - підірвали
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14.11.2023 19:55 Ответить
+4
ГАДЮКИ ДБР ПРОТИ СУДІВ ЖАБ - й усі вони ТАТАРІВСЬКО-ПОРТНІВСЬКІ . ОПУ бордельні у них проходили тернування з імітацій ?
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14.11.2023 19:47 Ответить
+4
на це звернув увагу ЛАПІН в ніч після вбивства - дивіться його докази з іншими фотками
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14.11.2023 19:57 Ответить
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ГАДЮКИ ДБР ПРОТИ СУДІВ ЖАБ - й усі вони ТАТАРІВСЬКО-ПОРТНІВСЬКІ . ОПУ бордельні у них проходили тернування з імітацій ?
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14.11.2023 19:47 Ответить
Мав місце терористичний акт ворога, спрямований якщо не на вбивство, то на залякування генерала Залужного.
Дерев'яний ящичок, в якому підозрюваний передав загиблому свій презент - ось беззаперечний доказ умисного вбивства. Адже він скоріш за все, як і безпосереднє знаряддя вбивства - гранати закордонного виробництва, зовнішньо був дуже схожий на такий самий сувенірний комплект, що продається на Алі-Експресі.
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14.11.2023 19:47 Ответить
Все як два додати два, а ці от ...не погоджуються , і все тут. Ледацюги, та й по тому.
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14.11.2023 19:48 Ответить
ледацюги ??? У ТІМ ПРИЧИНА? - хто Вам пишетексти коментів?
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14.11.2023 19:54 Ответить
На волю випущений ГОЛОВНИЙ НЕ ТЕ ЩО СВІДОК А ВИННИЙ У трагедії - БАКАНОВ ДОПОМІГ ВІДМИТИ У СУДІ ? Він же зараз адвокат - волоцюга волоцюгу за плече до безвіповідальності вологе
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14.11.2023 19:56 Ответить
Voice of Ukraine

@newstop_us

Відомий експерт зі сфери безпеки з Великої Британії звернув увагу на незначну деталь на одній з фотографій з місця трагедії, де загинув помічник генерала Залужного. Виявляється шприц використовується як розтяжка для підриву гранати! Це означає шо Геннадія Частякова - підірвали
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14.11.2023 19:55 Ответить
на це звернув увагу ЛАПІН в ніч після вбивства - дивіться його докази з іншими фотками
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14.11.2023 19:57 Ответить
Чому я вважаю що Чaстякова вбили. Версія, яку "ігнорять". Політичні зачистки в військах
https://www.youtube.com/watch?v=g-EzSmivaFE
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14.11.2023 20:02 Ответить
Ага, коли він вже встиг зачистити усі докази і всіх причетних попередити, можна обирати запобіжний захід - нічний домашній арешт.
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14.11.2023 22:17 Ответить
Рукожопі
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14.11.2023 22:37 Ответить
 
 